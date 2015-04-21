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Μη διαθέσιμο πλέον

Φορητό ηχείο

SBM100WHI/00

5

| (1) Κριτική | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Ένα φορητό ηχείο "όλα σε ένα"

Απολαύστε μουσική ακρόαση από το φορητό ηχείο "όλα σε ένα" της Philips. Παίξτε τα αγαπημένα σας κομμάτια μέσω κάρτας MicroSD/σύνδεσης εισόδου AUX. Το ηχείο τεχνολογίας wOOx™ είναι μικρό, διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία και βγαίνει σε διάφορα χρώματα.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ένα φορητό ηχείο "όλα σε ένα"

  • Λευκό

Εύκολη αναπαραγωγή από την κάρτα MicroSD

Φορτώστε την κάρτα με το περιεχόμενο που θέλετε, συνδέστε τη στη συσκευή αναπαραγωγής και απολαύστε ανεξάντλητες επιλογές ψυχαγωγίας.

Υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών για καλύτερη προσωπική μουσική απόλαυση

Συνδέστε τα ακουστικά σας σε αυτήν τη συσκευή Philips για μια πιο προσωπική εμπειρία ακρόασης, όποια στιγμή θέλετε. Μπορείτε να απολαύσετε την αγαπημένη σας μουσική με εξαιρετικό ήχο χωρίς να ενοχλείτε τους άλλους, απλώς συνδέοντας τα ακουστικά σας στη συσκευή.

Μικρό και φορητό

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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5.0

από 5

1

Κριτική

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

21/04/2015

Suomi

Suomi

Kätevä äänentuottaja

Ostin laitteen ilman suurempia odotuksia ajatelleen sitä lähinnä kännykän lisäkaiuttimeksi Spotifyn kuuntelemiseksi. Laite yllätti positiivisesti. Soundi on hyvä. Laitoin muistikortin täyteen Chill Out taustamusiikkia, ja se ominaisuus toimii erinomaisesti. Radio on herkkä, joskin virittäminen ilman taajuusnäyttöä on haasteensa. Tämäkin ratkaisu toimii jos kuuntelet lähinnä yhtä kanavaa.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SBM100WHI kannettava kaiutin

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SBM100WHI kannettava kaiutin

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.