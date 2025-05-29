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3 μπιμπερό
πιπίλα ultra soft
Η θηλή Natural Response Nipple προσαρμόζεται στο φυσικό ρυθμό πρόσληψης τροφής του μωρού σας, διευκολύνοντας το συνδυασμό θηλασμού και ταΐσματος με μπιμπερό. Η θηλή διαθέτει μια μοναδική οπή που απελευθερώνει γάλα μόνο όταν το μωρό πίνει. Έτσι, όταν το μωρό διακόπτει για να καταπιεί και να αναπνεύσει, διακόπτεται και η ροή του γάλακτος.
Η φαρδιά, μαλακή και εύκαμπτη θηλή είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε να προσομοιάζει το σχήμα και την αίσθηση του γυναικείου στήθους, διευκολύνοντας το μωρό σας να πιάσει τη θηλή και να νιώσει άνετα.
Όλοι μαθαίνουμε με το δικό μας ρυθμό. Η ικανότητα του μωρού να πίνει από μπιμπερό είναι μια δεξιότητα και ορισμένα μωρά την αναπτύσσουν γρηγορότερα από άλλα. Γι’ αυτόν τον λόγο, ορισμένα μωρά μπορούν να επωφεληθούν αρχικά από τη θηλή "First Flow" (Θηλή 0) προτού προχωρήσουν στις θηλές Natural Response. Όταν το μωρό σας χρειάζεται περισσότερο από 20 λεπτά για να πιει 50 ml/1,7 oz χρησιμοποιώντας τις θηλές Natural Response, αλλάξτε στη θηλή "First Flow". Αν το μωρό σας παίζει με τη θηλή αντί να πίνει ή φαίνεται ανήσυχο, δοκιμάστε μια θηλή Natural Response με υψηλότερο ρυθμό ροής. Αν οι δυσκολίες στο τάισμα παραμένουν, συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας.
4.3
από 5
18
Κριτικές
94%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Sam789!
29/05/2025
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Love these bottles!
This is the first time I have used glass bottles and I love them! Feels so much better using them compared to plastic ones, especially when sterilising them. The bottles don’t lose their colour and always look brand new. Would highly recommend these bottles.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Natural Response SCD878/11 Newborn Glass Gift Set
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Natural Response SCD878/11 Newborn Glass Gift Set
Maya2023
19/07/2023
Deutschland
Μέρος της προώθησης
Sehr gute Quailität
Ich finde die Glas Fläschchen einfach toll. Die Form sowie die 2 unterschiedlichen Größen sind sehr gut gemacht. Die Fläschchen sind aus Glas und absolut nicht rutschig sie bleiben auch nach dem spülen schön griffig. Ich persönlich finde es sehr gut das sie aus Glas sind denn sie ziehen so die Gerüche nicht an, egal ob von der Babymilch oder vom Spülmittel nach dem abwaschen. Die Plastikhaube die als Auslaufschutz dient ist auch sehr stabil und lässt sich dank der Einkerbung sehr leicht öffnen. Auf jeder Flasche sind die ml angegeben was das portionieren der Babynahrung erleichtert. Ich bin von diesem Fläschchen Set überzeugt da es mich von seiner Qualität her begeistert hat. Trotz das die Fläschchen aus Glas sind liegen sie nicht schwer in der Hand.
Πλεονεκτήματα
Da das Material Glas ist nimmt es keine Gerüche auf sowie es die Plsatikfläschchen tun.
Μειονεκτήματα
Keine, alles bestens
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene
charly2024
18/07/2023
Deutschland
Μέρος της προώθησης
Sehr gut
DasFlaschenSet Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas ist perfekt geeignet für unseren Kleinen , da es leider mit dem Stillen nach dem Kaiserschnitt nicht so richtig klappt , bin ich froh gleich diese Flaschen benutzt zu haben und damit ohne Probleme die erste aufregende Zeit mit dem Kleinen gemeistert habe. Ich kann die Fläschchen wärmsten empfehlen.
Πλεονεκτήματα
Größe, Sauger, Material
Μειονεκτήματα
Keine
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene
Βάσει διαδικτυακής έρευνας ικανοποίησης που διενεργήθηκε παγκοσμίως σε 10.109 χρήστες επωνυμιών και προϊόντων φροντίδας παιδιών για τη μητέρα και το παιδί το 2023.
0% BPA, βάσει του κανονισμού 10/2011 της ΕΕ