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Αποστειρωτής και στεγνωτήρας μπιμπερό
Premium
Η Philips Avent εγγυάται απαλή και αποτελεσματική αποστείρωση χωρίς χημικά. Όλοι οι αποστειρωτές μας χρησιμοποιούν τη δύναμη του φυσικού ατμού – τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο – για να εξουδετερώσουν το 99,9% των επιβλαβών μικροβίων*.
Χρειάζονται μόνο 40 λεπτά για να προετοιμάσετε τα μπιμπερό για το επόμενο τάισμα του μωρού σας. Μετά την αποτελεσματική αποστείρωση με ατμό, ένας εστιασμένος πίδακας φιλτραρισμένου αέρα στεγνώνει τα μπιμπερό και τα εξαρτήματα ώστε να είναι έτοιμα για άμεση χρήση.
Ο νέος δίσκος περισυλλογής υγρών προστατεύει τη θερμαντική πλάκα από σταγόνες γάλακτος, μειώνοντας έτσι την πιθανότητα δυσάρεστων οσμών.
4.6
από 5
163
Κριτικές
97%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
GaryΠ
14/11/2022
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εξαιρετικό προϊόν!
Γρήγορος αποστειρωτής, με λίγο θόρυβο κατά το στέγνωμα που δεν ενοχλεί. Πολύ βοηθητικός για τους γονείς αναμφισβήτητα.
Πλεονεκτήματα
Ευχρηστος, Μινιμαλ σχεδιασμος
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF293/00 Αποστειρωτής
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF293/00 Αποστειρωτής
sparos
17/04/2022
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εξυπηρετικότατο
Εξυπηρετικότατο προϊόν και βοηθάει ιδιαίτερα η λειτουργία του στεγνώματος (ειδικά η επιλογή auto που τα κάνει όλα, αποστείρωση και στέγνωμα) κάτι που δεν είχε ο αντίστοιχος προηγούμενος αποστειρωτής. Ένα ευχαριστώ και ένα μεγάλο μπράβο στην Philips για τα προϊόντα Avent
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF293/00 Αποστειρωτής
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF293/00 Αποστειρωτής
Selected
16/03/2022
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εξαιρετικό και χρησιμο
Κατι ακριβώς οτι λεει, θαυματουργό γιατι στεγνώνει τελεια.. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα
Πλεονεκτήματα
Γρήγορο, λειτουργία αποστείρωσης, στέγνωμα τις αλλα και τα δυο μαζι
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF293/00 Αποστειρωτής
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF293/00 Αποστειρωτής
Βάσει διαδικτυακής έρευνας ικανοποίησης που διενεργήθηκε παγκοσμίως σε 10.109 χρήστες επωνυμιών και προϊόντων φροντίδας παιδιών για τη μητέρα και το παιδί το 2023.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Τα αποτελέσματα των δοκιμών παρέχονται από ανεξάρτητο εργαστήριο.
Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου μπορεί να παραληφθεί είτε η παλαιά είτε η νέα χάρτινη συσκευασία