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Εξαιρετικά απαλή για ευαίσθητο δέρμα
Κορυφαία φροντίδα για ευαίσθητο δέρμα με εύκαμπτο προστατευτικό. 9 στους 10 γονείς συμφωνούν: Το μωρό μου δεν εμφανίζει δερματικό ερεθισμό μετά την έναρξη χρήσης της πιπίλας Ultra soft.** Η ανακούφιση είναι πάντα κοντά, ανεξάρτητα από το ποιος προσέχει το μωρό. Τώρα με 80% υλικά φυτικής προέλευσης.*
Για ευαίσθητο δέρμα
Χωρίς BPA
1 τεμάχια, με 80% υλικά φυτικής προέλευσης*
0-6m
Το δέρμα του μωρού χρειάζεται επιπλέον φροντίδα. Η τεχνολογία μαλακού προστατευτικού ακολουθεί τις φυσικές καμπύλες του προσώπου του μωρού σας, με αποτέλεσμα να έχει λιγότερα σημάδια στο δέρμα και λιγότερους ερεθισμούς**. Το στρογγυλεμένο προστατευτικό ελαχιστοποιεί την πίεση στα μάγουλα για μεγαλύτερη απαλότητα.
Οι ορθοδοντικές θηλές μας έχουν σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας μαλακή σιλικόνη, για να υποστηρίζουν τις φυσικές κινήσεις των μυών του στόματος, βοηθώντας στη μείωση του κινδύνου κακής σύγκλεισης. Η θηλή με στενό στόμιο έχει σχεδιαστεί για να μειώνει την πίεση μεταξύ της γλώσσας και του ουρανίσκου. Οι πιπίλες Philips Avent ultra διαθέτουν ανεξάρτητη πιστοποίηση από το Oral Health Foundation. Είναι κατασκευασμένες από 100% σιλικόνη κατάλληλη για τρόφιμα, είναι πιο ανθεκτικές από τις θηλές από καουτσούκ (λάτεξ) και δεν περιέχουν BPA, BPS, φθαλεΐνη, PVC και πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες.
Οι ανάγλυφες θηλές από σιλικόνη έχουν σχεδιαστεί για να μιμούνται την αίσθηση του στήθους της μαμάς. Όταν ρωτήσαμε τους γονείς πώς ανταποκρίνονται σε αυτές τα μωρά τους, ένα μέσο ποσοστό 98% είπε ότι τα μωρά τους αποδέχονται τις πιπίλες Ultra της Philips Avent.
4.7
από 5
733
Κριτικές
99%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
wolverine
14/05/2018
Ελλάδα
Άριστο
[Employee of philipsglobal] Πολύ καλό αποτέλεσμα, ειδικά αν δεν θέλεις σύγχυση θηλών. Το σχήμα βοηθάει πραγματικά το παιδί.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF227/20 πιπίλα ultra soft
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF227/20 πιπίλα ultra soft
Juhel
22/07/2024
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Soothing baby dummy
My kids really likes this pacifier. It was gentle but still firm over many uses. Has a nice texture that my baby likes and was good for the gums and immediately made her stop crying.
Πλεονεκτήματα
Nice texture
Μειονεκτήματα
Need more colour choices
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για ultra soft SCF093 Soother
Date of Use 2024-06-22
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για ultra soft SCF093 Soother
Date of Use 2024-06-22
komqas
18/07/2024
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
ULTRA Soft
These have become my baby's favourite pacifiers; they are soft and lightweight for her little mouth, and she doesn't take anything else now. The material is soft and flexible, and the colours are lovely as well
Πλεονεκτήματα
Ultra soft, easy to clean, lightweight and orthodontic safe
Μειονεκτήματα
water get trapped into nipples
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για ultra soft SCF093 Soother
Date of Use 2023-06-18
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για ultra soft SCF093 Soother
Date of Use 2023-06-18
Βάσει διαδικτυακής έρευνας ικανοποίησης που διενεργήθηκε παγκοσμίως σε 8.139 χρήστες επωνυμιών και προϊόντων φροντίδας παιδιών για τη μητέρα και το παιδί το 2024.
Σκληρά πλαστικά μέρη εκτός από τη θηλή σιλικόνης (προσέγγιση εξισορρόπησης μάζας).
Το 87% συμφώνησε ότι το μωρό τους δεν είχε ερεθισμό του δέρματος μετά την έναρξη χρήσης της Philips Avent Ultra soft (2023, n=201).
Μια δοκιμή καταναλωτών στις Η.Π.Α. το 2023 επιβεβαιώνει αποδοχή 98% της ανάγλυφης θηλής Philips Avent που χρησιμοποιείται στις πιπίλες μας ultra (n=201).
Σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους αποστείρωσης (βρασμός) για τις πιπίλες.
Για λόγους υγιεινής, αντικαταστήστε τις πιπίλες μετά από 4 εβδομάδες χρήσης.