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Μη διαθέσιμο πλέον
Απίστευτος ρυθμός, εκπληκτικά φώτα
Ετοιμαστείτε να απελευθερώσετε τον ρυθμό! Το Philips ShoqBox SB300 προσφέρει εκρηκτικά, δυνατά μπάσα μέσα από δύο ακτινοβολητές μπάσων. Απογειώστε την ενέργεια με φώτα που πάλλονται με τον ρυθμό. Μεγάλη αντοχή, ανθεκτικότητα στους κραδασμούς και αδιάβροχη κατασκευή: το πάρτι σάς ακολουθεί παντού.
Bluetooth®
Αδιάβροχο και ανθεκτικό στα χτυπήματα
Πολύχρωμος φωτισμός
Ακούστε δυνατά μουσική - όποτε και όπου θέλετε. Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία σάς επιτρέπει να απολαμβάνετε τη μουσική σας χωρίς τον μπελά των μπερδεμένων καλωδίων και χωρίς να πρέπει να ψάχνετε για πρίζα. Απολαύστε υπέροχη μουσική, με την ελευθερία που σας προσφέρει η φορητότητα.
Μπείτε μέσα στο φως και νιώστε τη δύναμη του παλλόμενου ρυθμού και του φωτισμού. Τα χρώματα πάλλονται ακολουθώντας τον ρυθμό, ζωντανεύοντας τη μουσική και προσθέτοντας μια νέα διάσταση στο πάρτι. Αν προτιμάτε να χορεύετε στο σκοτάδι, κανένα πρόβλημα. Απλά γυρίστε τον διακόπτη και τα φώτα σβήνουν.
Χάρη στο ενσωματωμένο μικρόφωνο, αυτό το ηχείο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για ανοιχτή συνομιλία. Όταν δέχεστε μια εισερχόμενη κλήση, η αναπαραγωγή μουσικής διακόπτεται προσωρινά κι έτσι μπορείτε να μιλήσετε μέσω του ηχείου. Είναι ιδανικό για να λάβετε μέρος σε μια τηλεφωνική συνδιάσκεψη ή να τηλεφωνήσετε σε φίλους από ένα πάρτι.
4.0
από 5
12
Κριτικές
92%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
lucongu
07/01/2018
España
Me falta el dato manos libres
Está perfecto pero para usarlo como manos libres como se puede dejar conectado que no se apague.
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Η αξιολογηση έγινε για ShoqBox SB300B altavoz portátil inalámbrico
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για ShoqBox SB300B altavoz portátil inalámbrico
Her345
24/05/2017
España
Επαληθευμένος αγοραστής
Un producto excepcional
Para tener el tamaño que tiene da un un sonido claro y unos bajos suficientes para la mayoría de tipos de música. El diseño es lo que más me ha gustado de este producto, con sus membranas pasivas en los lados y las luces. Lo que le falta es mas vatios de potencia quizá en el futuro.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για ShoqBox SB300B altavoz portátil inalámbrico
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για ShoqBox SB300B altavoz portátil inalámbrico
Jon334
11/08/2018
Portugal
Muito bom produto simples
Excelente som leve para transporte bonito diseiner
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για ShoqBox SB300B altifalante portátil sem fios
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για ShoqBox SB300B altifalante portátil sem fios