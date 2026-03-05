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  • Εξαιρετικά απαλή για ευαίσθητο δέρμα
  • Εξαιρετικά απαλή για ευαίσθητο δέρμα
  • Εξαιρετικά απαλή για ευαίσθητο δέρμα
  • Εξαιρετικά απαλή για ευαίσθητο δέρμα
  • Εξαιρετικά απαλή για ευαίσθητο δέρμα
  • Εξαιρετικά απαλή για ευαίσθητο δέρμα
  • Εξαιρετικά απαλή για ευαίσθητο δέρμα
  • Εξαιρετικά απαλή για ευαίσθητο δέρμα
  • Εξαιρετικά απαλή για ευαίσθητο δέρμα
  • Εξαιρετικά απαλή για ευαίσθητο δέρμα
  • Εξαιρετικά απαλή για ευαίσθητο δέρμα
  • Εξαιρετικά απαλή για ευαίσθητο δέρμα
  • Εξαιρετικά απαλή για ευαίσθητο δέρμα
  • Εξαιρετικά απαλή για ευαίσθητο δέρμα
  • Εξαιρετικά απαλή για ευαίσθητο δέρμα
  • Εξαιρετικά απαλή για ευαίσθητο δέρμα
  • Εξαιρετικά απαλή για ευαίσθητο δέρμα
  • Εξαιρετικά απαλή για ευαίσθητο δέρμα
  • Εξαιρετικά απαλή για ευαίσθητο δέρμα
  • Εξαιρετικά απαλή για ευαίσθητο δέρμα

Philips Avent Pacifierultra soft day and night

SCF094/09

4.8

| (306) Κριτικές | 99% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Εξαιρετικά απαλή για ευαίσθητο δέρμα

Κορυφαία φροντίδα για ευαίσθητο δέρμα με εύκαμπτο προστατευτικό. 9 στους 10 γονείς συμφωνούν: Το μωρό μου δεν εμφανίζει δερματικό ερεθισμό μετά την έναρξη χρήσης της πιπίλας ultra soft.** Με σχεδίαση που φωσφορίζει στο σκοτάδι, είναι πάντα εύκολο να τη βρείτε. Τώρα με 80% υλικά φυτικής προέλευσης.*

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εταιρεία που συνιστούν οι μαμάδες παγκοσμίως1

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Εξαιρετικά απαλή για ευαίσθητο δέρμα

  • Για ευαίσθητο δέρμα

  • Χωρίς BPA

  • 4 τεμάχια, με 80% υλικά φυτικής προέλευσης*

  • 0-6m

Μαλακό, εύκαμπτο προστατευτικό για μείωση των ερεθισμών**

Μαλακό, εύκαμπτο προστατευτικό για μείωση των ερεθισμών**

Το δέρμα του μωρού χρειάζεται επιπλέον φροντίδα. Η τεχνολογία μαλακού προστατευτικού ακολουθεί τις φυσικές καμπύλες του προσώπου του μωρού σας, με αποτέλεσμα να έχει λιγότερα σημάδια στο δέρμα και λιγότερους ερεθισμούς**. Το στρογγυλεμένο προστατευτικό ελαχιστοποιεί την πίεση στα μάγουλα για μεγαλύτερη απαλότητα.

Ορθοδοντική θηλή σχεδιασμένη για φυσιολογική στοματική ανάπτυξη

Ορθοδοντική θηλή σχεδιασμένη για φυσιολογική στοματική ανάπτυξη

Οι ορθοδοντικές θηλές μας έχουν σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας μαλακή σιλικόνη, για να υποστηρίζουν τις φυσικές κινήσεις των μυών του στόματος, βοηθώντας στη μείωση του κινδύνου κακής σύγκλεισης. Η θηλή με στενό στόμιο έχει σχεδιαστεί για να μειώνει την πίεση μεταξύ της γλώσσας και του ουρανίσκου. Οι πιπίλες Philips Avent ultra διαθέτουν ανεξάρτητη πιστοποίηση από το Oral Health Foundation. Είναι κατασκευασμένες από 100% σιλικόνη κατάλληλη για τρόφιμα, είναι πιο ανθεκτικές από τις θηλές από καουτσούκ (λάτεξ) και δεν περιέχουν BPA, BPS, φθαλεΐνη, PVC και πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες.

Αγαπήθηκε από τα μωρά με 98% αποδοχή θηλής***

Αγαπήθηκε από τα μωρά με 98% αποδοχή θηλής***

Οι ανάγλυφες θηλές από σιλικόνη έχουν σχεδιαστεί για να μιμούνται την αίσθηση του στήθους της μαμάς. Όταν ρωτήσαμε τους γονείς πώς ανταποκρίνονται σε αυτές τα μωρά τους, ένα μέσο ποσοστό 98% είπε ότι τα μωρά τους αποδέχονται τις πιπίλες Ultra της Philips Avent.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.8

από 5

306

Κριτικές

99%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1

05/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Amazing pacifier/dummy

This soother for my baby who has quite sensitive skin, and I’ve honestly been really impressed. We’d tried a couple of other brands before and noticed slight redness around his mouth, but since switching to this one, his skin has stayed completely clear. The shield is really soft and flexible, so it doesn’t press into his cheeks or leave marks after naps. The glow-in-the-dark feature is such a simple idea but makes a huge difference at night. I can find it in the cot without turning the light on and fully waking him up, which has definitely helped with smoother night-time resettling. He took to the teat straight away (which isn’t always the case with him), and it feels well made and safe. I also like that it’s 80% plant-based — it’s nice to know it’s a bit more eco-conscious without compromising on quality. The sterilising case is really handy too, especially when we’re out and about. Overall, a really gentle, practical dummy that does exactly what it promises. Would definitely buy again.

Πλεονεκτήματα

Plant based easy to clean

Μειονεκτήματα

None

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Pacifier SCF094/02 ultra soft Nighttime

Date of Use 2025-02-05

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Pacifier SCF094/02 ultra soft Nighttime

Date of Use 2025-02-05

04/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Great pacifier for my newborn!

After using the Philips Nighttime Pacifier for my newborn over the last few months it has quickly become one of our must-have baby items. The standout feature for me is that it glows in the dark. During those middle-of-the-night wakeups, I can easily spot it in the crib without turning on a light or fumbling around. It might seem like a small detail, but when you’re running on very little sleep, it makes a huge difference. I also really appreciate that it comes with a handy travel case. It keeps the pacifiers clean in the diaper bag and makes it easy to take them on the go without worrying about them getting dirty. The case feels sturdy and practical, which is exactly what busy parents need. Most importantly, the silicone teat was perfect for my newborn. It’s soft, flexible, and gentle, and my baby took to it right away with no fuss. It’s reassuring to know it’s designed with newborn comfort in mind. Overall, I highly recommend the Philips Nighttime Pacifier to any new parent looking for a reliable, thoughtfully designed soother that makes those early months just a little bit easier.

Πλεονεκτήματα

Well designed and crafted for newborns with parents in mind.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Pacifier SCF094/02 ultra soft Nighttime

Date of Use 2025-02-04

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Pacifier SCF094/02 ultra soft Nighttime

Date of Use 2025-02-04

26/02/2026

United Kingdom

United Kingdom

Great dummies for little ones!

My little one loves these dummies. She is breastfed but has had no issues in switching to these dummies. They are the perfect size and gentle on sensitive skin. My baby hasn’t experienced any redness or irritated skin since using these. It is a bonus that they glow in the dark - makes them easy to find at night! (Tip: they need to get some light in the daytime to glow at night). They are also small enough so that she is able to put back into her mouth herself. I also like that it comes with an easy and simple to use sterilising case which can also be used as a travel case. Overall I would recommend.

Πλεονεκτήματα

Glow in the dark, easy to sterilise, comes with a case

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Pacifier SCF094/02 ultra soft Nighttime

Date of Use 2025-01-26

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Pacifier SCF094/02 ultra soft Nighttime

Date of Use 2025-01-26

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Βάσει διαδικτυακής έρευνας ικανοποίησης που διενεργήθηκε παγκοσμίως σε 8.139 χρήστες επωνυμιών και προϊόντων φροντίδας παιδιών για τη μητέρα και το παιδί το 2024. 

  1. Σκληρά πλαστικά μέρη εκτός από τη θηλή σιλικόνης (προσέγγιση εξισορρόπησης μάζας)

  2. Με βάση τα αποτελέσματα της δοκιμής καταναλωτών στις Η.Π.Α. (2023, n=201)

  3. Μια δοκιμή καταναλωτών στις Η.Π.Α. το 2023 επιβεβαιώνει αποδοχή 98% της ανάγλυφης θηλής Philips Avent που χρησιμοποιείται στις πιπίλες μας ultra (n=201)

  4. Σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους αποστείρωσης (βρασμός) για τις πιπίλες

  5. Για λόγους υγιεινής, αντικαταστήστε τις πιπίλες μετά από 4 εβδομάδες χρήσης