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  • Αγκαλιάζει με άνεση τις φυσικές καμπύλες του προσώπου του μωρού
  • Αγκαλιάζει με άνεση τις φυσικές καμπύλες του προσώπου του μωρού
  • Αγκαλιάζει με άνεση τις φυσικές καμπύλες του προσώπου του μωρού
  • Αγκαλιάζει με άνεση τις φυσικές καμπύλες του προσώπου του μωρού
  • Αγκαλιάζει με άνεση τις φυσικές καμπύλες του προσώπου του μωρού
  • Αγκαλιάζει με άνεση τις φυσικές καμπύλες του προσώπου του μωρού
  • Αγκαλιάζει με άνεση τις φυσικές καμπύλες του προσώπου του μωρού
  • Αγκαλιάζει με άνεση τις φυσικές καμπύλες του προσώπου του μωρού
  • Αγκαλιάζει με άνεση τις φυσικές καμπύλες του προσώπου του μωρού
  • Αγκαλιάζει με άνεση τις φυσικές καμπύλες του προσώπου του μωρού
  • Αγκαλιάζει με άνεση τις φυσικές καμπύλες του προσώπου του μωρού
  • Αγκαλιάζει με άνεση τις φυσικές καμπύλες του προσώπου του μωρού
  • Αγκαλιάζει με άνεση τις φυσικές καμπύλες του προσώπου του μωρού
  • Αγκαλιάζει με άνεση τις φυσικές καμπύλες του προσώπου του μωρού
  • Αγκαλιάζει με άνεση τις φυσικές καμπύλες του προσώπου του μωρού
  • Αγκαλιάζει με άνεση τις φυσικές καμπύλες του προσώπου του μωρού
  • Αγκαλιάζει με άνεση τις φυσικές καμπύλες του προσώπου του μωρού
  • Αγκαλιάζει με άνεση τις φυσικές καμπύλες του προσώπου του μωρού
  • Αγκαλιάζει με άνεση τις φυσικές καμπύλες του προσώπου του μωρού
  • Αγκαλιάζει με άνεση τις φυσικές καμπύλες του προσώπου του μωρού
  • Αγκαλιάζει με άνεση τις φυσικές καμπύλες του προσώπου του μωρού
  • Αγκαλιάζει με άνεση τις φυσικές καμπύλες του προσώπου του μωρού
  • Αγκαλιάζει με άνεση τις φυσικές καμπύλες του προσώπου του μωρού
  • Αγκαλιάζει με άνεση τις φυσικές καμπύλες του προσώπου του μωρού

Philips Avent SoothieSoothie

SCF099/22

4.1
| (335) Κριτικές | 88% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Αγκαλιάζει με άνεση τις φυσικές καμπύλες του προσώπου του μωρού
Η πιπίλα Philips Avent Soothie είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε να προσαρμόζεται στο φυσικό περίγραμμα του προσώπου του μωρού σας. Το καμπυλωτό προστατευτικό της σε σχήμα καρδιάς δεν έρχεται σε επαφή με τη μυτούλα του μωρού σας. Η πιπίλα Soothie είναι κατασκευασμένη από σιλικόνη για ιατρική χρήση και διανέμεται σε νοσοκομεία σε ολόκληρη την Ευρώπη*
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εταιρεία που συνιστούν οι μαμάδες παγκοσμίως1

Εύκαμπτη σιλικόνη για ιατρική χρήση

Αγκαλιάζει με άνεση τις φυσικές καμπύλες του προσώπου του μωρού

  • Ενιαία σχεδίαση από σιλικόνη

  • 0-6 μηνών

  • Χωρίς BPA

  • 2 τεμαχίων

Ακολουθεί τις φυσικές καμπύλες του προσώπου του μωρού σας για ενισχυμένη άνεση

Ακολουθεί τις φυσικές καμπύλες του προσώπου του μωρού σας για ενισχυμένη άνεση

Το ειδικό καμπυλωτό προστατευτικό σε σχήμα καρδιάς είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να ακολουθεί τις φυσικές καμπύλες του προσώπου του μωρού σας, για να παρέχει μέγιστη άνεση χωρίς να έρχεται σε επαφή με τη μυτούλα του μωρού σας.

Με ενιαία σχεδίαση, από 100% σιλικόνη για ιατρική χρήση

Με ενιαία σχεδίαση, από 100% σιλικόνη για ιατρική χρήση

Η πιπίλα Soothie διαθέτει ανθεκτική ενιαία σχεδίαση και κατασκευάζεται αποκλειστικά από εύκαμπτη σιλικόνη για ιατρική χρήση. Η ομάδα των ειδικών μας την ανέπτυξε ειδικά για νεογέννητα μωρά 0-6 μηνών

Διανέμεται σε νοσοκομεία σε ολόκληρη την Ευρώπη*

Διανέμεται σε νοσοκομεία σε ολόκληρη την Ευρώπη*

Η σειρά Philips Avent Soothie διανέμεται σε νοσοκομεία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γιατροί και νοσηλευτές την εμπιστεύονται για να ηρεμούν τα νεογέννητα μωρά.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.1

από 5

335

Κριτικές

88%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

03/12/2021

Italia

Italia

IL MIO BIMBO LO AMA!

Ero alla ricerca di un ciuccio che mio figlio apprezzasse, ne ho provati vari ma lui rifiutava sempre. Soothie è stato un toccasana. Finalmente quando piange riesco a calmarlo in poco tempo, e quando si addormenta ormai lo chiede sempre! Mai più senza!!!

Πλεονεκτήματα

Morbidezza e forma

Μειονεκτήματα

Nessuno

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Soothie SCF099/20 Soothie

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Soothie SCF099/20 Soothie

03/12/2021

Italia

Italia

Soothie scf099/20

Consiglierei a tutti quelli che hanno un bimbo a qui vogliono bene Prodotto veramente eccezionale

Πλεονεκτήματα

Ben fatto, il bimbo ne va matto

Μειονεκτήματα

Niente

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Soothie SCF099/20 Soothie

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Soothie SCF099/20 Soothie

17/11/2021

Italia

Italia

Un ottimo prodotto

Ho apprezzato molto il modello del soothe della sua particolarita

Πλεονεκτήματα

molto bello

Μειονεκτήματα

Nulla

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Soothie SCF099/20 Soothie

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Soothie SCF099/20 Soothie

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Βάσει διαδικτυακής έρευνας ικανοποίησης που διενεργήθηκε παγκοσμίως σε 8.139 χρήστες επωνυμιών και προϊόντων φροντίδας παιδιών για τη μητέρα και το παιδί το 2024. 

  1. Όλες οι πιπίλες Soothie έχουν το ίδιο σχήμα θηλής, την ίδια ενιαία σχεδίαση και το ίδιο υλικό, και διατίθενται σε ποικιλία σχημάτων προστατευτικού, συμπεριλαμβανομένων αυτών που διανέμονται σε νοσοκομεία σε ολόκληρη την Ευρώπη

  2. Για λόγους υγιεινής, να αντικαθιστάτε τις πιπίλες μετά από 4 εβδομάδες χρήσης