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Μη διαθέσιμο πλέον
SA3CNT16K/12
Αμέτρητες εφαρμογές και παιχνίδια στην άκρη των δαχτύλων σας
Το GoGear Connect είναι η καλύτερη συσκευή ψυχαγωγίας για τις μετακινήσεις σας. Κατεβάστε αμέτρητες εφαρμογές και παιχνίδια Android. Απολαύστε πλούσιο ήχο από τα ακουστικά απομόνωσης ήχου, χάρη στις τεχνολογίες FullSound και Surround για ταινίες ή από το ισχυρό ενσωματωμένο ηχείο.
Connect 3
16GB*
Απολαύστε σπουδαίες εφαρμογές από το Android Market. Κάντε απλώς κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο του GoGear, για να συνδεθείτε στο Android Market μέσω Wi-Fi, και ξεκινήστε την αναζήτηση για εφαρμογές που δημοσιεύονται από αξιόπιστους τρίτους παρόχους. Πραγματοποιήστε λήψεις παιχνιδιών, εργαλείων και ηλεκτρονικών βιβλίων, ή εφαρμογών για να εξατομικεύσετε το GoGear σας – δωρεάν ή με μια μικρή χρέωση. Η απλή και εύχρηστη διασύνδεση σάς επιτρέπει να περιηγείστε έξυπνα μεταξύ των διάφορων εφαρμογών που μπορούν να ταξινομηθούν κατά βαθμολογία, κατηγορία ή δημοτικότητα. Πραγματοποιήστε λήψεις εφαρμογών απευθείας στο GoGear σας και απολαύστε τις στο λεπτό. Το GoGear κάνει κάθε σας στιγμή εν κινήσει ένα συναρπαστικό ταξίδι.
Η πρωτοποριακή τεχνολογία FullSound της Philips αποκαθιστά όλες τις ηχητικές λεπτομέρειες στη συμπιεσμένη μουσική MP3, εμπλουτίζοντας και βελτιώνοντάς τη σημαντικά για να μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική από CD χωρίς καμία αλλοίωση. Βασισμένο σε έναν αλγόριθμο επεξεργασίας ήχου, το FullSound συνδυάζει την εξειδίκευση της Philips στην αναπαραγωγή μουσικής με την ισχύ της Ψηφιακής επεξεργασία σήματος (DSP) τελευταίας γενιάς. Το αποτέλεσμα είναι πιο γεμάτα μπάσα με μεγαλύτερο βάθος, ενισχυμένη ευκρίνεια φωνής και οργάνων και πλούσια λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε ξανά τη συμπιεσμένη μουσική MP3 σε ρεαλιστικό ήχο που θα αγγίξει την ψυχή σας και θα σας συνεπάρει!
Το surround για ταινίες είναι μια προηγμένη τεχνολογία ήχου που αναλύει απευθείας οποιαδήποτε πηγή ήχου μιας ταινίας ή soundtrack βίντεο δημιουργώντας ένα φυσικό σύνολο ήχων με στοιχεία που ερμηνεύονται ατομικά και με ακρίβεια. Τα επεξεργασμένα στοιχεία ήχου μεταφέρονται στη συνέχεια απευθείας σε κάθε αυτί, μέσω ενδώτιων ακουστικών. To surround για ταινίες παράγει ένα φυσικό ακουστικό σκηνικό με βάση το πραγματικό περιεχόμενο του soundtrack. Το αποτέλεσμα τοποθετεί τον ακροατή στο μέσον της δράσης για μια ανεπανάληπτη εμπειρία surround, σκοπός για τον οποίο σχεδιάστηκε από τους τεχνικούς ήχου της ταινίας.
Βραβεία
3.2
από 5
10
Κριτικές
jnp81
22/07/2012
España
muy bueno el producto
acabo de comprar este producto y por sus caracteristicas me parece que es uno de los mejores ahorame toca descubrir todas sus caracteristicas que tiene y darle un buen uso
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για GoGEAR SA3CNT16K Mini tableta con Android™
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για GoGEAR SA3CNT16K Mini tableta con Android™
Badger70
07/03/2012
Nederland
Helemaal goed !
Mooi handzaam formaat mini-tablet met fijne bediening. En met 16GB geheugen is er meer dan genoeg ruimte voor mijn muziek, games, foto's en noem maar op. Ook de beeld- en geluidskwaliteit vind ik van uitstekende kwaliteit. Internetten (WiFi) werkt prima en ook het touchscreen laat zich prettig bedienen. Kortom, een apparaat waar ik zeer enthousiast over ben. Wel jammer dat er geen hoesje + screenprotector worden meegeleverd.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για GoGEAR SA3CNT16K Mini-tablet met Android™
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για GoGEAR SA3CNT16K Mini-tablet met Android™
Badger70
04/03/2012
Nederland
Echte aanrader !
Mooi handzaam formaat mini-tablet met vele mogelijkheden. Laat zich makkelijk bedienen en ziet er solide uit. Beeld en geluid zijn van uitstekende kwaliteit en het touchscreen werkt er prettig. Wel jammer dat Philips geen hoesje meeleverd maar voor de rest niets dan lof
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για GoGEAR SA3CNT16K Mini-tablet met Android™
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για GoGEAR SA3CNT16K Mini-tablet met Android™
Η χωρητικότητα αποθήκευσης βασίζεται σε διάρκεια 4 λεπτών ανά τραγούδι και κωδικοποίηση WMA 64 kbps ή MP3 128 kbps.
Η πραγματική ταχύτητα μεταφοράς ενδέχεται να διαφέρει με βάση το λειτουργικό σας σύστημα και τη διαμόρφωση λογισμικού.
1GB = 1 δισεκατομμύριο byte, η διαθέσιμη χωρητικότητα αποθήκευσης θα είναι μικρότερη.
Aπό τη Philips