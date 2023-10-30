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  • Αποστειρώστε σε λίγα λεπτά και απλά αποθηκεύστε
  • Αποστειρώστε σε λίγα λεπτά και απλά αποθηκεύστε
  • Αποστειρώστε σε λίγα λεπτά και απλά αποθηκεύστε
  • Αποστειρώστε σε λίγα λεπτά και απλά αποθηκεύστε
  • Αποστειρώστε σε λίγα λεπτά και απλά αποθηκεύστε
  • Αποστειρώστε σε λίγα λεπτά και απλά αποθηκεύστε
  • Αποστειρώστε σε λίγα λεπτά και απλά αποθηκεύστε
  • Αποστειρώστε σε λίγα λεπτά και απλά αποθηκεύστε
  • Αποστειρώστε σε λίγα λεπτά και απλά αποθηκεύστε
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Philips AventΑποστειρωτής μπιμπερό

SCF291/00

4.7
| (148) Κριτικές | 99% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Αποστειρώστε σε λίγα λεπτά και απλά αποθηκεύστε
Αποστειρώστε έως και έξι μπιμπερό, μαζί με τα εξαρτήματά τους, σε μόλις 10 λεπτά. Ο διακριτικός αλλά ευρύχωρος αποστειρωτής Advanced εξασφαλίζει γρήγορη και αποτελεσματική αποστείρωση, καθώς εξουδετερώνει το 99,9% των βλαβερών μικροβίων* για να είστε ήσυχοι σε κάθε τάισμα.
Δείτε όλα τα οφέλη
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

εταιρεία που συνιστούν οι μαμάδες παγκοσμίως1

Αποστείρωση σε μόλις 10 λεπτά

Αποστειρώστε σε λίγα λεπτά και απλά αποθηκεύστε

  • Αποστειρωτής μπιμπερό

  • Για προχ/νους

Πείτε "αντίο" στα επιβλαβή μικρόβια

Πείτε "αντίο" στα επιβλαβή μικρόβια

Η Philips Avent εγγυάται απαλή και αποτελεσματική αποστείρωση χωρίς χημικά. Όλοι οι αποστειρωτές μας χρησιμοποιούν τη δύναμη του φυσικού ατμού – τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο – για να εξουδετερώσουν το 99,9% των επιβλαβών μικροβίων*.

Ο κύκλος αποστείρωσης διαρκεί μόλις 10 λεπτά

Ο κύκλος αποστείρωσης διαρκεί μόλις 10 λεπτά

Παρέχει ταχύτητα και ασφάλεια με κύκλο αποστείρωσης που διαρκεί μόλις 10 λεπτά. Στη συνέχεια, ο αποστειρωτής απενεργοποιείται αυτόματα.

Ειδικά σχεδιασμένο για μείωση των ανεπιθύμητων οσμών

Ειδικά σχεδιασμένο για μείωση των ανεπιθύμητων οσμών

Ο νέος δίσκος περισυλλογής υγρών προστατεύει τη θερμαντική πλάκα από σταγόνες γάλακτος, μειώνοντας έτσι την πιθανότητα δυσάρεστων οσμών.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.7

από 5

148

Κριτικές

99%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

30/10/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εξαιρετικό προιον

Ευκολία στην χρήση , ωραίο design, πρακτικό μέγεθος

Πλεονεκτήματα

Ν

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF291/00 Αποστειρωτής μπιμπερό

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF291/00 Αποστειρωτής μπιμπερό

18/12/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Ένα εξαιρετικό προϊόν

Είναι ένα προϊόν πολύ ποιοτικής κατασκευής και σε πολύ καλή τιμή. Κάνει την αποστείρωση μπουκαλιών μπιμπερό κλπ εύκολη υπόθεση καθώς είναι πολύ εύκολο στη χρήση του αθόρυβο και αρκετά γρήγορο. Ίσως η πιο χρήσιμη συσκευή για νέους γονείς.

Πλεονεκτήματα

Εύκολο, γρήγορο και αθόρυβο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF291/00 Αποστειρωτής μπιμπερό

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF291/00 Αποστειρωτής μπιμπερό

16/02/2025

United Kingdom

United Kingdom

Highly highly recommend!

I cannot recommend this product enough! As someone who used to design medical sterilises, I did a lot of comparison with other products. This product expels because of: 1-drying feature: the product claims goods are kept sanitised until the lid is open. Microbio will grow on moist surfaces. Therefore, it is key to have dry goods when opening the lid. 2-sterilisation method: this product is a steam. I really do not buy into products that claim sterilisation with UV. Please avoid these for your children. UV process is heavily limited by distance to the UV light source. I do not believe that UV light will penetrate in any meaningful way around crevices. 3-steam penetration: the product is designed in a way that allows the steam to easily flow between layers.

Πλεονεκτήματα

Steam penetration, drying process… NOT UV

Μειονεκτήματα

No cons… price/performance is spot on value!!!

Η αξιολογηση έγινε για SCF291/01 Baby bottle steriliser

Η αξιολογηση έγινε για SCF291/01 Baby bottle steriliser

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Βάσει διαδικτυακής έρευνας ικανοποίησης που διενεργήθηκε παγκοσμίως σε 10.109 χρήστες επωνυμιών και προϊόντων φροντίδας παιδιών για τη μητέρα και το παιδί το 2023. 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Τα αποτελέσματα των δοκιμών παρέχονται από ανεξάρτητο εργαστήριο.

  2. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου μπορεί να παραληφθεί είτε η παλαιά είτε η νέα χάρτινη συσκευασία