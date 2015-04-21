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Μη διαθέσιμο πλέον
Ένα φορητό ηχείο "όλα σε ένα"
Απολαύστε μουσική ακρόαση από το φορητό ηχείο "όλα σε ένα" της Philips. Παίξτε τα αγαπημένα σας κομμάτια μέσω κάρτας MicroSD/σύνδεσης εισόδου AUX. Το ηχείο τεχνολογίας wOOx™ είναι μικρό, διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία και βγαίνει σε διάφορα χρώματα.
Λευκό
Φορτώστε την κάρτα με το περιεχόμενο που θέλετε, συνδέστε τη στη συσκευή αναπαραγωγής και απολαύστε ανεξάντλητες επιλογές ψυχαγωγίας.
Συνδέστε τα ακουστικά σας σε αυτήν τη συσκευή Philips για μια πιο προσωπική εμπειρία ακρόασης, όποια στιγμή θέλετε. Μπορείτε να απολαύσετε την αγαπημένη σας μουσική με εξαιρετικό ήχο χωρίς να ενοχλείτε τους άλλους, απλώς συνδέοντας τα ακουστικά σας στη συσκευή.
5.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Safiiri
21/04/2015
Suomi
Kätevä äänentuottaja
Ostin laitteen ilman suurempia odotuksia ajatelleen sitä lähinnä kännykän lisäkaiuttimeksi Spotifyn kuuntelemiseksi. Laite yllätti positiivisesti. Soundi on hyvä. Laitoin muistikortin täyteen Chill Out taustamusiikkia, ja se ominaisuus toimii erinomaisesti. Radio on herkkä, joskin virittäminen ilman taajuusnäyttöä on haasteensa. Tämäkin ratkaisu toimii jos kuuntelet lähinnä yhtä kanavaa.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SBM100WHI kannettava kaiutin
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SBM100WHI kannettava kaiutin