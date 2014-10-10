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Μη διαθέσιμο πλέον
Ένα φορητό ηχείο "όλα σε ένα"
Απολαύστε μουσική ακρόαση από το φορητό ηχείο "όλα σε ένα" της Philips. Παίξτε τα αγαπημένα σας κομμάτια μέσω USB/κάρτας MicroSD/σύνδεσης εισόδου AUX. Το ηχείο τεχνολογίας wOOx™ είναι μικρό, διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία και βγαίνει σε διάφορα χρώματα.
Μπλε
USB
Φορτώστε την κάρτα USB/MicroSD με το περιεχόμενο που θέλετε, συνδέστε τη στη συσκευή αναπαραγωγής και απολαύστε ανεξάντλητες επιλογές ψυχαγωγίας.
Το ψηφιακό ραδιόφωνο, εκτός από την αναλογική μετάδοση FM, είναι ένας νέος τρόπος ραδιοφωνικής μετάδοσης μέσω δικτύου επίγειων πομπών. Παρέχει περισσότερες επιλογές και καλύτερη μετάδοση πληροφοριών με πεντακάθαρη ποιότητα ήχου. Ο δέκτης κλειδώνει στο ισχυρότερο σήμα που εντοπίζει. Με τους ψηφιακούς σταθμούς οι συχνότητες δεν χρειάζεται να απομνημονεύονται, ενώ τα ηχοσυστήματα συντονίζονται βάσει του ονόματος του σταθμού, για να μην υπάρχουν διπλές εγγραφές.
5.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Titol27
10/10/2014
España
Επαληθευμένος αγοραστής
Excelente, ligero, práctico,
Es un excelente producto, muy fácil de llevar a todas partes, super útil en todas partes: casa, dormitorio, calle, reunión de amigos, oficina, trabajo, viajes, auto, etc. NO OCUPA ESPACIO, NO NECESITA ENCHUFES, COMPATIBLE CON TODO FORMATO DE ALMACENAMIENTO, y su salida de audio es POTENTE Y CLARA. Quizá su único punto débil sea la duración de la batería interna, quizá pueda salir algún modelo igual con baterías tipo AAA para que duren más. En lo demás, ES MAGNÍFICO !!!!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SBM130BLU Altavoz portátil
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SBM130BLU Altavoz portátil