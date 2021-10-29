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  • Ενισχύει το φυσικό θηλασμό και το δέσιμο
  • Ενισχύει το φυσικό θηλασμό και το δέσιμο
  • Ενισχύει το φυσικό θηλασμό και το δέσιμο
  • Ενισχύει το φυσικό θηλασμό και το δέσιμο
  • Ενισχύει το φυσικό θηλασμό και το δέσιμο
  • Ενισχύει το φυσικό θηλασμό και το δέσιμο
  • Ενισχύει το φυσικό θηλασμό και το δέσιμο
  • Ενισχύει το φυσικό θηλασμό και το δέσιμο
  • Ενισχύει το φυσικό θηλασμό και το δέσιμο
  • Ενισχύει το φυσικό θηλασμό και το δέσιμο
  • Ενισχύει το φυσικό θηλασμό και το δέσιμο
  • Ενισχύει το φυσικό θηλασμό και το δέσιμο
  • Ενισχύει το φυσικό θηλασμό και το δέσιμο
  • Ενισχύει το φυσικό θηλασμό και το δέσιμο
  • Ενισχύει το φυσικό θηλασμό και το δέσιμο
  • Ενισχύει το φυσικό θηλασμό και το δέσιμο

Μη διαθέσιμο πλέον

Philips AventΠιπίλα Soothie Shapes

SCF194/01

4.1
| (49) Κριτικές | 84% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Ενισχύει το φυσικό θηλασμό και το δέσιμο
Η πιπίλα Philips Avent Soothie Shapes προσφέρει έναν ακόμα τρόπο για να δεθείτε με το μωρό σας, καθώς χάρη στη μοναδική ενιαία σχεδίασή της, σας επιτρέπει να την χειρίζεστε άνετα με το δάκτυλό σας. Η πιπίλα Soothie Shapes είναι κατασκευασμένη από σιλικόνη για ιατρική χρήση, για εύκολο καθάρισμα.
Δείτε όλα τα οφέλη

Εύκαμπτη σιλικόνη για ιατρική χρήση

Ενισχύει το φυσικό θηλασμό και το δέσιμο

  • Ενιαία σχεδίαση από σιλικόνη

  • 0-3m

  • Ορθοδοντική και χωρίς BPA

  • 2 τεμαχίων

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.1

από 5

49

Κριτικές

84%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

29/10/2021

Italia

Italia

Resistente e facile all'uso

Ho avuto la possibilità di testare questo prodotto innovativo attraverso una campagna di tester dell'azienda Philips,sono soddisfatta del materiale resistente , facilmente lavabile in lavastoviglie,il mio bebè è altrettanto felice di poterlo utilizzare durante i suoi riposi notturno,dorme tranquillo,infatti facilita il sonno e calma le sinapsi del piccolo dandogli una sensazione di sollievo e calma,direi che ha i suoi vantaggi,un prodotto che vale la pena provare

Πλεονεκτήματα

Fornisce il giusto riposo quotidiano

Μειονεκτήματα

Dimensioni troppo piccole

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF194/02 Succhietto Soothie

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF194/02 Succhietto Soothie

28/04/2020

Italia

Italia

Lo consiglio

Il ciuccio è arrivato satamttina. La mia bimba di 1 mese è molto nervosa e non riuscivo mai a farle prendere il ciuccio, di una nota casa Italiana sempre in silicone. Ho notato che con questo fa meno fatica...e lo ciuccia per più tempo e sembra calmarsi per davvero!

Πλεονεκτήματα

Facilitata la suzione

Μειονεκτήματα

Per il momento nessuna

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF194/01 Succhietto Soothie

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF194/01 Succhietto Soothie

08/03/2019

Italia

Italia

Indicato soprattutto per i bimbi allattati al seno

Non riuscivo a far accettate il ciuccio al mio bimbo che all'atto esclusivamente al seno, ho provato moltissimi ciucci anche di materiali differenti ma nulla... Poi ho cercato su internet ed ho trovato questo ciuccio che, a differenza degli altri ha una forma che ricorda molto il capezzolo materno. In mio piccolo nn ha avuto problemi ad accettarlo. Unico neo è che nn si può attaccare alla catenella del porta ciuccio.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF194/01 Succhietto Soothie

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF194/01 Succhietto Soothie

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Αυτή η πιπίλα έχει το ίδιο σχήμα θηλής και είναι κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με το μοντέλο των ΗΠΑ, αλλά έχει διαφορετικό σχήμα ασπίδας.

  2. Νούμερο 1 επωνυμία πιπίλων παγκοσμίως

  3. Για λόγους υγιεινής, να αντικαθιστάτε τις πιπίλες μετά από 4 εβδομάδες χρήσης

  4. Η σειρά μας υποστηρίζει τις μητέρες και τα μωρά σε κάθε στάδιο ανάπτυξης