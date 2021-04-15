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Μη διαθέσιμο πλέον

Shaver series 9000Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

S9031/12

4.2
| (2361) Κριτικές | 85% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Τελειότητα σε κάθε πέρασμα
Η ξυριστική μηχανή Shaver 9000 είναι η πιο προηγμένη ξυριστική μας μηχανή. Η μοναδική τεχνολογία παρακολούθησης περιγράμματος προσφέρει εξαιρετική κάλυψη σε κάθε καμπύλη του προσώπου, ενώ το σύστημα V-Track οδηγεί τις τρίχες στην καλύτερη θέση κοπής για βέλτιστο αποτέλεσμα.
Δείτε όλα τα οφέλη
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Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως

Κόβει έως 20% περισσότερες τρίχες* με ένα μόνο πέρασμα

Τελειότητα σε κάθε πέρασμα

  • Λεπίδες ακριβείας V-Track

  • Κεφαλές ContourDetect 8 κατευθύνσεων

  • Τρίμερ ακριβείας SmartClick

Οι λεπίδες καθοδηγούν τέλεια τις τρίχες στη σωστή θέση για βαθύ ξύρισμα

Οι λεπίδες καθοδηγούν τέλεια τις τρίχες στη σωστή θέση για βαθύ ξύρισμα

Απολαύστε το τέλειο βαθύ ξύρισμα. Οι λεπίδες ακριβείας V-Track τοποθετούν απαλά κάθε τρίχα στην καλύτερη θέση κοπής, ακόμα και τις ίσιες τρίχες ή τις τρίχες σε διαφορετική μήκη. Επίσης, προσφέρουν 30% βαθύτερο ξύρισμα με λιγότερες κινήσεις αφήνοντας το δέρμα σε τέλεια κατάσταση.

Οι κεφαλές κάμπτονται προς 8 διαφορετικές κατευθύνσεις για εκπληκτικό αποτέλεσμα

Οι κεφαλές κάμπτονται προς 8 διαφορετικές κατευθύνσεις για εκπληκτικό αποτέλεσμα

Ακολουθήστε κάθε καμπύλη του προσώπου και του λαιμού με τις κεφαλές ContourDetect 8 κατευθύνσεων. Με κάθε πέρασμα πιάνετε 20% περισσότερες τρίχες.Το αποτέλεσμα; Εξαιρετικά βαθύ, απαλό ξύρισμα.

Εύκολο στεγνό ή υγρό ξύρισμα με το Aquatec

Εύκολο στεγνό ή υγρό ξύρισμα με το Aquatec

Επιλέξτε το ξύρισμα που προτιμάτε. Με το κάλυμμα Aquatec για υγρό και στεγνό ξύρισμα, μπορείτε να επιλέξετε ένα γρήγορο, άνετο στεγνό ξύρισμα. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε το υγρό ξύρισμα, με τζελ ή αφρό, ακόμη και στο ντους.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.2

από 5

2361

Κριτικές

85%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

15/04/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εξαιρετικό προιόν

Εκτός των άλλων η διάρκεια της μπαταρίας περισσότερο από εβδομάδα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 9000 S9031/12 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 9000 S9031/12 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

12/02/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Γρηγορο και απαλο ξυρισμα

Βαθυ και απαλο ξυρισμα πολύ γρηγορα. Μεγαλη διαρκεια φορτισης.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 9000 S9031/12 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 9000 S9031/12 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

03/12/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Ανετο αθορυβο γρηγορο ξυρισμα.Πολυ ευχαριστημενος!

Την εχω κανα μηνα.Πλεον ησυχασα με τον βραχνα του ξυρισματος ειναι πραγματι πολυ καλη ελαφρια και δυνατη,ειδικα εγω που εχω πολυ σκληρα γενια και αντιμετωπιζα ερεθισμους και τετοια. ειναι σα να με ξυριζει ενα απαλο αερακι. Δεν εχω παρα μονο καλα πραγματα να γραψω. Αξιζε που δεν τσιγγουνευτηκα τα λεφτα της.Την πηρα και πολυ φθηνοτερα απο το σκρουτζ βεβαιως-βεβαιως...

Πλεονεκτήματα

ταχυτητα ξυρισματος,φοβερη μπαταρια,ελαφρια,αθορυβη,ανετο απαλο ξυρισμα.

Μειονεκτήματα

Δυστηχως δεν φτιαχνει καφε.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 9000 S9031/12 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 9000 S9031/12 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
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  1. Κόβει έως 20% περισσότερες τρίχες - σε σχέση με τη SensoTouch