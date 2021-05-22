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Philips Avent EssentialΒρεφικό μόνιτορ ήχου DECT

SCD502/26

4
| (183) Κριτικές | 81% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Ακούστε το μωρό σας
Το βρεφικό μόνιτορ DECT σάς δίνει απόλυτη σιγουριά, προσφέροντας τις απαραίτητες λειτουργίες ενός βρεφικού μόνιτορ. Μείνετε ήσυχοι με την αξιόπιστη σύνδεση, σε συνδυασμό με τον πεντακάθαρο ήχο και το νυχτερινό φως που ηρεμεί εσάς και το μωρό σας.
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εταιρεία που συνιστούν οι μαμάδες παγκοσμίως1

Ο πιο αξιόπιστος σύνδεσμος με το μωρό σας

Ακούστε το μωρό σας

  • 100% ιδιωτική σύνδεση

  • Νυχτερινό φως

Η τεχνολογία DECT εξασφαλίζει μηδενικές παρεμβολές και 100% προστασία ιδιωτικού απορρήτου

Η τεχνολογία DECT εξασφαλίζει μηδενικές παρεμβολές και 100% προστασία ιδιωτικού απορρήτου

Η τεχνολογία DECT σας εγγυάται μηδενικές παρεμβολές από άλλα προϊόντα εκπομπής, όπως τυχόν άλλα βρεφικά μόνιτορ, ασύρματα και κινητά τηλέφωνα. Η χρήση κρυπτογραφημένων δεδομένων παρέχει μια απόλυτα ασφαλή και ιδιωτική σύνδεση, για να είστε σίγουροι πως μόνο εσείς θα μπορείτε να ακούσετε το μωρό σας.

Άψογος ήχος χάρη στην τεχνολογία DECT

Άψογος ήχος χάρη στην τεχνολογία DECT

Ακούστε κάθε γελάκι, γουργουρητό και λόξιγκα με απόλυτη καθαρότητα. Η τεχνολογία DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) σας παρέχει πεντακάθαρο, υψηλής ποιότητας ήχο, ώστε να μπορείτε να ακούτε το μωράκι σας ανά πάσα στιγμή.

Έξυπνη λειτουργία ECO με εξοικονόμηση ρεύματος

Έξυπνη λειτουργία ECO με εξοικονόμηση ρεύματος

Η μοναδική λειτουργία Smart ECO μειώνει αυτόματα την ισχύ εκπομπής και αυξάνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Όσο πιο κοντά στο μωρό σας βρίσκεστε, τόσο λιγότερη είναι η ισχύς που χρειάζεται για άψογη σύνδεση (η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στις ΗΠΑ και στον Καναδά).

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.0

από 5

183

Κριτικές

81%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

22/05/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό

Το έχω μόνο ένα βράδυ αλλά επιτέλους κοιμήθηκα χωρίς παράσιτα να μου διακόπτουν τον ύπνο κάθε λίγο και άκουγα το μωράκι μου καθαρά χωρίς να διπλασιάζει τον ήχο από τα μηχανάκια που περνάνε απ' έξω

Πλεονεκτήματα

Καθαρός ήχος χωρίς παράσιτα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Essential SCD502/26 Βρεφικό μόνιτορ ήχου DECT

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Essential SCD502/26 Βρεφικό μόνιτορ ήχου DECT

10/12/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Πολύ καλή επιλογή

Πολύ εύκολο στην χρήση, μεγάλη εμβέλεια χωρίς παρεμβολές, καθαρός ήχος, το μόνιτορ του γονέα είναι φορητό με μπαταρίες. Το συστήνω ανεπιφύλακτα!

Πλεονεκτήματα

Καθαρός ήχος, ακούς μέχρι κ το γύρισμα πλευρού του μωρού!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Audio Monitors SCD501/00 DECT Baby Monitor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Audio Monitors SCD501/00 DECT Baby Monitor

25/05/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Excellent and beautiful product

Very easy to use, very sensitive with excellent sound, receiver is either battery or mains powered with automatic switching.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Essential SCD502/26 Βρεφικό μόνιτορ ήχου DECT

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Essential SCD502/26 Βρεφικό μόνιτορ ήχου DECT

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Βάσει διαδικτυακής έρευνας ικανοποίησης που διενεργήθηκε παγκοσμίως σε 10.109 χρήστες επωνυμιών και προϊόντων φροντίδας παιδιών για τη μητέρα και το παιδί το 2023. 

  1. Η εμβέλεια λειτουργίας του βρεφικού μόνιτορ διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον και τους παράγοντες που προκαλούν παρεμβολές.

  2. Αυτή η οθόνη δεν διαθέτει λειτουργία φόρτισης.