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Μη διαθέσιμο πλέον
Ενιαία σχεδίαση από σιλικόνη
0-3m
Ορθοδοντική και χωρίς BPA
2 τεμαχίων
4.1
από 5
49
Κριτικές
84%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Barbychan2
29/10/2021
Italia
Resistente e facile all'uso
Ho avuto la possibilità di testare questo prodotto innovativo attraverso una campagna di tester dell'azienda Philips,sono soddisfatta del materiale resistente , facilmente lavabile in lavastoviglie,il mio bebè è altrettanto felice di poterlo utilizzare durante i suoi riposi notturno,dorme tranquillo,infatti facilita il sonno e calma le sinapsi del piccolo dandogli una sensazione di sollievo e calma,direi che ha i suoi vantaggi,un prodotto che vale la pena provare
Πλεονεκτήματα
Fornisce il giusto riposo quotidiano
Μειονεκτήματα
Dimensioni troppo piccole
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF194/02 Succhietto Soothie
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF194/02 Succhietto Soothie
Nana8790
28/04/2020
Italia
Lo consiglio
Il ciuccio è arrivato satamttina. La mia bimba di 1 mese è molto nervosa e non riuscivo mai a farle prendere il ciuccio, di una nota casa Italiana sempre in silicone. Ho notato che con questo fa meno fatica...e lo ciuccia per più tempo e sembra calmarsi per davvero!
Πλεονεκτήματα
Facilitata la suzione
Μειονεκτήματα
Per il momento nessuna
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF194/01 Succhietto Soothie
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF194/01 Succhietto Soothie
Rossellina
08/03/2019
Italia
Indicato soprattutto per i bimbi allattati al seno
Non riuscivo a far accettate il ciuccio al mio bimbo che all'atto esclusivamente al seno, ho provato moltissimi ciucci anche di materiali differenti ma nulla... Poi ho cercato su internet ed ho trovato questo ciuccio che, a differenza degli altri ha una forma che ricorda molto il capezzolo materno. In mio piccolo nn ha avuto problemi ad accettarlo. Unico neo è che nn si può attaccare alla catenella del porta ciuccio.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF194/01 Succhietto Soothie
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF194/01 Succhietto Soothie
Αυτή η πιπίλα έχει το ίδιο σχήμα θηλής και είναι κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με το μοντέλο των ΗΠΑ, αλλά έχει διαφορετικό σχήμα ασπίδας.
Νούμερο 1 επωνυμία πιπίλων παγκοσμίως
Για λόγους υγιεινής, να αντικαθιστάτε τις πιπίλες μετά από 4 εβδομάδες χρήσης
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