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100% ιδιωτική σύνδεση
Νυχτερινό φως
Η τεχνολογία DECT σας εγγυάται μηδενικές παρεμβολές από άλλα προϊόντα εκπομπής, όπως τυχόν άλλα βρεφικά μόνιτορ, ασύρματα και κινητά τηλέφωνα. Η χρήση κρυπτογραφημένων δεδομένων παρέχει μια απόλυτα ασφαλή και ιδιωτική σύνδεση, για να είστε σίγουροι πως μόνο εσείς θα μπορείτε να ακούσετε το μωρό σας.
Ακούστε κάθε γελάκι, γουργουρητό και λόξιγκα με απόλυτη καθαρότητα. Η τεχνολογία DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) σας παρέχει πεντακάθαρο, υψηλής ποιότητας ήχο, ώστε να μπορείτε να ακούτε το μωράκι σας ανά πάσα στιγμή.
Η μοναδική λειτουργία Smart ECO μειώνει αυτόματα την ισχύ εκπομπής και αυξάνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Όσο πιο κοντά στο μωρό σας βρίσκεστε, τόσο λιγότερη είναι η ισχύς που χρειάζεται για άψογη σύνδεση (η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στις ΗΠΑ και στον Καναδά).
4.0
από 5
183
Κριτικές
81%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Μαμά
22/05/2021
Ελλάδα
Εξαιρετικό
Το έχω μόνο ένα βράδυ αλλά επιτέλους κοιμήθηκα χωρίς παράσιτα να μου διακόπτουν τον ύπνο κάθε λίγο και άκουγα το μωράκι μου καθαρά χωρίς να διπλασιάζει τον ήχο από τα μηχανάκια που περνάνε απ' έξω
Πλεονεκτήματα
Καθαρός ήχος χωρίς παράσιτα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Essential SCD502/26 Βρεφικό μόνιτορ ήχου DECT
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Essential SCD502/26 Βρεφικό μόνιτορ ήχου DECT
PennyGrf!
10/12/2019
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Πολύ καλή επιλογή
Πολύ εύκολο στην χρήση, μεγάλη εμβέλεια χωρίς παρεμβολές, καθαρός ήχος, το μόνιτορ του γονέα είναι φορητό με μπαταρίες. Το συστήνω ανεπιφύλακτα!
Πλεονεκτήματα
Καθαρός ήχος, ακούς μέχρι κ το γύρισμα πλευρού του μωρού!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Audio Monitors SCD501/00 DECT Baby Monitor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Audio Monitors SCD501/00 DECT Baby Monitor
Scottish
25/05/2019
Ελλάδα
Excellent and beautiful product
Very easy to use, very sensitive with excellent sound, receiver is either battery or mains powered with automatic switching.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Essential SCD502/26 Βρεφικό μόνιτορ ήχου DECT
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Essential SCD502/26 Βρεφικό μόνιτορ ήχου DECT
Βάσει διαδικτυακής έρευνας ικανοποίησης που διενεργήθηκε παγκοσμίως σε 10.109 χρήστες επωνυμιών και προϊόντων φροντίδας παιδιών για τη μητέρα και το παιδί το 2023.
Η εμβέλεια λειτουργίας του βρεφικού μόνιτορ διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον και τους παράγοντες που προκαλούν παρεμβολές.
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