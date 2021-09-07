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  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει

Philips Avent Pacifierultra air

SCF087/17

4.7
| (682) Κριτικές | 98% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
Ανακουφίζει και επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα, με μεγάλες οπές αέρα. 9 στους 10 γονείς συμφωνούν: Οι πιπίλες Ultra air της Philips Avent είναι άνετες για το μωρό μου.** Η ανακούφιση είναι πάντα κοντά, ανεξάρτητα από το ποιος φροντίζει το μωρό. Τώρα με 80% υλικά φυτικής προέλευσης.*
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εταιρεία που συνιστούν οι μαμάδες παγκοσμίως1

Εξαιρετικά μεγάλες οπές αέρα για περισσότερη ανακούφιση και άνεση

Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει

  • Επιτρέπει στο δέρμα του μωρού σας να αναπνέει

  • Χωρίς BPA

  • 2 τεμάχια, με 80% υλικά φυτικής προέλευσης*

  • 6-18m

Οι εξαιρετικά μεγάλες οπές αέρα επιτρέπουν στο δέρμα του μωρού να αναπνέει

Οι εξαιρετικά μεγάλες οπές αέρα επιτρέπουν στο δέρμα του μωρού να αναπνέει

Οι οπές στο περίβλημα αερίζουν το δέρμα του μωρού σας, διατηρώντας το στεγνό για απόλυτη ανακούφιση και άνεση.

Ορθοδοντική θηλή σχεδιασμένη για φυσιολογική στοματική ανάπτυξη

Ορθοδοντική θηλή σχεδιασμένη για φυσιολογική στοματική ανάπτυξη

Οι ορθοδοντικές θηλές μας έχουν σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας μαλακή σιλικόνη, για να υποστηρίζουν τις φυσικές κινήσεις των μυών του στόματος, βοηθώντας στη μείωση του κινδύνου κακής σύγκλεισης. Η θηλή με στενό στόμιο έχει σχεδιαστεί για να μειώνει την πίεση μεταξύ της γλώσσας και του ουρανίσκου. Οι πιπίλες Philips Avent ultra διαθέτουν ανεξάρτητη πιστοποίηση από το Oral Health Foundation. Είναι κατασκευασμένες από 100% σιλικόνη κατάλληλη για τρόφιμα, είναι πιο ανθεκτικές από τις θηλές από καουτσούκ (λάτεξ) και δεν περιέχουν BPA, BPS, φθαλεΐνη, PVC και πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες.

Αγαπήθηκε από τα μωρά με 98% αποδοχή θηλής***

Αγαπήθηκε από τα μωρά με 98% αποδοχή θηλής***

Οι ανάγλυφες θηλές από σιλικόνη έχουν σχεδιαστεί για να μιμούνται την αίσθηση του στήθους της μαμάς. Όταν ρωτήσαμε τους γονείς πώς ανταποκρίνονται σε αυτές τα μωρά τους, ένα μέσο ποσοστό 98% είπε ότι τα μωρά τους αποδέχονται τις πιπίλες Ultra της Philips Avent.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.7

από 5

682

Κριτικές

98%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

07/09/2021

United Kingdom

United Kingdom

Great for teething

My toddler loves these dummies soothes her gums when teething and great to drift off to sleep.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF345/22 ultra air soother

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF345/22 ultra air soother

06/09/2021

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant

I love that its the only dummy my reflux baby will have

Πλεονεκτήματα

Comes in case , love the feel

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF345/20 ultra air soother

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF345/20 ultra air soother

06/09/2021

United Kingdom

United Kingdom

Great little dummies

I absolutely love these dummies, my newborn took to them immediately and appeared to be comforted by them. The design is so cute too. I would buy. Them again and I will recommend them

Πλεονεκτήματα

Brilliant, soft, soothing

Μειονεκτήματα

None

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF345/20 ultra air soother

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF345/20 ultra air soother

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Βάσει διαδικτυακής έρευνας ικανοποίησης που διενεργήθηκε παγκοσμίως σε 8.139 χρήστες επωνυμιών και προϊόντων φροντίδας παιδιών για τη μητέρα και το παιδί το 2024. 

  1. Σκληρά πλαστικά μέρη εκτός από τη θηλή σιλικόνης (προσέγγιση εξισορρόπησης μάζας).

  2. Με βάση τα αποτελέσματα της δοκιμής καταναλωτών στις Η.Π.Α. (2023, n=201).

  3. Μια δοκιμή καταναλωτών στις Η.Π.Α. το 2023 επιβεβαιώνει αποδοχή 98% της ανάγλυφης θηλής Philips Avent που χρησιμοποιείται στις πιπίλες μας ultra (n=201).

  4. Σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους αποστείρωσης (βρασμός) για τις πιπίλες.

  5. Για λόγους υγιεινής, αντικαταστήστε τις πιπίλες μετά από 4 εβδομάδες χρήσης.