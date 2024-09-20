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Μη διαθέσιμο πλέον
Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως
Βαθύ ξύρισμα, κοντά στο δέρμα
Λεπίδες Dual SteelPrecision
Αισθητήρας προστασίας πίεσης
Καμπτόμενες κεφαλές 360-D
Έως 5 έτη εγγύηση******
Η κατοχυρωμένη, μοναδική τεχνολογία περιστροφής Lift & Cut ανασηκώνει απαλά τις τρίχες από τη ρίζα τους, πριν τις κόψει με ακρίβεια κοντά στο δέρμα (έως και 0,00 χιλ.), χωρίς οι λεπίδες να αγγίζουν το δέρμα σας.
Οι ξυριστικές μηχανές με περιστροφικές κεφαλές της Philips είναι ειδικά σχεδιασμένες για να ακολουθούν τη φυσική ανάπτυξη των τριχών σας, πιάνοντας όλες τις τρίχες ανεξάρτητα από τη φορά ανάπτυξής τους, χάρη στις περιστρεφόμενες λεπίδες 360 μοιρών που κόβουν προς όλες τις κατευθύνσεις. Με έως και 150.000 κινήσεις κοπής ανά λεπτό, οι λεπίδες Dual SteelPrecision κόβουν περισσότερες τρίχες ανά πέρασμα**.
Η χρήση της σωστής πίεσης είναι το κλειδί για βαθύ ξύρισμα και προστασία του δέρματος. Οι προηγμένοι αισθητήρες στην ξυριστική μηχανή διαβάζουν την πίεση που ασκείτε, ενώ η πρωτοποριακή φωτεινή ένδειξη εμφανίζεται όταν ασκείτε πολύ έντονη ή πολύ περιορισμένη ένταση. Για εξατομικευμένο ξύρισμα που είναι ιδανικό για εσάς.
4.4
από 5
2375
Κριτικές
87%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Sgpspg
20/09/2024
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Καλά στοιχεία μηχανής
Καλές κεφαλές,με ανάγνωση πίεσης στο πρόσωπο, εύκολο καθάρισμα και πλύσιμο μηχανής. Γρήγορη φόρτωση μπαταρίας,καλή διάρκεια μπαταρίας. Επειδή την έχω λίγο χρονικό διάστημα δεν έχω δει ακόμα αρνητικά στοιχεία …
Πλεονεκτήματα
Κεφαλές
Μειονεκτήματα
Δεν έχω δει κάτι ακόμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Limited Edition 9000 Series S9980/59 Ηλεκτρ. ξυριστ. μηχ. από ατσάλι διαστημ. προδιαγρ.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Limited Edition 9000 Series S9980/59 Ηλεκτρ. ξυριστ. μηχ. από ατσάλι διαστημ. προδιαγρ.
Κρίστοφερ
23/03/2024
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Αξίζει τα χρήματά του
Χρησιμοποιώ μηχανές Philips εδώ και χρόνια. Δεν με εξέπληξε η ποιότητά της
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 9000 S9986/59 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 9000 S9986/59 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
Ντόριαν
02/03/2024
Ελλάδα
Η καλύτερη philips που είχα ποτέ.
Έχει πολλές λειτουργίες που απευθύνονται σε αρχάριους. Ο έμπειρος χρήστης δεν τις χρειάζεται. Φυσικά δεν βλάπτουν.
Πλεονεκτήματα
Ταχύτητα και ποιότητα ξυρίσματος
Μειονεκτήματα
Ακριβές κεφαλές (Αντικαθίστανται κάθε δύο χρόνια)
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 9000 S9986/63 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 9000 S9986/63 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
σε σχέση με την προηγούμενη σειρά 9000 της Philips
σε σχέση με την ξυριστική μηχανή Philips σειράς 3000, σε γένια 3 ημερών
* Σε σύγκριση με υλικό χωρίς επικάλυψη
* * Με βάση τη σειρά S7000 της Philips και τους χρήστες της εφαρμογής Philips Shaving το 2019
* * * Σύγκριση υπολειμμάτων ξυρίσματος μετά τη χρήση καθαριστικού υγρού έναντι νερού στην κασέτα
* * * * Εγγύηση 2 ετών + επέκταση για 3 έτη με εγγραφή στο Philips.com εντός 90 ημερών από την αγορά.