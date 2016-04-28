ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Κύρια σελίδα
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Κύρια σελίδα

Μη διαθέσιμο πλέον

Φορητό ηχείο

SBM130ORG/00

4

| (1) Κριτική | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Ένα φορητό ηχείο "όλα σε ένα"

Απολαύστε μουσική ακρόαση από το φορητό ηχείο "όλα σε ένα" της Philips. Παίξτε τα αγαπημένα σας κομμάτια μέσω USB/κάρτας MicroSD/σύνδεσης εισόδου AUX. Το ηχείο τεχνολογίας wOOx™ είναι μικρό, διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία και βγαίνει σε διάφορα χρώματα.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ένα φορητό ηχείο "όλα σε ένα"

  • Πορτοκαλί

  • USB

Εύκολη αναπαραγωγή από την κάρτα USB/MicroSD

Φορτώστε την κάρτα USB/MicroSD με το περιεχόμενο που θέλετε, συνδέστε τη στη συσκευή αναπαραγωγής και απολαύστε ανεξάντλητες επιλογές ψυχαγωγίας.

Ενσωματ. επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Μικρό και φορητό

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

4.0

από 5

1

Κριτική

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

5
3
2
1

28/04/2016

España

España

Muy bueno

Producto que tiene todo, auxiliar, radio digital, usb, memoria miscrosd. Sería excelente si tuviera bluetooth

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SBM130ORG Altavoz portátil

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SBM130ORG Altavoz portátil

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.