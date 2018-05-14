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        Μη διαθέσιμο πλέον

        Philips AventSCF222/01 ultra soft pacifier

        SCF222/01

        4.7
        | (733) Κριτικές | 99% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
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        Κριτικές

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        4.7

        από 5

        733

        Κριτικές

        99%

        χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

        14/05/2018

        Ελλάδα

        Ελλάδα

        Άριστο

        [Employee of philipsglobal] Πολύ καλό αποτέλεσμα, ειδικά αν δεν θέλεις σύγχυση θηλών. Το σχήμα βοηθάει πραγματικά το παιδί.

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        Η αξιολογηση έγινε για SCF227/20 πιπίλα ultra soft

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        Η αξιολογηση έγινε για SCF227/20 πιπίλα ultra soft

        22/07/2024

        United Kingdom

        United Kingdom

        Soothing baby dummy

        My kids really likes this pacifier. It was gentle but still firm over many uses. Has a nice texture that my baby likes and was good for the gums and immediately made her stop crying.

        Πλεονεκτήματα

        Nice texture

        Μειονεκτήματα

        Need more colour choices

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        Η αξιολογηση έγινε για ultra soft SCF093 Soother

        Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

        Η αξιολογηση έγινε για ultra soft SCF093 Soother

        18/07/2024

        United Kingdom

        United Kingdom

        ULTRA Soft

        These have become my baby's favourite pacifiers; they are soft and lightweight for her little mouth, and she doesn't take anything else now. The material is soft and flexible, and the colours are lovely as well

        Πλεονεκτήματα

        Ultra soft, easy to clean, lightweight and orthodontic safe

        Μειονεκτήματα

        water get trapped into nipples

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        Η αξιολογηση έγινε για ultra soft SCF093 Soother

        Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

        Η αξιολογηση έγινε για ultra soft SCF093 Soother

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        • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
        • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.