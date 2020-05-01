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  • Εύκολος συνδυασμός με θηλασμό
  • Εύκολος συνδυασμός με θηλασμό
  • Εύκολος συνδυασμός με θηλασμό
  • Εύκολος συνδυασμός με θηλασμό
  • Εύκολος συνδυασμός με θηλασμό
  • Εύκολος συνδυασμός με θηλασμό
  • Εύκολος συνδυασμός με θηλασμό
  • Εύκολος συνδυασμός με θηλασμό
  • Εύκολος συνδυασμός με θηλασμό
  • Εύκολος συνδυασμός με θηλασμό
  • Εύκολος συνδυασμός με θηλασμό
  • Εύκολος συνδυασμός με θηλασμό
  • Εύκολος συνδυασμός με θηλασμό
  • Εύκολος συνδυασμός με θηλασμό
  • Εύκολος συνδυασμός με θηλασμό
  • Εύκολος συνδυασμός με θηλασμό
  • Εύκολος συνδυασμός με θηλασμό
  • Εύκολος συνδυασμός με θηλασμό
  • Εύκολος συνδυασμός με θηλασμό
  • Εύκολος συνδυασμός με θηλασμό
  • Εύκολος συνδυασμός με θηλασμό
  • Εύκολος συνδυασμός με θηλασμό
  • Εύκολος συνδυασμός με θηλασμό
  • Εύκολος συνδυασμός με θηλασμό

Philips AventΣετ Natural για νεογέννητα

SCD301/01

4.6
| (210) Κριτικές | 94% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Εύκολος συνδυασμός με θηλασμό
Το μπιμπερό Natural με την εξαιρετικά μαλακή θηλή προσομοιάζει πολύ το στήθος. Η μεγάλη θηλή σε σχήμα που μοιάζει με το γυναικείο στήθος, με τον εύκαμπτο σπειροειδές σχεδιασμό και τα άνετα πέταλα εξασφαλίζουν φυσικό κράτημα και διευκολύνουν τον συνδυασμό θηλασμού και μπιμπερό.
Δείτε όλα τα οφέλη

Φυσικό πιάσιμο

Εύκολος συνδυασμός με θηλασμό

  • Αρχικό σετ για νεογέννητα

Φυσικό κράτημα, χάρη στη φαρδιά θηλή σε σχήμα γυναικείου στήθους

Φυσικό κράτημα, χάρη στη φαρδιά θηλή σε σχήμα γυναικείου στήθους

Η φαρδιά θηλή σε σχήμα που μοιάζει με το γυναικείο στήθος εξασφαλίζει φυσικό κράτημα, όπως στον θηλασμό, και διευκολύνει τον συνδυασμό θηλασμού και μπιμπερό.

Εξαιρετικά μαλακή θηλή, σχεδιασμένη για να μιμείται την αίσθηση του στήθους

Εξαιρετικά μαλακή θηλή, σχεδιασμένη για να μιμείται την αίσθηση του στήθους

Η θηλή έχει εξαιρετικά μαλακή υφή, σχεδιασμένη για να μιμείται την αίσθηση του στήθους.

Εύκαμπτος σπειροειδής σχεδιασμός που συνδυάζεται με άνετα πέταλα

Εύκαμπτος σπειροειδής σχεδιασμός που συνδυάζεται με άνετα πέταλα

Εύκαμπτος σπειροειδής σχεδιασμός που συνδυάζεται με μοναδικά άνετα πέταλα και δημιουργεί μια εύκαμπτη θηλή, επιτρέποντας πιο φυσικό τάισμα χωρίς αναδίπλωση της θηλής.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.6

από 5

210

Κριτικές

94%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

01/05/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Τα μωρά μου το λατρεύουν !!

Τα μωρά μου το λατρεύουν . Το μόνο μπιμπερο που δέχτηκαν . Τέλεια ροη και αίσθηση πιπίλας ίδια με το στήθος λόγω του σχήματος του .

Πλεονεκτήματα

Ίδια αίσθηση με το στήθος έτσι το μωρό δεν μπερδεύεται.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCD301/01 Σετ Natural για νεογέννητα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCD301/01 Σετ Natural για νεογέννητα

05/11/2021

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Baby feed bottles

absolutely wonderful, baby loves sucking from this bottle in comparison to other well known brand bottles that we have used in the past. Thank you, it's superb.

Πλεονεκτήματα

everything great

Μειονεκτήματα

none

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCD301/01 Newborn Natural starter set

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCD301/01 Newborn Natural starter set

10/12/2020

United Kingdom

United Kingdom

I wouldn’t use any other brand

I’m a mum of 6 and I’ve always used avent bottles/steriliser/bottle warmer/breast pump/double electric breast pump, never faulted in 18 years of being a mum, I hope my children continue to use the avent brand for my grandchildren in the future

Πλεονεκτήματα

Absolutely everything

Μειονεκτήματα

None whatsoever

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCD301/02 Baby bottle set with accessories

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCD301/02 Baby bottle set with accessories

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. 0% BPA, βάσει του κανονισμού 10/2011 της ΕΕ

  2. Τι είναι οι κολικοί και πώς επηρεάζουν τα μωρά; Οι κολικοί προκαλούνται εν μέρει από την κατάποση αέρα κατά το τάισμα, κάτι που δημιουργεί δυσφορία στο πεπτικό σύστημα του μωρού. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν κλάμα και ανησυχία.