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  • Ο ιδανικός τρόπος περιορισμού της τριχοφυΐας
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  • Ο ιδανικός τρόπος περιορισμού της τριχοφυΐας
  • Ο ιδανικός τρόπος περιορισμού της τριχοφυΐας
  • Ο ιδανικός τρόπος περιορισμού της τριχοφυΐας
  • Ο ιδανικός τρόπος περιορισμού της τριχοφυΐας
  • Ο ιδανικός τρόπος περιορισμού της τριχοφυΐας
  • Ο ιδανικός τρόπος περιορισμού της τριχοφυΐας
  • Ο ιδανικός τρόπος περιορισμού της τριχοφυΐας
  • Ο ιδανικός τρόπος περιορισμού της τριχοφυΐας
  • Ο ιδανικός τρόπος περιορισμού της τριχοφυΐας
  • Ο ιδανικός τρόπος περιορισμού της τριχοφυΐας
  • Ο ιδανικός τρόπος περιορισμού της τριχοφυΐας
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  • Ο ιδανικός τρόπος περιορισμού της τριχοφυΐας
  • Ο ιδανικός τρόπος περιορισμού της τριχοφυΐας
  • Ο ιδανικός τρόπος περιορισμού της τριχοφυΐας
  • Ο ιδανικός τρόπος περιορισμού της τριχοφυΐας
  • Ο ιδανικός τρόπος περιορισμού της τριχοφυΐας
  • Ο ιδανικός τρόπος περιορισμού της τριχοφυΐας
  • Ο ιδανικός τρόπος περιορισμού της τριχοφυΐας
  • Ο ιδανικός τρόπος περιορισμού της τριχοφυΐας
  • Ο ιδανικός τρόπος περιορισμού της τριχοφυΐας
  • Ο ιδανικός τρόπος περιορισμού της τριχοφυΐας

Μη διαθέσιμο πλέον

Lumea EssentialΣύστημα αφαίρεσης τριχοφυΐας με IPL

SC1991/00

4.2
| (1610) Κριτικές | 89% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Ο ιδανικός τρόπος περιορισμού της τριχοφυΐας
Η Philips Lumea IPL κάνει θαύματα στον περιορισμό της τριχοφυΐας. Οι ήπιοι παλμοί φωτός, εφόσον εφαρμόζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, διατηρούν το δέρμα σας μεταξένια απαλό.
Δείτε όλα τα οφέλη

για λεία επιδερμίδα στο σπίτι

Ο ιδανικός τρόπος περιορισμού της τριχοφυΐας

  • Μόνο για χρήση στο σώμα

  • 15 λεπτά για αποτρίχωση στις γάμπες

  • Διάρκεια ζωής &lt;gt/>100.000 παλμοί φωτός

  • Ιδιαίτερα μακρύ καλώδιο

Απολαύστε απαλό δέρμα κάθε μέρα

Απολαύστε απαλό δέρμα κάθε μέρα

Η συσκευή Lumea της Philips εφαρμόζει ήπιους παλμούς φωτός στη ρίζα της τρίχας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη φυσική πτώση των τριχών και την αναστολή επανεμφάνισης της τριχοφυΐας. Η τακτική επανάληψη της διαδικασίας θα διατηρήσει το δέρμα σας απαλό κάθε μέρα.

Ανώδυνα αποτελεσματικό

Ανώδυνα αποτελεσματικό

Οι κλινικές μελέτες μας έδειξαν σημαντική μείωση των τριχών σε μόλις τέσσερις φορές, με δύο εφαρμογές την εβδομάδα, προσφέροντας λείο δέρμα χωρίς τριχοφυΐα. Για να διατηρήσετε αυτά τα αποτελέσματα, επαναλάβετε απλώς τη θεραπεία όταν χρειάζεται. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των θεραπειών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον χρόνο επανεμφάνισης της τρίχας σε κάθε άτομο.

Ειδικά σχεδιασμένο για ασφαλή οικιακή χρήση

Ειδικά σχεδιασμένο για ασφαλή οικιακή χρήση

Η συσκευή Lumea της Philips χρησιμοποιεί έντονο παλμικό φως (IPL), μια πρωτοποριακή τεχνολογία που βασίζεται στην εκπομπή φωτός και χρησιμοποιείται στα επαγγελματικά ινστιτούτα ομορφιάς. Η Philips έχει προσαρμόσει αυτήν την τεχνολογία για να απολαμβάνετε ασφαλή και αποτελεσματική χρήση στην άνεση του σπιτιού σας. Η Philips συνεργάστηκε στενά με κορυφαίους δερματολόγους για να διαμορφώσει αυτό το πρωτοποριακό σύστημα αποτρίχωσης. Για περισσότερα από 10 χρόνια, διεξήχθησαν εκτενείς έρευνες καταναλωτών με περισσότερους από 2.000 εθελοντές.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

  • Award image AWARD-612375

Κριτικές

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4.2

από 5

1610

Κριτικές

89%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

13/08/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Υπάλληλος της Philips

Επαληθευμένος αγοραστής

Απλά εξαιρετικό

[Employee of philipsglobal] Μετά από 4 εφαρμογές 80% μείωση των τριχών σε μασχάλες και πόδια.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 Συσκευή αποτρίχωσης με τεχνολογία IPL

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 Συσκευή αποτρίχωσης με τεχνολογία IPL

04/02/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Θετικές εντυπώσεις μετά από 1 μήνα χρήσης

Ομολογώ ότι το αγόρασα με δισταγμό αλλά έχω ενυπωσιαστεί με τα αποτελέσματα. Το έχω χρησιμοποιήσει στην κόρη μου σε πόδια κάτω από το γόνατο και μασχάλες όπου στην 3η εφαρμογή είχε ξυρίσει πόδια μασχάλες και έως την 4η εφαρμογή στα πόδια δεν είχαν μεγαλώσει καθόλου οι τρίχες ενώ στις μασχάλες είχαν βγει σποραδικά κάποιες ελάχιστες. Εγώ το χρησιμοποίησα στο πηγούνι που θεωρούνται πιο ατίθασες και έχει μειωθεί αισθητά ο ρυθμός που βγαίνουν και παράλληλα έχουν γίνει πιο μαλακές. Δεν έχω καταλάβει γιατί στις οδηγίες δεν αναφέρει τα χέρια ως περιοχή εφαρμογής; Γνωρίζει κανείς;

Μειονεκτήματα

Δεν έχεις ακριβή εικόνα της περιοχής που χτυπάει το laser κάθε φορά.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Συσκευή αποτρίχωσης με τεχνολογία IPL

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Συσκευή αποτρίχωσης με τεχνολογία IPL

31/10/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Πραγματικά έχει πολύ καλά αποτελέσματα

Πραγματικά έχει πολύ καλά αποτελέσματα , από την 3 συνέδρια είδα μεγάλη διαφορά.

Πλεονεκτήματα

Γρήγορα αποτελέσματα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 Συσκευή αποτρίχωσης με τεχνολογία IPL

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 Συσκευή αποτρίχωσης με τεχνολογία IPL

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.