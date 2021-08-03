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Μη διαθέσιμο πλέον
Εξαιρετικά σταθερή θηλή
Ορθοδοντική και χωρίς BPA
2 τμχ.
18 μ.+
Εξαιρετικά μεγάλες οπές αέρα που εξαερίζουν την επιδερμίδα για να παραμένει πιο στεγνή, ενώ το μωρό σας ηρεμεί.
Η εξαιρετικά σταθερή θηλή σέβεται το φυσικό σχήμα του ουρανίσκου, των δοντιών και των ούλων.
Επιλέγουμε συνειδητά τη σιλικόνη ως υλικό για τις θηλές ultra soft και ultra air, καθώς πρόκειται για ένα ασφαλές και αδρανές υλικό, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως σε ιατρικές εφαρμογές και δεν περιέχει επικίνδυνες χημικές ουσίες, ουσίες που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές (π.χ. BPA) και αλλεργιογόνα.
4.7
από 5
308
Κριτικές
97%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
nTigerka
03/08/2021
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Great
the best baby air soother I've ever had. My son loves them. The air soother are nicely made, easy to clean and hygienic
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF349/11 ultra air soother
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF349/11 ultra air soother
Gisele35
01/08/2021
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Must have for mums
It's my son's favourite soother! Love the shape, keep him calm and comfortable.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF349/11 ultra air soother
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF349/11 ultra air soother
mayainfluencer
30/07/2021
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Great product.
I can highly recommend these soothers. They seem to have the desired and easily accepted nipple shape made with soft and textured silicone. I loved the fact it can be easily found in the dark as there is nothing more stressful at night, than looking for a lost dummy. The biggest advantage is the design allowing the air flow when soother is in use, which stops any rashes appearing around the gentle mouth area. I did not find any disadvantages hence I can fully recommend them.
Πλεονεκτήματα
Air flow, design,
Μειονεκτήματα
None
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF349/11 ultra air soother
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF349/11 ultra air soother
Βάσει διαδικτυακής έρευνας ικανοποίησης που διενεργήθηκε παγκοσμίως σε 8.139 χρήστες επωνυμιών και προϊόντων φροντίδας παιδιών για τη μητέρα και το παιδί το 2024.
Για λόγους υγιεινής, αντικαταστήστε τις πιπίλες μετά από 4 εβδομάδες χρήσης.