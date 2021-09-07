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2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
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Επιτρέπει στο δέρμα του μωρού σας να αναπνέει
Ορθοδοντική και χωρίς BPA
2 τμχ.
6-18m
Εξαιρετικά μεγάλες οπές αέρα που εξαερίζουν την επιδερμίδα για να παραμένει πιο στεγνή, ενώ το μωρό σας ηρεμεί.
Όταν ζητήσαμε από τους γονείς να μας πουν πώς ανταποκρίνονται τα μικρά τους στις θηλές από σιλικόνη, το 98% είπε ότι το μωρό τους δέχεται τις πιπίλες ultra soft και ultra air της Philips Avent.
Επιλέγουμε συνειδητά τη σιλικόνη ως υλικό για τις θηλές ultra soft και ultra air, καθώς πρόκειται για ένα ασφαλές και αδρανές υλικό, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως σε ιατρικές εφαρμογές και δεν περιέχει επικίνδυνες χημικές ουσίες, ουσίες που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές (π.χ. BPA) και αλλεργιογόνα.
4.7
από 5
682
Κριτικές
98%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Sara222
07/09/2021
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Great for teething
My toddler loves these dummies soothes her gums when teething and great to drift off to sleep.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF345/22 ultra air soother
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF345/22 ultra air soother
Banana23433
06/09/2021
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Brilliant
I love that its the only dummy my reflux baby will have
Πλεονεκτήματα
Comes in case , love the feel
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF345/20 ultra air soother
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF345/20 ultra air soother
Momof4babies1
06/09/2021
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Great little dummies
I absolutely love these dummies, my newborn took to them immediately and appeared to be comforted by them. The design is so cute too. I would buy. Them again and I will recommend them
Πλεονεκτήματα
Brilliant, soft, soothing
Μειονεκτήματα
None
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF345/20 ultra air soother
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF345/20 ultra air soother
Βάσει διαδικτυακής έρευνας ικανοποίησης που διενεργήθηκε παγκοσμίως σε 8.139 χρήστες επωνυμιών και προϊόντων φροντίδας παιδιών για τη μητέρα και το παιδί το 2024.
Οι δοκιμές καταναλωτών στις Η.Π.Α. το 2016-2017 δείχνουν ένα μέσο όρο 98% αποδοχής της ανάγλυφης θηλής Philips Avent που χρησιμοποιείται στις πιπίλες ultra air και ultra soft.
Για λόγους υγιεινής, αντικαταστήστε τις πιπίλες μετά από 4 εβδομάδες χρήσης