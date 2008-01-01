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Μη διαθέσιμο πλέον
SBD6000/00
Ισχυρό στερεοφ. πεδίο ήχου
Απολαύστε το δυνατό και ευρύ πεδίο ήχου του SBD6000. Τα ηχεία και ο σταθμός για το iPod χωράνε άνετα στην τσάντα σας ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε τη μουσική με φίλους όπου και αν βρίσκεστε και την καταπληκτική ποιότητα των ενισχυμένων μπάσων ακόμη και σε χαμηλή ένταση.
Απολαύστε ήχο με αληθινή ένταση και δυνατά μπάσα μέσα από το ShoqBox με XSL Acoustics. Συνδυασμός έντονων, κρυστάλλινων πρίμων και ήχου μεσαίου εύρους με ελαστικά, δυνατά μπάσα. Η καινοτόμος χρήση high-tech υλικών όπως ένας κώνος τιτανίου και ένας μαγνήτης νεοδυμίου εξασφαλίζει ήχο στην διπλάσια σχεδόν ισχύ απ' ό, τι ένα παραδοσιακό ηχείο του ίδιου μεγέθους. Ο ακριβής συντονισμός μεταξύ του ηχείου, της μικρής ακουστικής αρχιτεκτονικής και του κυκλώματος διασφαλίζει εξαιρετικά δυναμικό ήχο και βελτιώνει την απόδοση των μπάσων ακόμα και από το μικρότερο ηχείο.
Χάρη στο μοναδικό του design, η αποθήκευση καλωδίων δεν είναι πλέον πρόβλημα. Τακτοποιήστε τα γρήγορα και εύκολα στην ειδική υποδοχή.
Το ανθεκτικό, ελαφρύ υλικό και ο σχεδιασμός σας δίνουν τη δυνατότητα να μεταφέρετε τα ηχεία όπου και αν πάτε.
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