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Μη διαθέσιμο πλέον
SCD150/50
Κόκκινο
3.1
από 5
40
Κριτικές
Debfly
23/11/2019
United Kingdom
Great for keeping drinks cold
It's the perfect size, very convenient, love the shoulder strap
Πλεονεκτήματα
Perfect size for slim cans of drink like small Red Bull
Μειονεκτήματα
Can't machine wash, only sponge dry
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCD150/50 Avent Neoprene ThermaBag
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCD150/50 Avent Neoprene ThermaBag
Endencja
22/01/2014
United Kingdom
Perfect for winter
Have space for 2 bottles and have a great price. I have been use it all winter perfect!!!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCD150/60 Avent Neoprene ThermaBag
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCD150/60 Avent Neoprene ThermaBag
munch1202
29/07/2012
United Kingdom
Great and saves money
We bought this product as we were using lots of cartons for journeys and days out. Now we fill with 2 bottles and off we go for up to 4 hours!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCD137/61 Nylon Therma Tote
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCD137/61 Nylon Therma Tote