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  • Βαθύ ξύρισμα*, εξατομικευμένη άνεση στο δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα*, εξατομικευμένη άνεση στο δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα*, εξατομικευμένη άνεση στο δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα*, εξατομικευμένη άνεση στο δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα*, εξατομικευμένη άνεση στο δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα*, εξατομικευμένη άνεση στο δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα*, εξατομικευμένη άνεση στο δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα*, εξατομικευμένη άνεση στο δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα*, εξατομικευμένη άνεση στο δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα*, εξατομικευμένη άνεση στο δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα*, εξατομικευμένη άνεση στο δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα*, εξατομικευμένη άνεση στο δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα*, εξατομικευμένη άνεση στο δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα*, εξατομικευμένη άνεση στο δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα*, εξατομικευμένη άνεση στο δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα*, εξατομικευμένη άνεση στο δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα*, εξατομικευμένη άνεση στο δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα*, εξατομικευμένη άνεση στο δέρμα

Μη διαθέσιμο πλέον

Shaver series 9000Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

S9986/59

4.4
| (2375) Κριτικές | 87% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Βαθύ ξύρισμα*, εξατομικευμένη άνεση στο δέρμα
Η πιο έξυπνη ξυριστική μηχανή με τεχνητή νοημοσύνη παρέχει κορυφαία άνεση στο δέρμα σας. Σας δίνει πληροφορίες σχετικά με την πίεση ξυρίσματος, για να προστατεύσετε το δέρμα σας ενώ κόβετε τις τρίχες πιο κοντές, ακόμη και σε γένια 5 ημερών. Αντιλαμβάνεται, καθοδηγεί και προσαρμόζεται σε κάθε πρόσωπο μοναδικά.
Δείτε όλα τα οφέλη
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Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως

με την τεχνολογία SkinIQ

Βαθύ ξύρισμα*, εξατομικευμένη άνεση στο δέρμα

  • Αισθητήρας προστασίας πίεσης

  • Λεπίδες Dual SteelPrecision

  • Δερματολογικά ελεγμένο

  • Καμπτόμενες κεφαλές 360-D

  • Έως 5 έτη εγγύηση*****

Κόβουν τις τρίχες προς κάθε κατεύθυνση με τις περιστρεφόμενες λεπίδες 360 μοιρών

Κόβουν τις τρίχες προς κάθε κατεύθυνση με τις περιστρεφόμενες λεπίδες 360 μοιρών

Οι ξυριστικές μηχανές με περιστροφικές κεφαλές της Philips είναι ειδικά σχεδιασμένες για να ακολουθούν τη φυσική ανάπτυξη των τριχών σας, πιάνοντας όλες τις τρίχες ανεξάρτητα από τη φορά ανάπτυξής τους, χάρη στις περιστρεφόμενες λεπίδες 360 μοιρών που κόβουν προς όλες τις κατευθύνσεις. Με έως και 150.000 κινήσεις κοπής ανά λεπτό, οι λεπίδες Dual SteelPrecision κόβουν περισσότερες τρίχες ανά πέρασμα**

30% ομαλότερη*** ολίσθηση χάρη στην προστατευτική επίστρωση SkinGlide

30% ομαλότερη*** ολίσθηση χάρη στην προστατευτική επίστρωση SkinGlide

Ανάμεσα στις κεφαλές της ξυριστικής μηχανής και στο δέρμα σας υπάρχει μια προστατευτική επίστρωση. Αποτελούμενη από έως και 250.000 μικροσφαιρίδια ανά τετραγωνικό εκατοστό, η επίστρωση βελτιώνει την ολίσθηση στο δέρμα κατά έως και 30%***, ελαχιστοποιώντας τους ερεθισμούς.

Ο αισθητήρας προστασίας πίεσης εξασφαλίζει πάντα τη βέλτιστη πίεση

Ο αισθητήρας προστασίας πίεσης εξασφαλίζει πάντα τη βέλτιστη πίεση

Η χρήση της σωστής πίεσης είναι το κλειδί για βαθύ ξύρισμα και προστασία του δέρματος. Οι προηγμένοι αισθητήρες στην ξυριστική μηχανή διαβάζουν την πίεση που ασκείτε, ενώ η πρωτοποριακή φωτεινή ένδειξη εμφανίζεται όταν ασκείτε πολύ έντονη ή πολύ περιορισμένη ένταση. Για εξατομικευμένο ξύρισμα που είναι ιδανικό για εσάς.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.4

από 5

2375

Κριτικές

87%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

20/09/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Καλά στοιχεία μηχανής

Καλές κεφαλές,με ανάγνωση πίεσης στο πρόσωπο, εύκολο καθάρισμα και πλύσιμο μηχανής. Γρήγορη φόρτωση μπαταρίας,καλή διάρκεια μπαταρίας. Επειδή την έχω λίγο χρονικό διάστημα δεν έχω δει ακόμα αρνητικά στοιχεία …

Πλεονεκτήματα

Κεφαλές

Μειονεκτήματα

Δεν έχω δει κάτι ακόμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Limited Edition 9000 Series S9980/59 Ηλεκτρ. ξυριστ. μηχ. από ατσάλι διαστημ. προδιαγρ.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Limited Edition 9000 Series S9980/59 Ηλεκτρ. ξυριστ. μηχ. από ατσάλι διαστημ. προδιαγρ.

23/03/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Αξίζει τα χρήματά του

Χρησιμοποιώ μηχανές Philips εδώ και χρόνια. Δεν με εξέπληξε η ποιότητά της

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 9000 S9986/59 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 9000 S9986/59 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

02/03/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Η καλύτερη philips που είχα ποτέ.

Έχει πολλές λειτουργίες που απευθύνονται σε αρχάριους. Ο έμπειρος χρήστης δεν τις χρειάζεται. Φυσικά δεν βλάπτουν.

Πλεονεκτήματα

Ταχύτητα και ποιότητα ξυρίσματος

Μειονεκτήματα

Ακριβές κεφαλές (Αντικαθίστανται κάθε δύο χρόνια)

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 9000 S9986/63 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 9000 S9986/63 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο της σειράς S9000 της Philips

  2. Με βάση τη σειρά S7000 της Philips και τους χρήστες της εφαρμογής GroomTribe το 2019

  3. * Σε σύγκριση με υλικό χωρίς επικάλυψη

  4. * * σύγκριση υπολειμμάτων ξυρίσματος μετά τη χρήση καθαριστικού υγρού έναντι νερού στη θήκη

  5. * * * Εγγύηση 2 ετών + επέκταση για 3 έτη με εγγραφή στο Philips.com εντός 90 ημερών από την αγορά.