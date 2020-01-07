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Μη διαθέσιμο πλέον
Επιτρέπει την επαφή με το δέρμα
Προστασία των ερεθισμένων θηλών
Μεσαίο μέγεθος (21 χιλ.)
2 τμχ.
Οι προστατευτικοί δίσκοι στήθους με εξαιρετικά λεπτό σχήμα πεταλούδας είναι σχεδιασμένοι για δερματική επαφή με το μωρό. Χάρη στο ειδικό τους σχήμα, έρχεται σε επαφή με το στήθος όχι μόνο η μυτούλα, αλλά και το σαγόνι του μωρού, για να σας μυρίζει και να σας αγγίζει. Απλώς τοποθετήστε τον δίσκο πάνω από το κέντρο της θηλής, ώστε το μωρό σας να πιάσει σωστά ολόκληρη την άλω. Απολαύστε την επαφή με το μωρό σας προστατεύοντας ταυτόχρονα τις θηλές σας.
Σχεδιάσαμε τους προστατευτικούς δίσκους θηλών για να βοηθήσουμε τα μωρά που δυσκολεύονται να πιάσουν τη θηλή, ώστε να θηλάσετε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Για τις μητέρες με επίπεδες ή ανεστραμμένες θηλές και τα μωρά με αδύναμη τεχνική ή στοματικές ανωμαλίες, ο δίσκος μπορεί να λειτουργήσει ως βοηθητική θηλή για να την πιάσει το μωρό, διατηρώντας τη στις διακοπές ταΐσματος.
Οι προστατευτικοί δίσκοι στήθους έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν άνεση και πιο ήπια ταΐσματα στις ευαίσθητες ή ερεθισμένες θηλές. Μπορούν να σας βοηθήσουν να μειώσετε την τριβή κατά τη διάρκεια του θηλασμού, ώστε να ταΐζετε το μωρό σας με άνεση.
4.5
από 5
14
Κριτικές
85%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
MrsCat93
07/01/2020
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Effective!
This shield makes it so much easier when breastfeeding. They eased the pain a lot, I am very confident I can stop using them soon without worry. An excellent idea, glad I found this product!
Πλεονεκτήματα
Work as intended, no pain!
Μειονεκτήματα
Found it a bit fiddly at first.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF153/03 Nipple Shield
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF153/03 Nipple Shield
Abbiii
06/01/2020
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Great features
These made breast feeding amazing they were absolutely a dream to use without rubbing and vertically cause zero pain
Πλεονεκτήματα
Nothing koi
Μειονεκτήματα
Nothing
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF153/03 Nipple Shield
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF153/03 Nipple Shield
18/12/2019
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Amazing product
I really love this product it’s saved me from a bruise nipples... I was in so much pain at first but with this shields breastfeeding was so pleasant I would definitely recommend this product
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF153/03 Nipple Shield
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF153/03 Nipple Shield
Βάσει διαδικτυακής έρευνας ικανοποίησης που διενεργήθηκε παγκοσμίως σε 10.109 χρήστες επωνυμιών και προϊόντων φροντίδας παιδιών για τη μητέρα και το παιδί το 2023.
Για επίπεδες ή ανεστραμμένες, ευαίσθητες ή ερεθισμένες θηλές και μωράκια που δεν μπορούν να πιάσουν το στήθος
0% BPA, βάσει του κανονισμού 10/2011 της ΕΕ
Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τις απόψεις των καταναλωτών σχετικά με το προϊόν. Η Philips διαχωρίζει τη θέση της από το περιεχόμενο που εισάγεται από τους καταναλωτές σε αυτήν την ενότητα και, κατά συνέπεια, κάθε τεχνική πληροφορία ή/και συμβουλή σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που περιλαμβάνεται στην παρούσα ενότητα δεν αποτελεί επίσημη πληροφορία της Philips.