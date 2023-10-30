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Αποστειρωτής μπιμπερό
Για προχ/νους
Η Philips Avent εγγυάται απαλή και αποτελεσματική αποστείρωση χωρίς χημικά. Όλοι οι αποστειρωτές μας χρησιμοποιούν τη δύναμη του φυσικού ατμού – τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο – για να εξουδετερώσουν το 99,9% των επιβλαβών μικροβίων*.
Παρέχει ταχύτητα και ασφάλεια με κύκλο αποστείρωσης που διαρκεί μόλις 10 λεπτά. Στη συνέχεια, ο αποστειρωτής απενεργοποιείται αυτόματα.
Ο νέος δίσκος περισυλλογής υγρών προστατεύει τη θερμαντική πλάκα από σταγόνες γάλακτος, μειώνοντας έτσι την πιθανότητα δυσάρεστων οσμών.
4.7
από 5
148
Κριτικές
99%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Axrodos
30/10/2023
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εξαιρετικό προιον
Ευκολία στην χρήση , ωραίο design, πρακτικό μέγεθος
Πλεονεκτήματα
Ν
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF291/00 Αποστειρωτής μπιμπερό
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF291/00 Αποστειρωτής μπιμπερό
Kospour91
18/12/2022
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Ένα εξαιρετικό προϊόν
Είναι ένα προϊόν πολύ ποιοτικής κατασκευής και σε πολύ καλή τιμή. Κάνει την αποστείρωση μπουκαλιών μπιμπερό κλπ εύκολη υπόθεση καθώς είναι πολύ εύκολο στη χρήση του αθόρυβο και αρκετά γρήγορο. Ίσως η πιο χρήσιμη συσκευή για νέους γονείς.
Πλεονεκτήματα
Εύκολο, γρήγορο και αθόρυβο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF291/00 Αποστειρωτής μπιμπερό
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF291/00 Αποστειρωτής μπιμπερό
TaPM23
16/02/2025
United Kingdom
Highly highly recommend!
I cannot recommend this product enough! As someone who used to design medical sterilises, I did a lot of comparison with other products. This product expels because of: 1-drying feature: the product claims goods are kept sanitised until the lid is open. Microbio will grow on moist surfaces. Therefore, it is key to have dry goods when opening the lid. 2-sterilisation method: this product is a steam. I really do not buy into products that claim sterilisation with UV. Please avoid these for your children. UV process is heavily limited by distance to the UV light source. I do not believe that UV light will penetrate in any meaningful way around crevices. 3-steam penetration: the product is designed in a way that allows the steam to easily flow between layers.
Πλεονεκτήματα
Steam penetration, drying process… NOT UV
Μειονεκτήματα
No cons… price/performance is spot on value!!!
Η αξιολογηση έγινε για SCF291/01 Baby bottle steriliser
Η αξιολογηση έγινε για SCF291/01 Baby bottle steriliser
Βάσει διαδικτυακής έρευνας ικανοποίησης που διενεργήθηκε παγκοσμίως σε 10.109 χρήστες επωνυμιών και προϊόντων φροντίδας παιδιών για τη μητέρα και το παιδί το 2023.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Τα αποτελέσματα των δοκιμών παρέχονται από ανεξάρτητο εργαστήριο.
Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου μπορεί να παραληφθεί είτε η παλαιά είτε η νέα χάρτινη συσκευασία