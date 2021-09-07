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2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
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Επιτρέπει στο δέρμα του μωρού σας να αναπνέει
Χωρίς BPA
2 τεμάχια, με 80% υλικά φυτικής προέλευσης*
0-6m
Οι οπές στο περίβλημα αερίζουν το δέρμα του μωρού σας, διατηρώντας το στεγνό για απόλυτη ανακούφιση και άνεση.
Οι ορθοδοντικές θηλές μας έχουν σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας μαλακή σιλικόνη, για να υποστηρίζουν τις φυσικές κινήσεις των μυών του στόματος, βοηθώντας στη μείωση του κινδύνου κακής σύγκλεισης. Η θηλή με στενό στόμιο έχει σχεδιαστεί για να μειώνει την πίεση μεταξύ της γλώσσας και του ουρανίσκου. Οι πιπίλες Philips Avent ultra διαθέτουν ανεξάρτητη πιστοποίηση από το Oral Health Foundation. Είναι κατασκευασμένες από 100% σιλικόνη κατάλληλη για τρόφιμα, είναι πιο ανθεκτικές από τις θηλές από καουτσούκ (λάτεξ) και δεν περιέχουν BPA, BPS, φθαλεΐνη, PVC και πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες.
Οι ανάγλυφες θηλές από σιλικόνη έχουν σχεδιαστεί για να μιμούνται την αίσθηση του στήθους της μαμάς. Όταν ρωτήσαμε τους γονείς πώς ανταποκρίνονται σε αυτές τα μωρά τους, ένα μέσο ποσοστό 98% είπε ότι τα μωρά τους αποδέχονται τις πιπίλες Ultra της Philips Avent.
4.7
από 5
682
Κριτικές
98%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Sara222
07/09/2021
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Great for teething
My toddler loves these dummies soothes her gums when teething and great to drift off to sleep.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF345/22 ultra air soother
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF345/22 ultra air soother
Banana23433
06/09/2021
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Brilliant
I love that its the only dummy my reflux baby will have
Πλεονεκτήματα
Comes in case , love the feel
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF345/20 ultra air soother
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF345/20 ultra air soother
Momof4babies1
06/09/2021
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Great little dummies
I absolutely love these dummies, my newborn took to them immediately and appeared to be comforted by them. The design is so cute too. I would buy. Them again and I will recommend them
Πλεονεκτήματα
Brilliant, soft, soothing
Μειονεκτήματα
None
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF345/20 ultra air soother
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF345/20 ultra air soother
Βάσει διαδικτυακής έρευνας ικανοποίησης που διενεργήθηκε παγκοσμίως σε 8.139 χρήστες επωνυμιών και προϊόντων φροντίδας παιδιών για τη μητέρα και το παιδί το 2024.
Σκληρά πλαστικά μέρη εκτός από τη θηλή σιλικόνης (προσέγγιση εξισορρόπησης μάζας).
Με βάση τα αποτελέσματα της δοκιμής καταναλωτών στις Η.Π.Α. (2023, n=201).
Μια δοκιμή καταναλωτών στις Η.Π.Α. το 2023 επιβεβαιώνει αποδοχή 98% της ανάγλυφης θηλής Philips Avent που χρησιμοποιείται στις πιπίλες μας ultra (n=201).
Σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους αποστείρωσης (βρασμός) για τις πιπίλες.
Για λόγους υγιεινής, αντικαταστήστε τις πιπίλες μετά από 4 εβδομάδες χρήσης.