ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει

Philips Avent ultra airπιπίλα

SCF080/03

4.7
| (682) Κριτικές | 98% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
Ο αέρας βοηθά το μωρό σας να χαλαρώσει. Η πιπίλα Philips Avent ultra air night έχει εξαιρετικά μεγάλες οπές αέρα για να διατηρείται η επιδερμίδα στεγνή. Διαθέσιμη σε διάφορα χρώματα και σχέδια.
Δείτε όλα τα οφέλη
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

εταιρεία που συνιστούν οι μαμάδες παγκοσμίως1

Εξαιρετικά μεγάλες οπές αέρα για περισσότερη ανακούφιση και άνεση

Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει

  • Επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει

  • Ορθοδοντική και χωρίς BPA

  • 2 τμχ.

  • 0-6m

Επιτρέπει στο δέρμα του μωρού να αναπνέει

Επιτρέπει στο δέρμα του μωρού να αναπνέει

Εξαιρετικά μεγάλες οπές αέρα που εξαερίζουν την επιδερμίδα για να παραμένει πιο στεγνή, ενώ το μωρό σας ηρεμεί.

Την αγαπούν τα βρέφη σε όλο τον κόσμο*

Την αγαπούν τα βρέφη σε όλο τον κόσμο*

Όταν ζητήσαμε από τις μαμάδες να μας πουν πώς ανταποκρίνονται τα μικρά τους στις θηλές από σιλικόνη, το 98% είπε ότι το μωρό τους δέχεται τις πιπίλες ultra soft και ultra air της Philips Avent.

Θηλή από 100% σιλικόνη κατάλληλη για τρόφιμα

Θηλή από 100% σιλικόνη κατάλληλη για τρόφιμα

Επιλέγουμε συνειδητά τη σιλικόνη ως υλικό για τις θηλές ultra soft και ultra air, καθώς πρόκειται για ένα ασφαλές και αδρανές υλικό, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως σε ιατρικές εφαρμογές και δεν περιέχει επικίνδυνες χημικές ουσίες, ουσίες που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές (π.χ. BPA) και αλλεργιογόνα.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

4.7

από 5

682

Κριτικές

98%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

07/09/2021

United Kingdom

United Kingdom

Great for teething

My toddler loves these dummies soothes her gums when teething and great to drift off to sleep.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF345/22 ultra air soother

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF345/22 ultra air soother

06/09/2021

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant

I love that its the only dummy my reflux baby will have

Πλεονεκτήματα

Comes in case , love the feel

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF345/20 ultra air soother

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF345/20 ultra air soother

06/09/2021

United Kingdom

United Kingdom

Great little dummies

I absolutely love these dummies, my newborn took to them immediately and appeared to be comforted by them. The design is so cute too. I would buy. Them again and I will recommend them

Πλεονεκτήματα

Brilliant, soft, soothing

Μειονεκτήματα

None

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF345/20 ultra air soother

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF345/20 ultra air soother

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Βάσει διαδικτυακής έρευνας ικανοποίησης που διενεργήθηκε παγκοσμίως σε 8.139 χρήστες επωνυμιών και προϊόντων φροντίδας παιδιών για τη μητέρα και το παιδί το 2024. 

  1. Οι δοκιμές καταναλωτών στις Η.Π.Α. το 2016-2017 δείχνουν ένα μέσο όρο 98% αποδοχής της ανάγλυφης θηλής Philips Avent που χρησιμοποιείται στις πιπίλες ultra air και ultra soft.

  2. Για λόγους υγιεινής, αντικαταστήστε τις πιπίλες μετά από 4 εβδομάδες χρήσης