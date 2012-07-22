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Μη διαθέσιμο πλέον

GoGEARMini Tablet με Android™

SA3CNT16K/12

3.2

| (10) Κριτικές

1 βραβείο

Αμέτρητες εφαρμογές και παιχνίδια στην άκρη των δαχτύλων σας

Το GoGear Connect είναι η καλύτερη συσκευή ψυχαγωγίας για τις μετακινήσεις σας. Κατεβάστε αμέτρητες εφαρμογές και παιχνίδια Android. Απολαύστε πλούσιο ήχο από τα ακουστικά απομόνωσης ήχου, χάρη στις τεχνολογίες FullSound και Surround για ταινίες ή από το ισχυρό ενσωματωμένο ηχείο.

Δείτε όλα τα οφέλη

Με εκπληκτικό ήχο

Αμέτρητες εφαρμογές και παιχνίδια στην άκρη των δαχτύλων σας

  • Connect 3

  • 16GB*

Πρόσβαση σε χιλιάδες εφαρμογές και παιχνίδια μέσω του Android Market

Πρόσβαση σε χιλιάδες εφαρμογές και παιχνίδια μέσω του Android Market

Απολαύστε σπουδαίες εφαρμογές από το Android Market. Κάντε απλώς κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο του GoGear, για να συνδεθείτε στο Android Market μέσω Wi-Fi, και ξεκινήστε την αναζήτηση για εφαρμογές που δημοσιεύονται από αξιόπιστους τρίτους παρόχους. Πραγματοποιήστε λήψεις παιχνιδιών, εργαλείων και ηλεκτρονικών βιβλίων, ή εφαρμογών για να εξατομικεύσετε το GoGear σας – δωρεάν ή με μια μικρή χρέωση. Η απλή και εύχρηστη διασύνδεση σάς επιτρέπει να περιηγείστε έξυπνα μεταξύ των διάφορων εφαρμογών που μπορούν να ταξινομηθούν κατά βαθμολογία, κατηγορία ή δημοτικότητα. Πραγματοποιήστε λήψεις εφαρμογών απευθείας στο GoGear σας και απολαύστε τις στο λεπτό. Το GoGear κάνει κάθε σας στιγμή εν κινήσει ένα συναρπαστικό ταξίδι.

FullSound™ που ζωντανεύει τη μουσική MP3

FullSound™ που ζωντανεύει τη μουσική MP3

Η πρωτοποριακή τεχνολογία FullSound της Philips αποκαθιστά όλες τις ηχητικές λεπτομέρειες στη συμπιεσμένη μουσική MP3, εμπλουτίζοντας και βελτιώνοντάς τη σημαντικά για να μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική από CD χωρίς καμία αλλοίωση. Βασισμένο σε έναν αλγόριθμο επεξεργασίας ήχου, το FullSound συνδυάζει την εξειδίκευση της Philips στην αναπαραγωγή μουσικής με την ισχύ της Ψηφιακής επεξεργασία σήματος (DSP) τελευταίας γενιάς. Το αποτέλεσμα είναι πιο γεμάτα μπάσα με μεγαλύτερο βάθος, ενισχυμένη ευκρίνεια φωνής και οργάνων και πλούσια λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε ξανά τη συμπιεσμένη μουσική MP3 σε ρεαλιστικό ήχο που θα αγγίξει την ψυχή σας και θα σας συνεπάρει!

Ήχος surround για ταινίες ώστε να μεταφέρεστε πραγματικά μέσα στη δράση

Ήχος surround για ταινίες ώστε να μεταφέρεστε πραγματικά μέσα στη δράση

Το surround για ταινίες είναι μια προηγμένη τεχνολογία ήχου που αναλύει απευθείας οποιαδήποτε πηγή ήχου μιας ταινίας ή soundtrack βίντεο δημιουργώντας ένα φυσικό σύνολο ήχων με στοιχεία που ερμηνεύονται ατομικά και με ακρίβεια. Τα επεξεργασμένα στοιχεία ήχου μεταφέρονται στη συνέχεια απευθείας σε κάθε αυτί, μέσω ενδώτιων ακουστικών. To surround για ταινίες παράγει ένα φυσικό ακουστικό σκηνικό με βάση το πραγματικό περιεχόμενο του soundtrack. Το αποτέλεσμα τοποθετεί τον ακροατή στο μέσον της δράσης για μια ανεπανάληπτη εμπειρία surround, σκοπός για τον οποίο σχεδιάστηκε από τους τεχνικούς ήχου της ταινίας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

  • Εικόνα του AWARD-7246464

Κριτικές

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3.2

από 5

10

Κριτικές

22/07/2012

España

España

muy bueno el producto

acabo de comprar este producto y por sus caracteristicas me parece que es uno de los mejores ahorame toca descubrir todas sus caracteristicas que tiene y darle un buen uso

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Η αξιολογηση έγινε για GoGEAR SA3CNT16K Mini tableta con Android™

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Η αξιολογηση έγινε για GoGEAR SA3CNT16K Mini tableta con Android™

07/03/2012

Nederland

Nederland

Helemaal goed !

Mooi handzaam formaat mini-tablet met fijne bediening. En met 16GB geheugen is er meer dan genoeg ruimte voor mijn muziek, games, foto's en noem maar op. Ook de beeld- en geluidskwaliteit vind ik van uitstekende kwaliteit. Internetten (WiFi) werkt prima en ook het touchscreen laat zich prettig bedienen. Kortom, een apparaat waar ik zeer enthousiast over ben. Wel jammer dat er geen hoesje + screenprotector worden meegeleverd.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για GoGEAR SA3CNT16K Mini-tablet met Android™

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για GoGEAR SA3CNT16K Mini-tablet met Android™

04/03/2012

Nederland

Nederland

Echte aanrader !

Mooi handzaam formaat mini-tablet met vele mogelijkheden. Laat zich makkelijk bedienen en ziet er solide uit. Beeld en geluid zijn van uitstekende kwaliteit en het touchscreen werkt er prettig. Wel jammer dat Philips geen hoesje meeleverd maar voor de rest niets dan lof

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για GoGEAR SA3CNT16K Mini-tablet met Android™

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για GoGEAR SA3CNT16K Mini-tablet met Android™

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Η χωρητικότητα αποθήκευσης βασίζεται σε διάρκεια 4 λεπτών ανά τραγούδι και κωδικοποίηση WMA 64 kbps ή MP3 128 kbps.

  2. Η πραγματική ταχύτητα μεταφοράς ενδέχεται να διαφέρει με βάση το λειτουργικό σας σύστημα και τη διαμόρφωση λογισμικού.

  3. 1GB = 1 δισεκατομμύριο byte, η διαθέσιμη χωρητικότητα αποθήκευσης θα είναι μικρότερη.

  4. Aπό τη Philips