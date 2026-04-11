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SCD974/26
Παρακολούθηση ύπνου και αναπνοής
Η μονάδα γονέα λειτουργεί χωρίς Wi-Fi
Εντοπισμός και μετάφραση κλάματος
Συνδεθείτε οπουδήποτε μέσω της εφαρμογής
Οθόνη βίντεο Full HD
Δείτε αμέσως την κατάσταση ύπνου και τον ρυθμό αναπνοής χωρίς να χρειάζεται επιπλέον εξάρτημα. Η τεχνολογία παρακολούθησης χωρίς ανάγκη να φορεθεί αναλύει εκατομμύρια pixel ανά δευτερόλεπτο για να εντοπίσει ακόμα και τις πιο μικροσκοπικές κινήσεις. Στη συνέχεια, μετατρέπει τα δεδομένα σε ενημερώσεις κατάστασης ύπνου και ρυθμού αναπνοής. Περισσότερη σιγουριά για εσάς και περισσότερη άνεση για το μωρό σας.
Η μονάδα γονέα μας με οθόνη HD 5" σας βοηθά να παρακολουθείτε το μωρό σας στο σπίτι και να συνεχίζετε κανονικά τη μέρα σας. Μετακινηθείτε εύκολα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, χάρη στη μεγάλη εμβέλεια των 400 μέτρων* και τη σταθερή σύνδεση που λειτουργεί με ή χωρίς Wi-Fi. Δείτε καθαρά βίντεο μέρα και νύχτα καθώς και ενημερώσεις κατάστασης ύπνου σε πραγματικό χρόνο. Όλα όσα χρειάζεστε για να είστε ήσυχοι.
Μείνετε ήσυχοι ότι η σύνδεσή σας είναι εντελώς ιδιωτική χάρη στο σύστημα Secure Connect. Χρησιμοποιεί πολλαπλούς κρυπτογραφημένους συνδέσμους μεταξύ της μονάδας μωρού, της μονάδας γονέα και της εφαρμογής, ώστε όλα τα δεδομένα και οι εικόνες να προστατεύονται.
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4.3
από 5
81
Κριτικές
Koechi
11/04/2026
Deutschland
Επαληθευμένος αγοραστής
Super tolles Babyphone
Tolles Babyphone. Wir sind mehr als zufrieden. Es bietet alles was man braucht. Die Kamera ist der Wahnsinn, sowie die Reichweite.
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Η αξιολογηση έγινε για Premium Connected Baby Monitor SCD973/26 Verbunden
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Premium Connected Baby Monitor SCD973/26 Verbunden
SRijke
03/02/2026
Nederland
Επαληθευμένος αγοραστής
The Facelift! Geweldig!
De vernieuwde versie van al een top apparaat en moet zeggen hij is zo erg verbeterd! De beeldkwaliteit is geweldig en de ai functies zoals het huilen en bewegen en de ademhaling zijn echt geweldig. En de meegeleverde bed steun is ook top! Ovetal een top apparaat! Het is dat ze best prijzig zijn anders had ik die van mij iets oudere dochter ook vervangen voor het nieuwere model!
Πλεονεκτήματα
Alleen maar pluspunten!
Μειονεκτήματα
Nog niet echt kunnen vinden!
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Η αξιολογηση έγινε για Premium Connected Baby Monitor SCD971/26 Verbonden
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Premium Connected Baby Monitor SCD971/26 Verbonden
Moorlag
20/10/2025
Nederland
Επαληθευμένος αγοραστής
Goede beeldkwaliteit en handige app
Zeer tevreden over deze babyfoon. De verbinding is stabiel en het beeld is scherp en duidelijk. De app beschikt over handige functies, zoals de mogelijkheid om het beeld in een klein venster te tonen terwijl andere apps worden gebruikt. Ook blijft het geluid hoorbaar wanneer de telefoon op schermbeveiliging staat. Enige nadeel is dat de batterij van de monitor relatief snel leeg raakt wanneer het scherm voortdurend aanstaat.
Πλεονεκτήματα
Handige app / goed beeldkwaliteit
Μειονεκτήματα
Batterij snel leeg
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Premium Connected Baby Monitor SCD971/26 Verbonden
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Premium Connected Baby Monitor SCD971/26 Verbonden
Βάσει διαδικτυακής έρευνας ικανοποίησης που διενεργήθηκε παγκοσμίως σε 10.109 χρήστες επωνυμιών και προϊόντων φροντίδας παιδιών για τη μητέρα και το παιδί το 2023.
Το βρεφικό μόνιτορ Philips Avent Premium Connected δεν είναι ιατρική συσκευή και η εφαρμογή Philips Avent Baby Monitor+ δεν είναι ιατρική εφαρμογή.
Έως 400 μέτρα σε εξωτερικό χώρο και 50 μέτρα σε εσωτερικό χώρο.
η δωρεάν περίοδος χρήσης 3 μηνών ξεκινά μετά την ενεργοποίηση. Η υπηρεσία Μετάφραση κλάματος προσφέρεται από τη Zoundstream™. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
Σε λειτουργία Eco μετά από πλήρη φόρτιση.