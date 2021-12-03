ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Μονή φωτογραφία προϊόντος
  • Κύρια φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Στυλ προϊόντος
  • Μονή φωτογραφία προϊόντος
  • Κύρια φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Στυλ προϊόντος

Philips Avent SoothieSoothie

SCF099/27

4.1

| (335) Κριτικές | 88% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Αγκαλιάζει με άνεση τις φυσικές καμπύλες του προσώπου του μωρού

Μαλακές και εύκαμπτες, οι πιπίλες Avent Soothie Heart της Philips δεν ακουμπούν στη μύτη του μωρού. Ενιαία σχεδίαση από σιλικόνη για ιατρική χρήση με επαναχρησιμοποιήσιμη θήκη από 90% υλικά φυτικής προέλευσης.*

Δείτε όλα τα οφέλη
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

εταιρεία που συνιστούν οι μαμάδες παγκοσμίως1

Εύκαμπτη πιπίλα από σιλικόνη για ιατρική χρήση

Αγκαλιάζει με άνεση τις φυσικές καμπύλες του προσώπου του μωρού

  • Ενιαία σχεδίαση από σιλικόνη

  • Χωρίς BPA

  • 2 τμχ.

  • 0-6m

Ακολουθεί τις καμπύλες του προσώπου για την άνεση του μωρού σας

Ακολουθεί τις καμπύλες του προσώπου για την άνεση του μωρού σας

Το ειδικό προστατευτικό σε σχήμα καρδιάς είναι σχεδιασμένο ώστε να ακολουθεί τις φυσικές καμπύλες του προσώπου του μωρού σας για μέγιστη άνεση, χωρίς να ακουμπάει τη μικροσκοπική του μυτούλα.

Με ενιαία σχεδίαση, από 100% σιλικόνη για ιατρική χρήση

Με ενιαία σχεδίαση, από 100% σιλικόνη για ιατρική χρήση

Ανθεκτική ενιαία σχεδίαση εξ ολοκλήρου από εύκαμπτη σιλικόνη για ιατρική χρήση. Η ομάδα ειδικών μας τη δημιούργησε ειδικά για νεογέννητα 0-6 μηνών.

Συμμετρική, στρογγυλή θηλή

Συμμετρική, στρογγυλή θηλή

Η πιπίλα διαθέτει συμμετρική, στρογγυλή θηλή σχεδιασμένη ώστε να προσαρμόζεται ανατομικά στο στόμα του μωρού και να συμβάλλει στη μείωση της πίεσης μεταξύ της γλώσσας και του στόματος. Η πιπίλα Philips Avent Soothie έχει πιστοποιηθεί ανεξάρτητα από το Oral Health Foundation.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

4.1

από 5

335

Κριτικές

88%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

03/12/2021

Italia

Italia

IL MIO BIMBO LO AMA!

Ero alla ricerca di un ciuccio che mio figlio apprezzasse, ne ho provati vari ma lui rifiutava sempre. Soothie è stato un toccasana. Finalmente quando piange riesco a calmarlo in poco tempo, e quando si addormenta ormai lo chiede sempre! Mai più senza!!!

Πλεονεκτήματα

Morbidezza e forma

Μειονεκτήματα

Nessuno

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Soothie SCF099/20 Soothie

Ημερομηνία χρήσης 2021-11-03

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Soothie SCF099/20 Soothie

Ημερομηνία χρήσης 2021-11-03

03/12/2021

Italia

Italia

Soothie scf099/20

Consiglierei a tutti quelli che hanno un bimbo a qui vogliono bene Prodotto veramente eccezionale

Πλεονεκτήματα

Ben fatto, il bimbo ne va matto

Μειονεκτήματα

Niente

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Soothie SCF099/20 Soothie

Ημερομηνία χρήσης 2021-11-03

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Soothie SCF099/20 Soothie

Ημερομηνία χρήσης 2021-11-03

17/11/2021

Italia

Italia

Un ottimo prodotto

Ho apprezzato molto il modello del soothe della sua particolarita

Πλεονεκτήματα

molto bello

Μειονεκτήματα

Nulla

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Soothie SCF099/20 Soothie

Ημερομηνία χρήσης 2021-10-17

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Soothie SCF099/20 Soothie

Ημερομηνία χρήσης 2021-10-17

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Βάσει διαδικτυακής έρευνας ικανοποίησης που διενεργήθηκε παγκοσμίως σε 8.139 χρήστες επωνυμιών και προϊόντων φροντίδας παιδιών για τη μητέρα και το παιδί το 2024. 

  1. Προσέγγιση εξισορρόπησης μάζας.

  2. Όλες οι πιπίλες μας έχουν το ίδιο σχήμα θηλής και ενιαία σχεδίαση, και συνοδεύονται από διάφορα σχήματα προστατευτικών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διανέμονται σε νοσοκομεία των Η.Π.Α.

  3. Σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους αποστείρωσης (βρασμός) για τις πιπίλες.

  4. Για λόγους υγιεινής, αντικαταστήστε τις πιπίλες μετά από 4 εβδομάδες χρήσης.