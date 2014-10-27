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Μη διαθέσιμο πλέον
Ένα φορητό ηχείο "όλα σε ένα"
Απολαύστε μουσική ακρόαση από το φορητό ηχείο "όλα σε ένα" της Philips. Παίξτε τα αγαπημένα σας κομμάτια μέσω κάρτας MicroSD/σύνδεσης εισόδου AUX. Το ηχείο τεχνολογίας wOOx™ είναι μικρό, διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία και βγαίνει σε διάφορα χρώματα.
Πορτοκαλί
Το σύστημα αυτό έχει συνολική ισχύ εξόδου 1,5W RMS. H τιμή RMS αναφέρεται στη μέση τετραγωνική τιμή, η οποία αποτελεί τυπικό μέγεθος μέτρησης της ηχητικής ισχύος ή, ακόμα καλύτερα, της ηλεκτρικής ισχύος που μεταφέρεται από έναν ενισχυτή ήχου σε ένα ηχείο και μετριέται σε watt. Η ποσότητα ηλεκτρικής ισχύος που αποδίδεται στο ηχείο και η ευαισθησία αυτού καθορίζει την παραγόμενη ηχητική ισχύ. Όσο περισσότερα τα watt, τόσο καλύτερη η ηχητική ισχύς που εκπέμπει το ηχείο.
4.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Jiovanni
27/10/2014
Italia
Buona funzionalità generale
Apparecchio funzionale. Audio veramente potente, viste le dimensioni. Buona la lettura dei file musicale da micro SD. Buona la superfice anti graffio e la tonalità del colore. Forse l'indicazione sui tasti funzione, dovrebbe essere di un colore diverso da quello dell'aparecchio.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SBM100ORG Altoparlante portatile
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SBM100ORG Altoparlante portatile