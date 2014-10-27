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Μη διαθέσιμο πλέον

Φορητό ηχείο

SBM100ORG/00

4

| (1) Κριτική | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Ένα φορητό ηχείο "όλα σε ένα"

Απολαύστε μουσική ακρόαση από το φορητό ηχείο "όλα σε ένα" της Philips. Παίξτε τα αγαπημένα σας κομμάτια μέσω κάρτας MicroSD/σύνδεσης εισόδου AUX. Το ηχείο τεχνολογίας wOOx™ είναι μικρό, διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία και βγαίνει σε διάφορα χρώματα.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ένα φορητό ηχείο "όλα σε ένα"

  • Πορτοκαλί

Είσοδος AUX για εύκολη σύνδεση με σχεδόν οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή

Μικρό και φορητό

Συνολική ισχύς εξόδου 1,5W RMS

Το σύστημα αυτό έχει συνολική ισχύ εξόδου 1,5W RMS. H τιμή RMS αναφέρεται στη μέση τετραγωνική τιμή, η οποία αποτελεί τυπικό μέγεθος μέτρησης της ηχητικής ισχύος ή, ακόμα καλύτερα, της ηλεκτρικής ισχύος που μεταφέρεται από έναν ενισχυτή ήχου σε ένα ηχείο και μετριέται σε watt. Η ποσότητα ηλεκτρικής ισχύος που αποδίδεται στο ηχείο και η ευαισθησία αυτού καθορίζει την παραγόμενη ηχητική ισχύ. Όσο περισσότερα τα watt, τόσο καλύτερη η ηχητική ισχύς που εκπέμπει το ηχείο.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.0

από 5

1

Κριτική

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

5
3
2
1

27/10/2014

Italia

Italia

Buona funzionalità generale

Apparecchio funzionale. Audio veramente potente, viste le dimensioni. Buona la lettura dei file musicale da micro SD. Buona la superfice anti graffio e la tonalità del colore. Forse l'indicazione sui tasti funzione, dovrebbe essere di un colore diverso da quello dell'aparecchio.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SBM100ORG Altoparlante portatile

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SBM100ORG Altoparlante portatile

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.