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Μη διαθέσιμο πλέον
Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως
Λεπίδες ακριβείας V-Track
Κεφαλές ContourDetect 8 κατευθύνσεων
Τρίμερ ακριβείας SmartClick
Απολαύστε το τέλειο βαθύ ξύρισμα. Οι λεπίδες ακριβείας V-Track τοποθετούν απαλά κάθε τρίχα στην καλύτερη θέση κοπής, ακόμα και τις ίσιες τρίχες ή τις τρίχες σε διαφορετική μήκη. Επίσης, προσφέρουν 30% βαθύτερο ξύρισμα με λιγότερες κινήσεις αφήνοντας το δέρμα σε τέλεια κατάσταση.
Ακολουθήστε κάθε καμπύλη του προσώπου και του λαιμού με τις κεφαλές ContourDetect 8 κατευθύνσεων. Με κάθε πέρασμα πιάνετε 20% περισσότερες τρίχες.Το αποτέλεσμα; Εξαιρετικά βαθύ, απαλό ξύρισμα.
Επιλέξτε το ξύρισμα που προτιμάτε. Με το κάλυμμα Aquatec για υγρό και στεγνό ξύρισμα, μπορείτε να επιλέξετε ένα γρήγορο, άνετο στεγνό ξύρισμα. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε το υγρό ξύρισμα, με τζελ ή αφρό, ακόμη και στο ντους.
4.2
από 5
2361
Κριτικές
85%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Μιχαήλ
15/04/2021
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εξαιρετικό προιόν
Εκτός των άλλων η διάρκεια της μπαταρίας περισσότερο από εβδομάδα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 9000 S9031/12 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 9000 S9031/12 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
Niko973
12/02/2021
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Γρηγορο και απαλο ξυρισμα
Βαθυ και απαλο ξυρισμα πολύ γρηγορα. Μεγαλη διαρκεια φορτισης.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 9000 S9031/12 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 9000 S9031/12 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
Κυριος γιωργουλινης.
03/12/2020
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Ανετο αθορυβο γρηγορο ξυρισμα.Πολυ ευχαριστημενος!
Την εχω κανα μηνα.Πλεον ησυχασα με τον βραχνα του ξυρισματος ειναι πραγματι πολυ καλη ελαφρια και δυνατη,ειδικα εγω που εχω πολυ σκληρα γενια και αντιμετωπιζα ερεθισμους και τετοια. ειναι σα να με ξυριζει ενα απαλο αερακι. Δεν εχω παρα μονο καλα πραγματα να γραψω. Αξιζε που δεν τσιγγουνευτηκα τα λεφτα της.Την πηρα και πολυ φθηνοτερα απο το σκρουτζ βεβαιως-βεβαιως...
Πλεονεκτήματα
ταχυτητα ξυρισματος,φοβερη μπαταρια,ελαφρια,αθορυβη,ανετο απαλο ξυρισμα.
Μειονεκτήματα
Δυστηχως δεν φτιαχνει καφε.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 9000 S9031/12 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 9000 S9031/12 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
Κόβει έως 20% περισσότερες τρίχες - σε σχέση με τη SensoTouch