ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Ηρεμεί τα νεογέννητα από την 1η ημέρα
  • Ηρεμεί τα νεογέννητα από την 1η ημέρα
  • Ηρεμεί τα νεογέννητα από την 1η ημέρα
  • Ηρεμεί τα νεογέννητα από την 1η ημέρα
  • Ηρεμεί τα νεογέννητα από την 1η ημέρα
  • Ηρεμεί τα νεογέννητα από την 1η ημέρα
  • Ηρεμεί τα νεογέννητα από την 1η ημέρα
  • Ηρεμεί τα νεογέννητα από την 1η ημέρα
  • Ηρεμεί τα νεογέννητα από την 1η ημέρα
  • Ηρεμεί τα νεογέννητα από την 1η ημέρα
  • Ηρεμεί τα νεογέννητα από την 1η ημέρα
  • Ηρεμεί τα νεογέννητα από την 1η ημέρα
  • Ηρεμεί τα νεογέννητα από την 1η ημέρα
  • Ηρεμεί τα νεογέννητα από την 1η ημέρα
  • Ηρεμεί τα νεογέννητα από την 1η ημέρα
  • Ηρεμεί τα νεογέννητα από την 1η ημέρα
  • Ηρεμεί τα νεογέννητα από την 1η ημέρα
  • Ηρεμεί τα νεογέννητα από την 1η ημέρα
  • Ηρεμεί τα νεογέννητα από την 1η ημέρα
  • Ηρεμεί τα νεογέννητα από την 1η ημέρα
  • Ηρεμεί τα νεογέννητα από την 1η ημέρα
  • Ηρεμεί τα νεογέννητα από την 1η ημέρα

Philips Avent Sootherultra start

SCF075/01

4.7
| (434) Κριτικές | 98% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Ηρεμεί τα νεογέννητα από την 1η ημέρα
Ηρεμία και χαλάρωση από την πρώτη μέρα. Η πιπίλα Avent ultra start της Philips είναι κατασκευασμένη για να ταιριάζει στο μικρό στόμα του νεογέννητου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια μέχρι την ηλικία των έξι μηνών. Ανεξάρτητα από το ποιος φροντίζει το μωρό σας, η άνεση και η ανακούφιση είναι εγγυημένες!
Δείτε όλα τα οφέλη
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

εταιρεία που συνιστούν οι μαμάδες παγκοσμίως1

Μικρό μέγεθος και βάρος, για τέλεια εφαρμογή

Ηρεμεί τα νεογέννητα από την 1η ημέρα

  • Σχεδιασμένη για νεογέννητα

  • Ορθοδοντική και χωρίς BPA

  • 2 τμχ.

  • 0-2 μηνών

Ελαφριά πιπίλα για νεογέννητα, για ασφαλή χρήση έως τους 6 μήνες

Ελαφριά πιπίλα για νεογέννητα, για ασφαλή χρήση έως τους 6 μήνες

Η πιπίλα μας για νεογέννητα έχει σχεδιαστεί ειδικά για να ταιριάζει σε μικροσκοπικά στόματα και πρόσωπα. Ο ελαφρύς σχεδιασμός χωρίς δακτύλιο την καθιστά ιδανική για πρώτη πιπίλα και είναι κατάλληλη για βρέφη έως και 6 μηνών. Το σχήμα και το μέγεθος της θηλής βοηθούν το μωρό σας να έχει εύκολη μετάβαση στις σειρές με πιπίλες Philips Avent ultra air και ultra soft, έτσι ώστε να καλύπτονται πάντα οι ανάγκες τους για φυσικό θηλασμό.

Αποδοχή θηλής από το 98%*

Αποδοχή θηλής από το 98%*

Όταν ζητήσαμε από τους γονείς να μας πουν πώς ανταποκρίνονται τα μικρά τους στις ανάγλυφες θηλές μας από σιλικόνη, ένας μέσος όρος 98% είπε ότι το μωρό τους δέχεται τις πιπίλες Philips Avent ultra.

Βέλτιστες για υγιή στοματική ανάπτυξη

Βέλτιστες για υγιή στοματική ανάπτυξη

Οι ορθοδοντικές, συμμετρικές μαλακές θηλές μας από σιλικόνη έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τη φυσική στοματική ανάπτυξη.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

4.7

από 5

434

Κριτικές

98%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

23/12/2024

United Kingdom

United Kingdom

Perfect dummy for little mouths

I had no problem at all getting my baby to latch on to these dummies. They're lightweight and beautifully designed with soothing colours and a BPA free silicone teat which has been developed to reduce pressure on their teeth and gums. I love that they come with a sterilisation/storage case which keeps them safe and away from germs whilst they're not in use. Have recommended to several of my pregnant friends as a great first dummy to try.

Πλεονεκτήματα

Lightweight, food safe, orthodontist designed, cute,

Μειονεκτήματα

None

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Soother SCF075/03 ultra start

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Soother SCF075/03 ultra start

21/12/2024

United Kingdom

United Kingdom

The product has good features

This product is amazing for baby's who loves dummy's it's deffo worth getting for ur newborn or 6 month old

Πλεονεκτήματα

It suits the baby's mouth

Μειονεκτήματα

It's a little heave for the baby to keep in there mouth

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Soother SCF075/03 ultra start

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Soother SCF075/03 ultra start

20/12/2024

United Kingdom

United Kingdom

Soother scf075/03

My son absolutely loved this product. He has been using this for 5 weeks now and will not accept his old soothers at all. Also the first soother to not start splitting when bitten threw teething tooth grinding. Style is sleek and modern. I definitely recommend this product you will not be disappointed.

Πλεονεκτήματα

Everything about the soothers are great

Μειονεκτήματα

None as yet

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Soother SCF075/03 ultra start

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Soother SCF075/03 ultra start

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Βάσει διαδικτυακής έρευνας ικανοποίησης που διενεργήθηκε παγκοσμίως σε 8.139 χρήστες επωνυμιών και προϊόντων φροντίδας παιδιών για τη μητέρα και το παιδί το 2024. 

  1. Μια δοκιμή καταναλωτών στις Η.Π.Α. το 2023 επιβεβαιώνει αποδοχή 98% της ανάγλυφης θηλής Philips Avent που χρησιμοποιείται στις πιπίλες μας ultra (n=201).

  2. Για λόγους υγιεινής, αντικαταστήστε τις πιπίλες μετά από 4 εβδομάδες χρήσης