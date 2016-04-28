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Μη διαθέσιμο πλέον
Ένα φορητό ηχείο "όλα σε ένα"
Απολαύστε μουσική ακρόαση από το φορητό ηχείο "όλα σε ένα" της Philips. Παίξτε τα αγαπημένα σας κομμάτια μέσω USB/κάρτας MicroSD/σύνδεσης εισόδου AUX. Το ηχείο τεχνολογίας wOOx™ είναι μικρό, διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία και βγαίνει σε διάφορα χρώματα.
Πορτοκαλί
USB
Φορτώστε την κάρτα USB/MicroSD με το περιεχόμενο που θέλετε, συνδέστε τη στη συσκευή αναπαραγωγής και απολαύστε ανεξάντλητες επιλογές ψυχαγωγίας.
4.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Argentinitis
28/04/2016
España
Muy bueno
Producto que tiene todo, auxiliar, radio digital, usb, memoria miscrosd. Sería excelente si tuviera bluetooth
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SBM130ORG Altavoz portátil
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SBM130ORG Altavoz portátil