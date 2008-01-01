Ενσωματωμένα ηχεία με XSL Acoustics για δυναμικό ήχο

Απολαύστε ήχο με αληθινή ένταση και δυνατά μπάσα μέσα από το ShoqBox με XSL Acoustics. Συνδυασμός έντονων, κρυστάλλινων πρίμων και ήχου μεσαίου εύρους με ελαστικά, δυνατά μπάσα. Η καινοτόμος χρήση high-tech υλικών όπως ένας κώνος τιτανίου και ένας μαγνήτης νεοδυμίου εξασφαλίζει ήχο στην διπλάσια σχεδόν ισχύ απ' ό, τι ένα παραδοσιακό ηχείο του ίδιου μεγέθους. Ο ακριβής συντονισμός μεταξύ του ηχείου, της μικρής ακουστικής αρχιτεκτονικής και του κυκλώματος διασφαλίζει εξαιρετικά δυναμικό ήχο και βελτιώνει την απόδοση των μπάσων ακόμα και από το μικρότερο ηχείο.