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  • Σας βοηθάει να θηλάζετε περισσότερο, με άνεση*
  • Σας βοηθάει να θηλάζετε περισσότερο, με άνεση*
  • Σας βοηθάει να θηλάζετε περισσότερο, με άνεση*
  • Σας βοηθάει να θηλάζετε περισσότερο, με άνεση*
  • Σας βοηθάει να θηλάζετε περισσότερο, με άνεση*
  • Σας βοηθάει να θηλάζετε περισσότερο, με άνεση*
  • Σας βοηθάει να θηλάζετε περισσότερο, με άνεση*
  • Σας βοηθάει να θηλάζετε περισσότερο, με άνεση*
  • Σας βοηθάει να θηλάζετε περισσότερο, με άνεση*
  • Σας βοηθάει να θηλάζετε περισσότερο, με άνεση*
  • Σας βοηθάει να θηλάζετε περισσότερο, με άνεση*
  • Σας βοηθάει να θηλάζετε περισσότερο, με άνεση*
  • Σας βοηθάει να θηλάζετε περισσότερο, με άνεση*

Μη διαθέσιμο πλέον

Philips AventΠροστατευτικό θηλής

SCF153/03

4.5
| (14) Κριτικές | 85% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Σας βοηθάει να θηλάζετε περισσότερο, με άνεση*
Τα προστατευτικά θηλής σχεδιάστηκαν για να σας βοηθήσουν να θηλάζετε όταν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τις θηλές σας ή όταν το μωρό σας δυσκολεύεται να πιάσει τη θηλή. Το προστατευτικό θηλής με εξαιρετικά λεπτό σχήμα πεταλούδας επιτρέπει την επαφή με το στήθος για το μωρό και σας βοηθάει να συνεχίσετε να δένεστε με το μωρό σας καθώς θηλάζετε.
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εταιρεία που συνιστούν οι μαμάδες παγκοσμίως1

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Διευκολύνουν το μωρό σας και είναι απαλά με την επιδερμίδα σας*

Σας βοηθάει να θηλάζετε περισσότερο, με άνεση*

  • Επιτρέπει την επαφή με το δέρμα

  • Προστασία των ερεθισμένων θηλών

  • Μεσαίο μέγεθος (21 χιλ.)

  • 2 τμχ.

Σχεδιασμένος για επαφή του δέρματός σας με το μωρό

Σχεδιασμένος για επαφή του δέρματός σας με το μωρό

Οι προστατευτικοί δίσκοι στήθους με εξαιρετικά λεπτό σχήμα πεταλούδας είναι σχεδιασμένοι για δερματική επαφή με το μωρό. Χάρη στο ειδικό τους σχήμα, έρχεται σε επαφή με το στήθος όχι μόνο η μυτούλα, αλλά και το σαγόνι του μωρού, για να σας μυρίζει και να σας αγγίζει. Απλώς τοποθετήστε τον δίσκο πάνω από το κέντρο της θηλής, ώστε το μωρό σας να πιάσει σωστά ολόκληρη την άλω. Απολαύστε την επαφή με το μωρό σας προστατεύοντας ταυτόχρονα τις θηλές σας.

Έχει σχεδιαστεί για να βοηθά το μωρό να πιάσει τη θηλή

Έχει σχεδιαστεί για να βοηθά το μωρό να πιάσει τη θηλή

Σχεδιάσαμε τους προστατευτικούς δίσκους θηλών για να βοηθήσουμε τα μωρά που δυσκολεύονται να πιάσουν τη θηλή, ώστε να θηλάσετε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Για τις μητέρες με επίπεδες ή ανεστραμμένες θηλές και τα μωρά με αδύναμη τεχνική ή στοματικές ανωμαλίες, ο δίσκος μπορεί να λειτουργήσει ως βοηθητική θηλή για να την πιάσει το μωρό, διατηρώντας τη στις διακοπές ταΐσματος.

Κατασκευασμένοι για ευαίσθητες ή ερεθισμένες θηλές

Κατασκευασμένοι για ευαίσθητες ή ερεθισμένες θηλές

Οι προστατευτικοί δίσκοι στήθους έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν άνεση και πιο ήπια ταΐσματα στις ευαίσθητες ή ερεθισμένες θηλές. Μπορούν να σας βοηθήσουν να μειώσετε την τριβή κατά τη διάρκεια του θηλασμού, ώστε να ταΐζετε το μωρό σας με άνεση.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.5

από 5

14

Κριτικές

85%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3

07/01/2020

United Kingdom

United Kingdom

Effective!

This shield makes it so much easier when breastfeeding. They eased the pain a lot, I am very confident I can stop using them soon without worry. An excellent idea, glad I found this product!

Πλεονεκτήματα

Work as intended, no pain!

Μειονεκτήματα

Found it a bit fiddly at first.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF153/03 Nipple Shield

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF153/03 Nipple Shield

06/01/2020

United Kingdom

United Kingdom

Great features

These made breast feeding amazing they were absolutely a dream to use without rubbing and vertically cause zero pain

Πλεονεκτήματα

Nothing koi

Μειονεκτήματα

Nothing

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF153/03 Nipple Shield

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF153/03 Nipple Shield

18/12/2019

United Kingdom

United Kingdom

Amazing product

I really love this product it’s saved me from a bruise nipples... I was in so much pain at first but with this shields breastfeeding was so pleasant I would definitely recommend this product

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF153/03 Nipple Shield

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF153/03 Nipple Shield

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Βάσει διαδικτυακής έρευνας ικανοποίησης που διενεργήθηκε παγκοσμίως σε 10.109 χρήστες επωνυμιών και προϊόντων φροντίδας παιδιών για τη μητέρα και το παιδί το 2023. 

  1. Για επίπεδες ή ανεστραμμένες, ευαίσθητες ή ερεθισμένες θηλές και μωράκια που δεν μπορούν να πιάσουν το στήθος

  2. 0% BPA, βάσει του κανονισμού 10/2011 της ΕΕ

  3. Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τις απόψεις των καταναλωτών σχετικά με το προϊόν. Η Philips διαχωρίζει τη θέση της από το περιεχόμενο που εισάγεται από τους καταναλωτές σε αυτήν την ενότητα και, κατά συνέπεια, κάθε τεχνική πληροφορία ή/και συμβουλή σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που περιλαμβάνεται στην παρούσα ενότητα δεν αποτελεί επίσημη πληροφορία της Philips.