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  • Βαθύ ξύρισμα*, εξατομικευμένη άνεση στο δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα*, εξατομικευμένη άνεση στο δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα*, εξατομικευμένη άνεση στο δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα*, εξατομικευμένη άνεση στο δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα*, εξατομικευμένη άνεση στο δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα*, εξατομικευμένη άνεση στο δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα*, εξατομικευμένη άνεση στο δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα*, εξατομικευμένη άνεση στο δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα*, εξατομικευμένη άνεση στο δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα*, εξατομικευμένη άνεση στο δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα*, εξατομικευμένη άνεση στο δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα*, εξατομικευμένη άνεση στο δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα*, εξατομικευμένη άνεση στο δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα*, εξατομικευμένη άνεση στο δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα*, εξατομικευμένη άνεση στο δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα*, εξατομικευμένη άνεση στο δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα*, εξατομικευμένη άνεση στο δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα*, εξατομικευμένη άνεση στο δέρμα

Μη διαθέσιμο πλέον

Shaver series 9000Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή Wet & Dry με SkinIQ

S9982/55

4.4
| (2375) Κριτικές | 87% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Βαθύ ξύρισμα*, εξατομικευμένη άνεση στο δέρμα
Ανακαλύψτε την πιο έξυπνη ξυριστική μηχανή στον κόσμο με την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης, την ξυριστική μηχανή Series 9000 της Philips. Κόβει στο επίπεδο του δέρματος με το σύστημα ξυρίσματος Lift & Cut, ενώ η τεχνολογία SkinIQ δίνει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την πίεση ξυρίσματος για να προστατεύετε το δέρμα σας.
Δείτε όλα τα οφέλη
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Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως

Κορυφαίο βαθύ ξύρισμα, ακόμα και σε γένια 5 ημερών

Βαθύ ξύρισμα*, εξατομικευμένη άνεση στο δέρμα

  • Βαθύ ξύρισμα, κοντά στο δέρμα

  • Λεπίδες Dual SteelPrecision

  • Αισθητήρας προστασίας πίεσης

  • Καμπτόμενες κεφαλές 360-D

  • Έως 5 έτη εγγύηση******

Βαθύ ξύρισμα με το σύστημα ξυρίσματος Lift & Cut

Βαθύ ξύρισμα με το σύστημα ξυρίσματος Lift & Cut

Η κατοχυρωμένη, μοναδική τεχνολογία περιστροφής Lift & Cut ανασηκώνει απαλά τις τρίχες από τη ρίζα τους, πριν τις κόψει με ακρίβεια κοντά στο δέρμα (έως και 0,00 χιλ.), χωρίς οι λεπίδες να αγγίζουν το δέρμα σας.

Κόβουν τις τρίχες προς κάθε κατεύθυνση με τις περιστρεφόμενες λεπίδες 360 μοιρών

Κόβουν τις τρίχες προς κάθε κατεύθυνση με τις περιστρεφόμενες λεπίδες 360 μοιρών

Οι ξυριστικές μηχανές με περιστροφικές κεφαλές της Philips είναι ειδικά σχεδιασμένες για να ακολουθούν τη φυσική ανάπτυξη των τριχών σας, πιάνοντας όλες τις τρίχες ανεξάρτητα από τη φορά ανάπτυξής τους, χάρη στις περιστρεφόμενες λεπίδες 360 μοιρών που κόβουν προς όλες τις κατευθύνσεις. Με έως και 150.000 κινήσεις κοπής ανά λεπτό, οι λεπίδες Dual SteelPrecision κόβουν περισσότερες τρίχες ανά πέρασμα**.

Ο αισθητήρας προστασίας πίεσης εξασφαλίζει πάντα τη βέλτιστη πίεση

Ο αισθητήρας προστασίας πίεσης εξασφαλίζει πάντα τη βέλτιστη πίεση

Η χρήση της σωστής πίεσης είναι το κλειδί για βαθύ ξύρισμα και προστασία του δέρματος. Οι προηγμένοι αισθητήρες στην ξυριστική μηχανή διαβάζουν την πίεση που ασκείτε, ενώ η πρωτοποριακή φωτεινή ένδειξη εμφανίζεται όταν ασκείτε πολύ έντονη ή πολύ περιορισμένη ένταση. Για εξατομικευμένο ξύρισμα που είναι ιδανικό για εσάς.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.4

από 5

2375

Κριτικές

87%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

20/09/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Καλά στοιχεία μηχανής

Καλές κεφαλές,με ανάγνωση πίεσης στο πρόσωπο, εύκολο καθάρισμα και πλύσιμο μηχανής. Γρήγορη φόρτωση μπαταρίας,καλή διάρκεια μπαταρίας. Επειδή την έχω λίγο χρονικό διάστημα δεν έχω δει ακόμα αρνητικά στοιχεία …

Πλεονεκτήματα

Κεφαλές

Μειονεκτήματα

Δεν έχω δει κάτι ακόμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Limited Edition 9000 Series S9980/59 Ηλεκτρ. ξυριστ. μηχ. από ατσάλι διαστημ. προδιαγρ.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Limited Edition 9000 Series S9980/59 Ηλεκτρ. ξυριστ. μηχ. από ατσάλι διαστημ. προδιαγρ.

23/03/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Αξίζει τα χρήματά του

Χρησιμοποιώ μηχανές Philips εδώ και χρόνια. Δεν με εξέπληξε η ποιότητά της

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 9000 S9986/59 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 9000 S9986/59 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

02/03/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Η καλύτερη philips που είχα ποτέ.

Έχει πολλές λειτουργίες που απευθύνονται σε αρχάριους. Ο έμπειρος χρήστης δεν τις χρειάζεται. Φυσικά δεν βλάπτουν.

Πλεονεκτήματα

Ταχύτητα και ποιότητα ξυρίσματος

Μειονεκτήματα

Ακριβές κεφαλές (Αντικαθίστανται κάθε δύο χρόνια)

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 9000 S9986/63 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 9000 S9986/63 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. σε σχέση με την προηγούμενη σειρά 9000 της Philips

  2. σε σχέση με την ξυριστική μηχανή Philips σειράς 3000, σε γένια 3 ημερών

  3. * Σε σύγκριση με υλικό χωρίς επικάλυψη

  4. * * Με βάση τη σειρά S7000 της Philips και τους χρήστες της εφαρμογής Philips Shaving το 2019

  5. * * * Σύγκριση υπολειμμάτων ξυρίσματος μετά τη χρήση καθαριστικού υγρού έναντι νερού στην κασέτα

  6. * * * * Εγγύηση 2 ετών + επέκταση για 3 έτη με εγγραφή στο Philips.com εντός 90 ημερών από την αγορά.