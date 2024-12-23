2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Σχεδιασμένη για νεογέννητα
Ορθοδοντική και χωρίς BPA
2 τμχ.
0-2 μηνών
Η πιπίλα για νεογέννητα έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στα στόματα και τα πρόσωπα των πολύ μικρών μωρών. Είναι εξαιρετικά μικρή και ελαφριά, καθιστώντας την ιδανική πρώτη πιπίλα και ικανοποιώντας τις φυσικές ανάγκες θηλασμού τους από την πρώτη μέρα.
Όταν ζητήσαμε από τους γονείς να μας πουν πώς ανταποκρίνονται τα μικρά τους στις ανάγλυφες θηλές μας από σιλικόνη, ένας μέσος όρος 98% είπε ότι το μωρό τους δέχεται τις πιπίλες Philips Avent ultra.
Οι ορθοδοντικές, συμμετρικές μαλακές θηλές μας από σιλικόνη έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τη φυσική στοματική ανάπτυξη.
4.7
από 5
434
Κριτικές
98%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
23/12/2024
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Perfect dummy for little mouths
I had no problem at all getting my baby to latch on to these dummies. They're lightweight and beautifully designed with soothing colours and a BPA free silicone teat which has been developed to reduce pressure on their teeth and gums. I love that they come with a sterilisation/storage case which keeps them safe and away from germs whilst they're not in use. Have recommended to several of my pregnant friends as a great first dummy to try.
Πλεονεκτήματα
Lightweight, food safe, orthodontist designed, cute,
Μειονεκτήματα
None
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Soother SCF075/03 ultra start
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Soother SCF075/03 ultra start
Babyclub24
21/12/2024
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
The product has good features
This product is amazing for baby's who loves dummy's it's deffo worth getting for ur newborn or 6 month old
Πλεονεκτήματα
It suits the baby's mouth
Μειονεκτήματα
It's a little heave for the baby to keep in there mouth
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Soother SCF075/03 ultra start
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Soother SCF075/03 ultra start
Ninoo88
20/12/2024
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Soother scf075/03
My son absolutely loved this product. He has been using this for 5 weeks now and will not accept his old soothers at all. Also the first soother to not start splitting when bitten threw teething tooth grinding. Style is sleek and modern. I definitely recommend this product you will not be disappointed.
Πλεονεκτήματα
Everything about the soothers are great
Μειονεκτήματα
None as yet
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Soother SCF075/03 ultra start
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Soother SCF075/03 ultra start
Βάσει διαδικτυακής έρευνας ικανοποίησης που διενεργήθηκε παγκοσμίως σε 8.139 χρήστες επωνυμιών και προϊόντων φροντίδας παιδιών για τη μητέρα και το παιδί το 2024.
Μια δοκιμή καταναλωτών στις Η.Π.Α. το 2023 επιβεβαιώνει αποδοχή 98% της ανάγλυφης θηλής Philips Avent που χρησιμοποιείται στις πιπίλες μας ultra (n=201).
Για λόγους υγιεινής, αντικαταστήστε τις πιπίλες μετά από 4 εβδομάδες χρήσης