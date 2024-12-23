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  • Ηρεμεί τα νεογέννητα από την πρώτη ημέρα
  • Ηρεμεί τα νεογέννητα από την πρώτη ημέρα
  • Ηρεμεί τα νεογέννητα από την πρώτη ημέρα
  • Ηρεμεί τα νεογέννητα από την πρώτη ημέρα
  • Ηρεμεί τα νεογέννητα από την πρώτη ημέρα
  • Ηρεμεί τα νεογέννητα από την πρώτη ημέρα
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  • Ηρεμεί τα νεογέννητα από την πρώτη ημέρα
  • Ηρεμεί τα νεογέννητα από την πρώτη ημέρα
  • Ηρεμεί τα νεογέννητα από την πρώτη ημέρα
  • Ηρεμεί τα νεογέννητα από την πρώτη ημέρα
  • Ηρεμεί τα νεογέννητα από την πρώτη ημέρα

Philips Avent Pacifierultra start

SCF075/11

4.7
| (434) Κριτικές | 98% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Ηρεμεί τα νεογέννητα από την πρώτη ημέρα
Σιγουριά από την αρχή. Οι πιπίλες Philips Avent Ultra start είναι κατασκευασμένες για να ταιριάζουν στο στόμα των νεογέννητων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια έως και 6 μήνες. Η ανακούφιση είναι πάντα κοντά, ανεξάρτητα από το ποιος φροντίζει το μωρό. Τώρα με 80% υλικά φυτικής προέλευσης.*
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εταιρεία που συνιστούν οι μαμάδες παγκοσμίως1

Μικρό μέγεθος και βάρος, για τέλεια εφαρμογή

Ηρεμεί τα νεογέννητα από την πρώτη ημέρα

  • Σχεδιασμένη για νεογέννητα

  • Χωρίς BPA

  • 2 τεμάχια, με 80% υλικά φυτικής προέλευσης*

  • 0-2 μηνών

Κατάλληλη εφαρμογή για μικρά στόματα

Κατάλληλη εφαρμογή για μικρά στόματα

Η πιπίλα μας για νεογέννητα έχει σχεδιαστεί ειδικά για να ταιριάζει σε μικροσκοπικά στόματα και πρόσωπα. Ο ελαφρύς σχεδιασμός χωρίς δακτύλιο την καθιστά ιδανική για πρώτη πιπίλα και είναι κατάλληλη για βρέφη έως και 6 μηνών. Το σχήμα και το μέγεθος της θηλής βοηθούν το μωρό σας να έχει εύκολη μετάβαση στις σειρές με πιπίλες Philips Avent ultra air και ultra soft, έτσι ώστε να καλύπτονται πάντα οι ανάγκες του για φυσικό θηλασμό.

Βέλτιστες για υγιή στοματική ανάπτυξη

Βέλτιστες για υγιή στοματική ανάπτυξη

Οι ορθοδοντικές, συμμετρικές μαλακές θηλές μας από σιλικόνη έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τη φυσική στοματική ανάπτυξη.

Αγαπήθηκε από τα μωρά με 98% αποδοχή θηλής**

Αγαπήθηκε από τα μωρά με 98% αποδοχή θηλής**

Οι ανάγλυφες θηλές από σιλικόνη έχουν σχεδιαστεί για να μιμούνται την αίσθηση του στήθους της μαμάς. Όταν ρωτήσαμε τους γονείς πώς ανταποκρίνονται σε αυτές τα μωρά τους, ένα μέσο ποσοστό 98% είπε ότι τα μωρά τους αποδέχονται τις πιπίλες Ultra της Philips Avent.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.7

από 5

434

Κριτικές

98%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

23/12/2024

United Kingdom

United Kingdom

Perfect dummy for little mouths

I had no problem at all getting my baby to latch on to these dummies. They're lightweight and beautifully designed with soothing colours and a BPA free silicone teat which has been developed to reduce pressure on their teeth and gums. I love that they come with a sterilisation/storage case which keeps them safe and away from germs whilst they're not in use. Have recommended to several of my pregnant friends as a great first dummy to try.

Πλεονεκτήματα

Lightweight, food safe, orthodontist designed, cute,

Μειονεκτήματα

None

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Soother SCF075/03 ultra start

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Soother SCF075/03 ultra start

21/12/2024

United Kingdom

United Kingdom

The product has good features

This product is amazing for baby's who loves dummy's it's deffo worth getting for ur newborn or 6 month old

Πλεονεκτήματα

It suits the baby's mouth

Μειονεκτήματα

It's a little heave for the baby to keep in there mouth

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Soother SCF075/03 ultra start

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Soother SCF075/03 ultra start

20/12/2024

United Kingdom

United Kingdom

Soother scf075/03

My son absolutely loved this product. He has been using this for 5 weeks now and will not accept his old soothers at all. Also the first soother to not start splitting when bitten threw teething tooth grinding. Style is sleek and modern. I definitely recommend this product you will not be disappointed.

Πλεονεκτήματα

Everything about the soothers are great

Μειονεκτήματα

None as yet

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Soother SCF075/03 ultra start

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Soother SCF075/03 ultra start

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Βάσει διαδικτυακής έρευνας ικανοποίησης που διενεργήθηκε παγκοσμίως σε 8.139 χρήστες επωνυμιών και προϊόντων φροντίδας παιδιών για τη μητέρα και το παιδί το 2024. 

  1. Σκληρά πλαστικά μέρη εκτός από τη θηλή σιλικόνης (προσέγγιση εξισορρόπησης μάζας).

  2. Μια δοκιμή καταναλωτών στις Η.Π.Α. το 2023 επιβεβαιώνει 98% αποδοχή της ανάγλυφης θηλής Philips Avent που χρησιμοποιείται στις πιπίλες μας ultra (n=201).

  3. Σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους αποστείρωσης (βρασμός) για τις πιπίλες.

  4. Για λόγους υγιεινής, αντικαταστήστε τις πιπίλες μετά από 4 εβδομάδες χρήσης.