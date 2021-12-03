2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Ενιαία σχεδίαση από σιλικόνη
0-6 μηνών
Χωρίς BPA
2 τεμαχίων
Το ειδικό καμπυλωτό προστατευτικό σε σχήμα καρδιάς είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να ακολουθεί τις φυσικές καμπύλες του προσώπου του μωρού σας, για να παρέχει μέγιστη άνεση χωρίς να έρχεται σε επαφή με τη μυτούλα του μωρού σας.
Η πιπίλα Soothie διαθέτει ανθεκτική ενιαία σχεδίαση και κατασκευάζεται αποκλειστικά από εύκαμπτη σιλικόνη για ιατρική χρήση. Η ομάδα των ειδικών μας την ανέπτυξε ειδικά για νεογέννητα μωρά 0-6 μηνών
Η σειρά Philips Avent Soothie διανέμεται σε νοσοκομεία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γιατροί και νοσηλευτές την εμπιστεύονται για να ηρεμούν τα νεογέννητα μωρά.
4.1
από 5
335
Κριτικές
88%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Loranny
03/12/2021
Italia
Μέρος της προώθησης
IL MIO BIMBO LO AMA!
Ero alla ricerca di un ciuccio che mio figlio apprezzasse, ne ho provati vari ma lui rifiutava sempre. Soothie è stato un toccasana. Finalmente quando piange riesco a calmarlo in poco tempo, e quando si addormenta ormai lo chiede sempre! Mai più senza!!!
Πλεονεκτήματα
Morbidezza e forma
Μειονεκτήματα
Nessuno
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Soothie SCF099/20 Soothie
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Soothie SCF099/20 Soothie
Gia131
03/12/2021
Italia
Μέρος της προώθησης
Soothie scf099/20
Consiglierei a tutti quelli che hanno un bimbo a qui vogliono bene Prodotto veramente eccezionale
Πλεονεκτήματα
Ben fatto, il bimbo ne va matto
Μειονεκτήματα
Niente
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Soothie SCF099/20 Soothie
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Soothie SCF099/20 Soothie
Tizzy76
17/11/2021
Italia
Μέρος της προώθησης
Un ottimo prodotto
Ho apprezzato molto il modello del soothe della sua particolarita
Πλεονεκτήματα
molto bello
Μειονεκτήματα
Nulla
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Soothie SCF099/20 Soothie
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Soothie SCF099/20 Soothie
Βάσει διαδικτυακής έρευνας ικανοποίησης που διενεργήθηκε παγκοσμίως σε 8.139 χρήστες επωνυμιών και προϊόντων φροντίδας παιδιών για τη μητέρα και το παιδί το 2024.
Όλες οι πιπίλες Soothie έχουν το ίδιο σχήμα θηλής, την ίδια ενιαία σχεδίαση και το ίδιο υλικό, και διατίθενται σε ποικιλία σχημάτων προστατευτικού, συμπεριλαμβανομένων αυτών που διανέμονται σε νοσοκομεία σε ολόκληρη την Ευρώπη
Για λόγους υγιεινής, να αντικαθιστάτε τις πιπίλες μετά από 4 εβδομάδες χρήσης