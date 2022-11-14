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  • Αποστείρωση, στέγνωμα και φύλαξη
  • Αποστείρωση, στέγνωμα και φύλαξη
  • Αποστείρωση, στέγνωμα και φύλαξη
  • Αποστείρωση, στέγνωμα και φύλαξη
  • Αποστείρωση, στέγνωμα και φύλαξη
  • Αποστείρωση, στέγνωμα και φύλαξη
  • Αποστείρωση, στέγνωμα και φύλαξη
  • Αποστείρωση, στέγνωμα και φύλαξη
  • Αποστείρωση, στέγνωμα και φύλαξη
  • Αποστείρωση, στέγνωμα και φύλαξη
  • Αποστείρωση, στέγνωμα και φύλαξη
  • Αποστείρωση, στέγνωμα και φύλαξη
  • Αποστείρωση, στέγνωμα και φύλαξη
  • Αποστείρωση, στέγνωμα και φύλαξη
  • Αποστείρωση, στέγνωμα και φύλαξη
  • Αποστείρωση, στέγνωμα και φύλαξη
  • Αποστείρωση, στέγνωμα και φύλαξη
  • Αποστείρωση, στέγνωμα και φύλαξη
  • Αποστείρωση, στέγνωμα και φύλαξη
  • Αποστείρωση, στέγνωμα και φύλαξη
  • Αποστείρωση, στέγνωμα και φύλαξη
  • Αποστείρωση, στέγνωμα και φύλαξη

Philips AventΑποστειρωτής

SCF293/00

4.6
| (163) Κριτικές | 97% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Αποστείρωση, στέγνωμα και φύλαξη
Προετοιμαστείτε για το επόμενο τάισμα του μωρού σας σε 40 λεπτά. Ο αποστειρωτής και στεγνωτήρας μπιμπερό Premium χρησιμοποιεί πίδακες φιλτραρισμένου αέρα για να στεγνώνει τα μπιμπερό προτού απενεργοποιηθεί. Ο αποστειρωτής εξασφαλίζει γρήγορη και υγιεινή αποστείρωση, καθώς εξουδετερώνει το 99,9% των βλαβερών μικροβίων* για να είστε ήσυχοι σε κάθε τάισμα.
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εταιρεία που συνιστούν οι μαμάδες παγκοσμίως1

Ο ισχυρός ατμός αποστειρώνει, ο φιλτραρισμένος αέρας στεγνώνει

Αποστείρωση, στέγνωμα και φύλαξη

  • Αποστειρωτής και στεγνωτήρας μπιμπερό

  • Premium

Πείτε "αντίο" στα επιβλαβή μικρόβια

Πείτε "αντίο" στα επιβλαβή μικρόβια

Η Philips Avent εγγυάται απαλή και αποτελεσματική αποστείρωση χωρίς χημικά. Όλοι οι αποστειρωτές μας χρησιμοποιούν τη δύναμη του φυσικού ατμού – τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο – για να εξουδετερώσουν το 99,9% των επιβλαβών μικροβίων*.

Ένας πλήρης κύκλος αποστείρωσης και στεγνώματος διαρκεί μόλις 40 λεπτά

Ένας πλήρης κύκλος αποστείρωσης και στεγνώματος διαρκεί μόλις 40 λεπτά

Χρειάζονται μόνο 40 λεπτά για να προετοιμάσετε τα μπιμπερό για το επόμενο τάισμα του μωρού σας. Μετά την αποτελεσματική αποστείρωση με ατμό, ένας εστιασμένος πίδακας φιλτραρισμένου αέρα στεγνώνει τα μπιμπερό και τα εξαρτήματα ώστε να είναι έτοιμα για άμεση χρήση.

Ειδικά σχεδιασμένο για μείωση των ανεπιθύμητων οσμών

Ειδικά σχεδιασμένο για μείωση των ανεπιθύμητων οσμών

Ο νέος δίσκος περισυλλογής υγρών προστατεύει τη θερμαντική πλάκα από σταγόνες γάλακτος, μειώνοντας έτσι την πιθανότητα δυσάρεστων οσμών.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.6

από 5

163

Κριτικές

97%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

14/11/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εξαιρετικό προϊόν!

Γρήγορος αποστειρωτής, με λίγο θόρυβο κατά το στέγνωμα που δεν ενοχλεί. Πολύ βοηθητικός για τους γονείς αναμφισβήτητα.

Πλεονεκτήματα

Ευχρηστος, Μινιμαλ σχεδιασμος

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF293/00 Αποστειρωτής

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF293/00 Αποστειρωτής

17/04/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εξυπηρετικότατο

Εξυπηρετικότατο προϊόν και βοηθάει ιδιαίτερα η λειτουργία του στεγνώματος (ειδικά η επιλογή auto που τα κάνει όλα, αποστείρωση και στέγνωμα) κάτι που δεν είχε ο αντίστοιχος προηγούμενος αποστειρωτής. Ένα ευχαριστώ και ένα μεγάλο μπράβο στην Philips για τα προϊόντα Avent

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF293/00 Αποστειρωτής

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF293/00 Αποστειρωτής

16/03/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εξαιρετικό και χρησιμο

Κατι ακριβώς οτι λεει, θαυματουργό γιατι στεγνώνει τελεια.. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα

Πλεονεκτήματα

Γρήγορο, λειτουργία αποστείρωσης, στέγνωμα τις αλλα και τα δυο μαζι

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF293/00 Αποστειρωτής

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF293/00 Αποστειρωτής

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Βάσει διαδικτυακής έρευνας ικανοποίησης που διενεργήθηκε παγκοσμίως σε 10.109 χρήστες επωνυμιών και προϊόντων φροντίδας παιδιών για τη μητέρα και το παιδί το 2023. 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Τα αποτελέσματα των δοκιμών παρέχονται από ανεξάρτητο εργαστήριο.

  2. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου μπορεί να παραληφθεί είτε η παλαιά είτε η νέα χάρτινη συσκευασία