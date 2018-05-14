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  • Η πιο απαλή πιπίλα μας για την ευαίσθητη επιδερμίδα του μωρού σας
  • Η πιο απαλή πιπίλα μας για την ευαίσθητη επιδερμίδα του μωρού σας
  • Η πιο απαλή πιπίλα μας για την ευαίσθητη επιδερμίδα του μωρού σας
  • Η πιο απαλή πιπίλα μας για την ευαίσθητη επιδερμίδα του μωρού σας
  • Η πιο απαλή πιπίλα μας για την ευαίσθητη επιδερμίδα του μωρού σας
  • Η πιο απαλή πιπίλα μας για την ευαίσθητη επιδερμίδα του μωρού σας
  • Η πιο απαλή πιπίλα μας για την ευαίσθητη επιδερμίδα του μωρού σας
  • Η πιο απαλή πιπίλα μας για την ευαίσθητη επιδερμίδα του μωρού σας
  • Η πιο απαλή πιπίλα μας για την ευαίσθητη επιδερμίδα του μωρού σας
  • Η πιο απαλή πιπίλα μας για την ευαίσθητη επιδερμίδα του μωρού σας

Philips Avent ultra softΠιπίλα

SCF091/31

4.7
| (733) Κριτικές | 99% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Η πιο απαλή πιπίλα μας για την ευαίσθητη επιδερμίδα του μωρού σας
Φροντίστε την ευαίσθητη επιδερμίδα με την πιπίλα ultra soft Philips Avent. Το εξαιρετικά μαλακό* και εύκαμπτο προστατευτικό ακολουθεί το σχήμα του προσώπου του μωρού σας, μειώνοντας τα σημάδια και τους ερεθισμούς στο δέρμα.
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εταιρεία που συνιστούν οι μαμάδες παγκοσμίως1

Για λιγότερα σημάδια και ερεθισμούς στο δέρμα

Η πιο απαλή πιπίλα μας για την ευαίσθητη επιδερμίδα του μωρού σας

  • Εξαιρετικά απαλή και εύκαμπτη

  • Ορθοδοντική και χωρίς BPA

  • 2 τμχ.

  • 0-6m

Μαλακή, εύκαμπτη ασπίδα

Μαλακή, εύκαμπτη ασπίδα

Η ευαίσθητη επιδερμίδα ενός μωρού χρειάζεται επιπλέον φροντίδα. Η τεχνολογία μας επιτρέπει στην πιπίλα να ακολουθεί τις φυσικές καμπύλες του προσώπου του μωρού σας. Έτσι, το μικρό σας θα έχει λιγότερα σημάδια και ερεθισμούς στην επιδερμίδα του.

Αποδοχή θηλής από το 98%*

Αποδοχή θηλής από το 98%*

Όταν ζητήσαμε από τους γονείς να μας πουν πώς ανταποκρίνονται τα μικρά τους στις θηλές από σιλικόνη, το 98% είπε ότι το μωρό τους δέχεται τις πιπίλες ultra soft και ultra air της Philips Avent.

Στρογγυλεμένο προστατευτικό

Στρογγυλεμένο προστατευτικό

Το στρογγυλεμένο προστατευτικό ελαχιστοποιεί την πίεση στα μάγουλα του μωρού για περισσότερη απαλότητα στο δέρμα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.7

από 5

733

Κριτικές

99%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

14/05/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Άριστο

[Employee of philipsglobal] Πολύ καλό αποτέλεσμα, ειδικά αν δεν θέλεις σύγχυση θηλών. Το σχήμα βοηθάει πραγματικά το παιδί.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF227/20 πιπίλα ultra soft

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF227/20 πιπίλα ultra soft

22/07/2024

United Kingdom

United Kingdom

Soothing baby dummy

My kids really likes this pacifier. It was gentle but still firm over many uses. Has a nice texture that my baby likes and was good for the gums and immediately made her stop crying.

Πλεονεκτήματα

Nice texture

Μειονεκτήματα

Need more colour choices

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για ultra soft SCF093 Soother

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για ultra soft SCF093 Soother

18/07/2024

United Kingdom

United Kingdom

ULTRA Soft

These have become my baby's favourite pacifiers; they are soft and lightweight for her little mouth, and she doesn't take anything else now. The material is soft and flexible, and the colours are lovely as well

Πλεονεκτήματα

Ultra soft, easy to clean, lightweight and orthodontic safe

Μειονεκτήματα

water get trapped into nipples

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για ultra soft SCF093 Soother

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για ultra soft SCF093 Soother

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Βάσει διαδικτυακής έρευνας ικανοποίησης που διενεργήθηκε παγκοσμίως σε 8.139 χρήστες επωνυμιών και προϊόντων φροντίδας παιδιών για τη μητέρα και το παιδί το 2024. 

  1. Οι δοκιμές καταναλωτών στις Η.Π.Α. το 2016-2017 δείχνουν ένα μέσο όρο 98% αποδοχής της ανάγλυφης θηλής Philips Avent που χρησιμοποιείται στις πιπίλες ultra air και ultra soft.

  2. Για λόγους υγιεινής, αντικαταστήστε τις πιπίλες μετά από 4 εβδομάδες χρήσης.