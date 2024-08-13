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Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
Μόνο για χρήση στο σώμα
15 λεπτά για αποτρίχωση στις γάμπες
Διάρκεια ζωής <gt/>100.000 παλμοί φωτός
Ιδιαίτερα μακρύ καλώδιο
Η συσκευή Lumea της Philips εφαρμόζει ήπιους παλμούς φωτός στη ρίζα της τρίχας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη φυσική πτώση των τριχών και την αναστολή επανεμφάνισης της τριχοφυΐας. Η τακτική επανάληψη της διαδικασίας θα διατηρήσει το δέρμα σας απαλό κάθε μέρα.
Οι κλινικές μελέτες μας έδειξαν σημαντική μείωση των τριχών σε μόλις τέσσερις φορές, με δύο εφαρμογές την εβδομάδα, προσφέροντας λείο δέρμα χωρίς τριχοφυΐα. Για να διατηρήσετε αυτά τα αποτελέσματα, επαναλάβετε απλώς τη θεραπεία όταν χρειάζεται. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των θεραπειών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον χρόνο επανεμφάνισης της τρίχας σε κάθε άτομο.
Η συσκευή Lumea της Philips χρησιμοποιεί έντονο παλμικό φως (IPL), μια πρωτοποριακή τεχνολογία που βασίζεται στην εκπομπή φωτός και χρησιμοποιείται στα επαγγελματικά ινστιτούτα ομορφιάς. Η Philips έχει προσαρμόσει αυτήν την τεχνολογία για να απολαμβάνετε ασφαλή και αποτελεσματική χρήση στην άνεση του σπιτιού σας. Η Philips συνεργάστηκε στενά με κορυφαίους δερματολόγους για να διαμορφώσει αυτό το πρωτοποριακό σύστημα αποτρίχωσης. Για περισσότερα από 10 χρόνια, διεξήχθησαν εκτενείς έρευνες καταναλωτών με περισσότερους από 2.000 εθελοντές.
Βραβεία
4.2
από 5
1610
Κριτικές
89%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Drazen!
13/08/2024
Ελλάδα
Υπάλληλος της Philips
Επαληθευμένος αγοραστής
Απλά εξαιρετικό
[Employee of philipsglobal] Μετά από 4 εφαρμογές 80% μείωση των τριχών σε μασχάλες και πόδια.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 Συσκευή αποτρίχωσης με τεχνολογία IPL
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 Συσκευή αποτρίχωσης με τεχνολογία IPL
the_netgirl
04/02/2024
Ελλάδα
Θετικές εντυπώσεις μετά από 1 μήνα χρήσης
Ομολογώ ότι το αγόρασα με δισταγμό αλλά έχω ενυπωσιαστεί με τα αποτελέσματα. Το έχω χρησιμοποιήσει στην κόρη μου σε πόδια κάτω από το γόνατο και μασχάλες όπου στην 3η εφαρμογή είχε ξυρίσει πόδια μασχάλες και έως την 4η εφαρμογή στα πόδια δεν είχαν μεγαλώσει καθόλου οι τρίχες ενώ στις μασχάλες είχαν βγει σποραδικά κάποιες ελάχιστες. Εγώ το χρησιμοποίησα στο πηγούνι που θεωρούνται πιο ατίθασες και έχει μειωθεί αισθητά ο ρυθμός που βγαίνουν και παράλληλα έχουν γίνει πιο μαλακές. Δεν έχω καταλάβει γιατί στις οδηγίες δεν αναφέρει τα χέρια ως περιοχή εφαρμογής; Γνωρίζει κανείς;
Μειονεκτήματα
Δεν έχεις ακριβή εικόνα της περιοχής που χτυπάει το laser κάθε φορά.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Συσκευή αποτρίχωσης με τεχνολογία IPL
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Συσκευή αποτρίχωσης με τεχνολογία IPL
Alitaki
31/10/2023
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Πραγματικά έχει πολύ καλά αποτελέσματα
Πραγματικά έχει πολύ καλά αποτελέσματα , από την 3 συνέδρια είδα μεγάλη διαφορά.
Πλεονεκτήματα
Γρήγορα αποτελέσματα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 Συσκευή αποτρίχωσης με τεχνολογία IPL
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 Συσκευή αποτρίχωσης με τεχνολογία IPL