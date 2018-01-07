ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Κύρια σελίδα
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Κύρια σελίδα

Μη διαθέσιμο πλέον

ShoqBoxασύρματο φορητό ηχείο

SB300B/00

4

| (12) Κριτικές | 92% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Απίστευτος ρυθμός, εκπληκτικά φώτα

Ετοιμαστείτε να απελευθερώσετε τον ρυθμό! Το Philips ShoqBox SB300 προσφέρει εκρηκτικά, δυνατά μπάσα μέσα από δύο ακτινοβολητές μπάσων. Απογειώστε την ενέργεια με φώτα που πάλλονται με τον ρυθμό. Μεγάλη αντοχή, ανθεκτικότητα στους κραδασμούς και αδιάβροχη κατασκευή: το πάρτι σάς ακολουθεί παντού.

Δείτε όλα τα οφέλη

Απίστευτος ρυθμός, εκπληκτικά φώτα

  • Bluetooth®

  • Αδιάβροχο και ανθεκτικό στα χτυπήματα

  • Πολύχρωμος φωτισμός

Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία για πάρτι χωρίς διακοπές

Ακούστε δυνατά μουσική - όποτε και όπου θέλετε. Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία σάς επιτρέπει να απολαμβάνετε τη μουσική σας χωρίς τον μπελά των μπερδεμένων καλωδίων και χωρίς να πρέπει να ψάχνετε για πρίζα. Απολαύστε υπέροχη μουσική, με την ελευθερία που σας προσφέρει η φορητότητα.

Φως και χαρά! Πολύχρωμος φωτισμός που ακολουθεί τον ρυθμό

Φως και χαρά! Πολύχρωμος φωτισμός που ακολουθεί τον ρυθμό

Μπείτε μέσα στο φως και νιώστε τη δύναμη του παλλόμενου ρυθμού και του φωτισμού. Τα χρώματα πάλλονται ακολουθώντας τον ρυθμό, ζωντανεύοντας τη μουσική και προσθέτοντας μια νέα διάσταση στο πάρτι. Αν προτιμάτε να χορεύετε στο σκοτάδι, κανένα πρόβλημα. Απλά γυρίστε τον διακόπτη και τα φώτα σβήνουν.

Ενσωματωμένο μικρόφωνο για κλήσεις hands-free

Χάρη στο ενσωματωμένο μικρόφωνο, αυτό το ηχείο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για ανοιχτή συνομιλία. Όταν δέχεστε μια εισερχόμενη κλήση, η αναπαραγωγή μουσικής διακόπτεται προσωρινά κι έτσι μπορείτε να μιλήσετε μέσω του ηχείου. Είναι ιδανικό για να λάβετε μέρος σε μια τηλεφωνική συνδιάσκεψη ή να τηλεφωνήσετε σε φίλους από ένα πάρτι.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

4.0

από 5

12

Κριτικές

92%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3

07/01/2018

España

España

Me falta el dato manos libres

Está perfecto pero para usarlo como manos libres como se puede dejar conectado que no se apague.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για ShoqBox SB300B altavoz portátil inalámbrico

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για ShoqBox SB300B altavoz portátil inalámbrico

24/05/2017

España

España

Επαληθευμένος αγοραστής

Un producto excepcional

Para tener el tamaño que tiene da un un sonido claro y unos bajos suficientes para la mayoría de tipos de música. El diseño es lo que más me ha gustado de este producto, con sus membranas pasivas en los lados y las luces. Lo que le falta es mas vatios de potencia quizá en el futuro.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για ShoqBox SB300B altavoz portátil inalámbrico

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για ShoqBox SB300B altavoz portátil inalámbrico

11/08/2018

Portugal

Portugal

Muito bom produto simples

Excelente som leve para transporte bonito diseiner

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για ShoqBox SB300B altifalante portátil sem fios

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για ShoqBox SB300B altifalante portátil sem fios

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.