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Μη διαθέσιμο πλέον

Φορητό ηχείο

SBM130BLU/00

5

| (1) Κριτική | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Ένα φορητό ηχείο "όλα σε ένα"

Απολαύστε μουσική ακρόαση από το φορητό ηχείο "όλα σε ένα" της Philips. Παίξτε τα αγαπημένα σας κομμάτια μέσω USB/κάρτας MicroSD/σύνδεσης εισόδου AUX. Το ηχείο τεχνολογίας wOOx™ είναι μικρό, διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία και βγαίνει σε διάφορα χρώματα.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ένα φορητό ηχείο "όλα σε ένα"

  • Μπλε

  • USB

Εύκολη αναπαραγωγή από την κάρτα USB/MicroSD

Φορτώστε την κάρτα USB/MicroSD με το περιεχόμενο που θέλετε, συνδέστε τη στη συσκευή αναπαραγωγής και απολαύστε ανεξάντλητες επιλογές ψυχαγωγίας.

Ενσωματωμένο ψηφιακό ραδιόφωνο FM

Το ψηφιακό ραδιόφωνο, εκτός από την αναλογική μετάδοση FM, είναι ένας νέος τρόπος ραδιοφωνικής μετάδοσης μέσω δικτύου επίγειων πομπών. Παρέχει περισσότερες επιλογές και καλύτερη μετάδοση πληροφοριών με πεντακάθαρη ποιότητα ήχου. Ο δέκτης κλειδώνει στο ισχυρότερο σήμα που εντοπίζει. Με τους ψηφιακούς σταθμούς οι συχνότητες δεν χρειάζεται να απομνημονεύονται, ενώ τα ηχοσυστήματα συντονίζονται βάσει του ονόματος του σταθμού, για να μην υπάρχουν διπλές εγγραφές.

Είσοδος AUX για εύκολη σύνδεση με σχεδόν οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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5.0

από 5

1

Κριτική

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

10/10/2014

España

España

Επαληθευμένος αγοραστής

Excelente, ligero, práctico,

Es un excelente producto, muy fácil de llevar a todas partes, super útil en todas partes: casa, dormitorio, calle, reunión de amigos, oficina, trabajo, viajes, auto, etc. NO OCUPA ESPACIO, NO NECESITA ENCHUFES, COMPATIBLE CON TODO FORMATO DE ALMACENAMIENTO, y su salida de audio es POTENTE Y CLARA. Quizá su único punto débil sea la duración de la batería interna, quizá pueda salir algún modelo igual con baterías tipo AAA para que duren más. En lo demás, ES MAGNÍFICO !!!!

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Η αξιολογηση έγινε για SBM130BLU Altavoz portátil

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SBM130BLU Altavoz portátil

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