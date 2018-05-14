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Εξαιρετικά απαλή και εύκαμπτη
Ορθοδοντική και χωρίς BPA
2 τμχ.
6-18m
Η ευαίσθητη επιδερμίδα ενός μωρού χρειάζεται επιπλέον φροντίδα. Η τεχνολογία μας επιτρέπει στην πιπίλα να ακολουθεί τις φυσικές καμπύλες του προσώπου του μωρού σας. Έτσι, το μικρό σας θα έχει λιγότερα σημάδια και ερεθισμούς στην επιδερμίδα του.
Όταν ζητήσαμε από τους γονείς να μας πουν πώς ανταποκρίνονται τα μικρά τους στις θηλές από σιλικόνη, το 98% είπε ότι το μωρό τους δέχεται τις πιπίλες ultra soft και ultra air της Philips Avent.
Το στρογγυλεμένο προστατευτικό ελαχιστοποιεί την πίεση στα μάγουλα του μωρού για περισσότερη απαλότητα στο δέρμα.
4.7
από 5
733
Κριτικές
99%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
wolverine
14/05/2018
Ελλάδα
Άριστο
[Employee of philipsglobal] Πολύ καλό αποτέλεσμα, ειδικά αν δεν θέλεις σύγχυση θηλών. Το σχήμα βοηθάει πραγματικά το παιδί.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF227/20 πιπίλα ultra soft
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF227/20 πιπίλα ultra soft
Juhel
22/07/2024
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Soothing baby dummy
My kids really likes this pacifier. It was gentle but still firm over many uses. Has a nice texture that my baby likes and was good for the gums and immediately made her stop crying.
Πλεονεκτήματα
Nice texture
Μειονεκτήματα
Need more colour choices
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για ultra soft SCF093 Soother
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για ultra soft SCF093 Soother
komqas
18/07/2024
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
ULTRA Soft
These have become my baby's favourite pacifiers; they are soft and lightweight for her little mouth, and she doesn't take anything else now. The material is soft and flexible, and the colours are lovely as well
Πλεονεκτήματα
Ultra soft, easy to clean, lightweight and orthodontic safe
Μειονεκτήματα
water get trapped into nipples
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για ultra soft SCF093 Soother
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για ultra soft SCF093 Soother
Βάσει διαδικτυακής έρευνας ικανοποίησης που διενεργήθηκε παγκοσμίως σε 8.139 χρήστες επωνυμιών και προϊόντων φροντίδας παιδιών για τη μητέρα και το παιδί το 2024.
Οι δοκιμές καταναλωτών στις Η.Π.Α. το 2016-2017 δείχνουν ένα μέσο όρο 98% αποδοχής της ανάγλυφης θηλής Philips Avent που χρησιμοποιείται στις πιπίλες ultra air και ultra soft.
Για λόγους υγιεινής, αντικαταστήστε τις πιπίλες μετά από 4 εβδομάδες χρήσης.