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2 χρόνια εγγύηση
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Αγκαλιάζει με άνεση τις φυσικές καμπύλες του προσώπου του μωρού
Μαλακές και εύκαμπτες, οι πιπίλες Avent Soothie Heart της Philips δεν ακουμπούν στη μύτη του μωρού. Ενιαία σχεδίαση από σιλικόνη για ιατρική χρήση με επαναχρησιμοποιήσιμη θήκη από 90% υλικά φυτικής προέλευσης.*
Ενιαία σχεδίαση από σιλικόνη
Χωρίς BPA
2 τμχ.
0-6m
Το ειδικό προστατευτικό σε σχήμα καρδιάς είναι σχεδιασμένο ώστε να ακολουθεί τις φυσικές καμπύλες του προσώπου του μωρού σας για μέγιστη άνεση, χωρίς να ακουμπάει τη μικροσκοπική του μυτούλα.
Ανθεκτική ενιαία σχεδίαση εξ ολοκλήρου από εύκαμπτη σιλικόνη για ιατρική χρήση. Η ομάδα ειδικών μας τη δημιούργησε ειδικά για νεογέννητα 0-6 μηνών.
Η πιπίλα διαθέτει συμμετρική, στρογγυλή θηλή σχεδιασμένη ώστε να προσαρμόζεται ανατομικά στο στόμα του μωρού και να συμβάλλει στη μείωση της πίεσης μεταξύ της γλώσσας και του στόματος. Η πιπίλα Philips Avent Soothie έχει πιστοποιηθεί ανεξάρτητα από το Oral Health Foundation.
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4.1
από 5
335
Κριτικές
88%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Loranny
03/12/2021
Italia
Μέρος της προώθησης
IL MIO BIMBO LO AMA!
Ero alla ricerca di un ciuccio che mio figlio apprezzasse, ne ho provati vari ma lui rifiutava sempre. Soothie è stato un toccasana. Finalmente quando piange riesco a calmarlo in poco tempo, e quando si addormenta ormai lo chiede sempre! Mai più senza!!!
Πλεονεκτήματα
Morbidezza e forma
Μειονεκτήματα
Nessuno
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Soothie SCF099/20 Soothie
Ημερομηνία χρήσης 2021-11-03
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Soothie SCF099/20 Soothie
Ημερομηνία χρήσης 2021-11-03
Gia131
03/12/2021
Italia
Μέρος της προώθησης
Soothie scf099/20
Consiglierei a tutti quelli che hanno un bimbo a qui vogliono bene Prodotto veramente eccezionale
Πλεονεκτήματα
Ben fatto, il bimbo ne va matto
Μειονεκτήματα
Niente
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Soothie SCF099/20 Soothie
Ημερομηνία χρήσης 2021-11-03
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Soothie SCF099/20 Soothie
Ημερομηνία χρήσης 2021-11-03
Tizzy76
17/11/2021
Italia
Μέρος της προώθησης
Un ottimo prodotto
Ho apprezzato molto il modello del soothe della sua particolarita
Πλεονεκτήματα
molto bello
Μειονεκτήματα
Nulla
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Soothie SCF099/20 Soothie
Ημερομηνία χρήσης 2021-10-17
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Soothie SCF099/20 Soothie
Ημερομηνία χρήσης 2021-10-17
Βάσει διαδικτυακής έρευνας ικανοποίησης που διενεργήθηκε παγκοσμίως σε 8.139 χρήστες επωνυμιών και προϊόντων φροντίδας παιδιών για τη μητέρα και το παιδί το 2024.
Προσέγγιση εξισορρόπησης μάζας.
Όλες οι πιπίλες μας έχουν το ίδιο σχήμα θηλής και ενιαία σχεδίαση, και συνοδεύονται από διάφορα σχήματα προστατευτικών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διανέμονται σε νοσοκομεία των Η.Π.Α.
Σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους αποστείρωσης (βρασμός) για τις πιπίλες.
Για λόγους υγιεινής, αντικαταστήστε τις πιπίλες μετά από 4 εβδομάδες χρήσης.