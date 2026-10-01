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Για να είστε πάντα κοντά στο μωρό σας
Από τους ημερήσιους υπνάκους μέχρι τους ελέγχους τα μεσάνυχτα, το βρεφικό μόνιτορ με βίντεο Philips Avent σάς κρατά κοντά στο μωρό σας, χάρη στην οθόνη 4,5 ιντσών με ζωντανά χρώματα, την μπαταρία που διαρκεί όλη τη νύχτα, τον αμφίδρομο ήχο και τη νυχτερινή όραση. Δεν απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο. Θα έχετε μία απλή και ασφαλή σύνδεση.
Οθόνη υψηλής ανάλυσης 4,5 ιντσών
Κάμερα HD
Κυβερνοασφάλεια με πιστοποίηση DEKRA
Σύνδεση χωρίς διαδίκτυο
Αξιοποιήστε στο έπακρο τον χρόνο του ύπνου του μωρού σας, γνωρίζοντας ότι μπορείτε ανά πάσα στιγμή να του ρίξετε μια ματιά με εξαιρετική ευκρίνεια. Η πεντακάθαρη οθόνη 4,5 ιντσών σάς βοηθά επίσης να νιώθετε κοντά του και συνδεδεμένοι.
Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, η κάμερα HD μεταβαίνει αυτόματα σε νυχτερινή όραση, ώστε να βλέπετε πάντα καθαρά το μωρό σας. Θέλετε να δείτε το νυσταγμένο του χαμόγελο; Χρησιμοποιήστε το ζουμ 4x.
Το μόνιτόρ μας διαθέτει πιστοποίηση DEKRA, γεγονός που σημαίνει ότι πληροί τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας παγκοσμίως, ώστε οι στιγμές με το μωρό σας να παραμένουν απολύτως ασφαλείς και ιδιωτικές.
4.7
από 5
20
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
01/10/2026
Nederland
Μέρος της προώθησης
Babyfoon
De babyfoon is gemakkelijk in gebruik, je hoeft niks te installeren waardoor hij gelijk te gebruiken is. Hierdoor ook makkelijk mee te nemen als je baby ergens gaat logeren. De batterijduur van het monitor scherm werkt goed, bij een hele nacht en ochtend hoeft het scherm niet aan de oplader. Het bereik werkt ook goed, bij ons thuis met 2 verdiepingen lager nog even goed bereik! De kwaliteit van het geluid is goed verstaanbaar. De zoom functie is een extra optie die erg handig is om net wat beter naar je baby te kijken bij onrust. Wat erg handig is dat de babyfoon de temperatuur aangeeft van de kamer, wanneer het te warm is voor je baby geeft hij een waarschuwing. Het kleurenscherm is duidelijk, de nachtmodus werkt echt perfect.
Πλεονεκτήματα
Makkelijk in gebruik, lange batterij duur , goede kwaliteit van beeld en geluid
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Video Baby Monitor SCD871 Eersteklas
Date of Use 2026-09-16
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Η αξιολογηση έγινε για Video Baby Monitor SCD871 Eersteklas
Date of Use 2026-09-16
hhome
01/10/2026
Deutschland
Μέρος της προώθησης
Gute Bildqualität und einfache Bedienung
Wir sind mit dem Philips Avent SCD871 Premium insgesamt sehr zufrieden. Besonders gut gefällt uns die Bildqualität – auch bei Dunkelheit ist das Bild erstaunlich klar und man kann jederzeit gut erkennen, ob unser Baby wirklich schläft oder sich nur etwas bewegt. Auch der Ton funktioniert zuverlässig und die Gegensprechfunktion ist im Alltag sehr praktisch. Ein großer Pluspunkt für uns ist außerdem, dass das Babyphone ohne WLAN und App funktioniert. Kamera und Elterneinheit verbinden sich direkt miteinander, sodass wir uns keine Gedanken über eine Internetverbindung machen müssen. Die Bedienung ist unkompliziert und auch der Eco-Modus ist sehr praktisch. Die Akkulaufzeit der Elterneinheit ist für unseren Alltag gut, wobei die Kamera selbst dauerhaft an den Strom angeschlossen werden muss. Das schränkt die Flexibilität beim Aufstellen etwas ein. Auch die Reichweite hängt natürlich stark von den baulichen Gegebenheiten ab – innerhalb unseres Zuhauses funktioniert sie bei uns aber zuverlässig. Insgesamt ist das Philips Avent SCD871 für uns ein hochwertiges und zuverlässiges Babyphone, das vor allem durch die gute Kamera, die Nachtsicht und die einfache Bedienung überzeugt. Es ist sicherlich nicht das günstigste Modell, dafür bekommt man ein durchdachtes Babyphone ohne WLAN-Zwang und mit vielen praktischen Funktionen.
Πλεονεκτήματα
Einfache und intuitive Bedienung, gute HD-Bildqualität, Direkte und zuverlässige Verbindung zwischen Kamera und Elterneinheit, vorhandener Zoom für Detailansicht
Μειονεκτήματα
Kamera benötigt Stromversorgung (schränkt etwas ein), vergleichsweise relativ hoher Anschaffungspreis
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Date of Use 2026-09-27
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Date of Use 2026-09-27
Stef4n
29/09/2026
Deutschland
Μέρος της προώθησης
Zuverlässiges Babyphone mit starkem Akku
Das Babyphone überzeugt durch eine sehr stabile Verbindung (in unserem Fall über zwei Stockwerke ohne Komplikationen), ein scharfes Nachtsichtbild und einen extrem langlebigen Akku an der Elternstation. Der Warnton bei niedrigem Akku kommt früh genug, sodass die Station nicht einfach ausgeht. Das war uns sehr wichtig. Die Tonübertragung ist klar und die Empfindlichkeit lässt sich gut anpassen. Das Weitwinkelbild zeigt den ganzen Raum zuverlässig und mit dem 4fach Zoom erkennt man auch toll die Details, wenn gewünscht. Die einstellbare Temperaturwarnung bei zu warmen oder kalten Räumen gibt zusätzliche Sicherheit. Einzige Einschränkung: Leider gibt es bei dem Modell keine App-Anbindung – Überwachung und Einstellungen sind nur über die Elternstation möglich. Wer darauf Wert legt, sollte zum teureren Modell greifen. Fazit: technisch solide, funkstabil und absolut sicher in der Funktion. Das gibt ein beruhigendes Gefühl! Klare Kaufempfehlung für jeden, der auf eine App-Anbindung verzichten kann.
Πλεονεκτήματα
Akku der Elternstation hält sehr lange. Frühzeitiger Warnton bei niedrigem Akku, Station geht nicht sofort aus.Gute Tonübertragung, Empfindlichkeit einstellbar. Breites Bild zur Überwachung des ganzen Raums. Vierfach-Zoom für Detailansichten. Sehr g
Μειονεκτήματα
Keine App-Anbindung
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Date of Use 2026-09-15
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Date of Use 2026-09-15
Βάσει διαδικτυακής έρευνας ικανοποίησης που διενεργήθηκε παγκοσμίως σε 10.109 χρήστες επωνυμιών και προϊόντων φροντίδας παιδιών για τη μητέρα και το παιδί το 2023.