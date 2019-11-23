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Μη διαθέσιμο πλέον

Philips AventΤσάντα ThermaBag νεοπρενίου Avent

SCD150/50

3.1
| (40) Κριτικές
Τάισμα εν κινήσει
Η κομψή τσάντα ThermaTote χωράει 2 μπιμπερό Philips Avent, 2 κύπελλα Magic ή 4 κύπελλα VIA. Το διπλό στρώμα μόνωσης διατηρεί το γάλα κρύο ή το νερό ζεστό έως και τέσσερις ώρες. Ελαφριά, μικρή και βολική.
Δείτε όλα τα οφέλη

Σχεδιασμένη για μεταφορά μπιμπερό, VIA και κυπέλλων Magic

Τάισμα εν κινήσει

  • Κόκκινο

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.1

από 5

40

Κριτικές

23/11/2019

United Kingdom

United Kingdom

Great for keeping drinks cold

It's the perfect size, very convenient, love the shoulder strap

Πλεονεκτήματα

Perfect size for slim cans of drink like small Red Bull

Μειονεκτήματα

Can't machine wash, only sponge dry

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCD150/50 Avent Neoprene ThermaBag

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCD150/50 Avent Neoprene ThermaBag

22/01/2014

United Kingdom

United Kingdom

Perfect for winter

Have space for 2 bottles and have a great price. I have been use it all winter perfect!!!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCD150/60 Avent Neoprene ThermaBag

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCD150/60 Avent Neoprene ThermaBag

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great and saves money

We bought this product as we were using lots of cartons for journeys and days out. Now we fill with 2 bottles and off we go for up to 4 hours!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCD137/61 Nylon Therma Tote

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCD137/61 Nylon Therma Tote

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.