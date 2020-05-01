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Αρχικό σετ για νεογέννητα
Η φαρδιά θηλή σε σχήμα που μοιάζει με το γυναικείο στήθος εξασφαλίζει φυσικό κράτημα, όπως στον θηλασμό, και διευκολύνει τον συνδυασμό θηλασμού και μπιμπερό.
Η θηλή έχει εξαιρετικά μαλακή υφή, σχεδιασμένη για να μιμείται την αίσθηση του στήθους.
Εύκαμπτος σπειροειδής σχεδιασμός που συνδυάζεται με μοναδικά άνετα πέταλα και δημιουργεί μια εύκαμπτη θηλή, επιτρέποντας πιο φυσικό τάισμα χωρίς αναδίπλωση της θηλής.
4.6
από 5
210
Κριτικές
94%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Renaki
01/05/2020
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Τα μωρά μου το λατρεύουν !!
Τα μωρά μου το λατρεύουν . Το μόνο μπιμπερο που δέχτηκαν . Τέλεια ροη και αίσθηση πιπίλας ίδια με το στήθος λόγω του σχήματος του .
Πλεονεκτήματα
Ίδια αίσθηση με το στήθος έτσι το μωρό δεν μπερδεύεται.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCD301/01 Σετ Natural για νεογέννητα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCD301/01 Σετ Natural για νεογέννητα
peria
05/11/2021
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Baby feed bottles
absolutely wonderful, baby loves sucking from this bottle in comparison to other well known brand bottles that we have used in the past. Thank you, it's superb.
Πλεονεκτήματα
everything great
Μειονεκτήματα
none
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCD301/01 Newborn Natural starter set
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCD301/01 Newborn Natural starter set
Pro mum of 6
10/12/2020
United Kingdom
I wouldn’t use any other brand
I’m a mum of 6 and I’ve always used avent bottles/steriliser/bottle warmer/breast pump/double electric breast pump, never faulted in 18 years of being a mum, I hope my children continue to use the avent brand for my grandchildren in the future
Πλεονεκτήματα
Absolutely everything
Μειονεκτήματα
None whatsoever
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCD301/02 Baby bottle set with accessories
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCD301/02 Baby bottle set with accessories
0% BPA, βάσει του κανονισμού 10/2011 της ΕΕ
Τι είναι οι κολικοί και πώς επηρεάζουν τα μωρά; Οι κολικοί προκαλούνται εν μέρει από την κατάποση αέρα κατά το τάισμα, κάτι που δημιουργεί δυσφορία στο πεπτικό σύστημα του μωρού. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν κλάμα και ανησυχία.