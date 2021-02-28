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  • Βαθύ ξύρισμα, ακόμα και στο ευαίσθητο δέρμα
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  • Βαθύ ξύρισμα, ακόμα και στο ευαίσθητο δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα, ακόμα και στο ευαίσθητο δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα, ακόμα και στο ευαίσθητο δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα, ακόμα και στο ευαίσθητο δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα, ακόμα και στο ευαίσθητο δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα, ακόμα και στο ευαίσθητο δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα, ακόμα και στο ευαίσθητο δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα, ακόμα και στο ευαίσθητο δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα, ακόμα και στο ευαίσθητο δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα, ακόμα και στο ευαίσθητο δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα, ακόμα και στο ευαίσθητο δέρμα
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  • Βαθύ ξύρισμα, ακόμα και στο ευαίσθητο δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα, ακόμα και στο ευαίσθητο δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα, ακόμα και στο ευαίσθητο δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα, ακόμα και στο ευαίσθητο δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα, ακόμα και στο ευαίσθητο δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα, ακόμα και στο ευαίσθητο δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα, ακόμα και στο ευαίσθητο δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα, ακόμα και στο ευαίσθητο δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα, ακόμα και στο ευαίσθητο δέρμα
  • Βαθύ ξύρισμα, ακόμα και στο ευαίσθητο δέρμα

Μη διαθέσιμο πλέον

Shaver series 7000Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

S7940/16

4.3
| (621) Κριτικές | 86% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Βαθύ ξύρισμα, ακόμα και στο ευαίσθητο δέρμα
Η ξυριστική μηχανή Philips της σειράς 7000 έχει κατασκευαστεί για βαθύ ξύρισμα σε ευαίσθητες επιδερμίδες. Έχοντας σχεδιαστεί σε συνεργασία με δερματολόγους - προσφέρει προσωπική καθοδήγηση, βοηθώντας τους άνδρες που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα δερματικά προβλήματα. Γιατί κάθε επιδερμίδα είναι διαφορετική.
Δείτε όλα τα οφέλη

Η Νο1 ξυριστική μας για ευαίσθητο δέρμα

Βαθύ ξύρισμα, ακόμα και στο ευαίσθητο δέρμα

  • Δακτύλιοι SkinGlide

  • Λεπίδες GentlePrecision

  • Αισθητήρας BeardAdapt

  • Προσωπικό πρόγραμμα ξυρίσματος

Δακτύλιοι SkinGlide με μικροσφαιρίδια για απαλότερη ολίσθηση

Δακτύλιοι SkinGlide με μικροσφαιρίδια για απαλότερη ολίσθηση

Απολαύστε την απαλή ολίσθηση της προηγμένης τεχνολογίας μικροσφαιριδίων της Philips. Εμπνευσμένη από τις αρχές ολίσθησης στην αεροδυναμική, οι δακτύλιοι της ξυριστικής μηχανής διαθέτουν μία επίστρωση από χιλιάδες μικροσκοπικά, σαν γυάλινα, σφαιρίδια για απόλυτη άνεση στο δέρμα.

Ξυριστική μηχανή προσώπου για βαθύ και απαλό ξύρισμα

Ξυριστική μηχανή προσώπου για βαθύ και απαλό ξύρισμα

Η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή για ευαίσθητο δέρμα διαθέτει λεπίδες GentlePrecision για την ελαχιστοποίηση των τραβηγμάτων ή των επαναλαμβανόμενων περασμάτων στο δέρμα σας – ακόμα και όταν τη χρησιμοποιείτε σε γένια 3 ημερών.

Ό,τι πρέπει για πυκνά γένια

Ό,τι πρέπει για πυκνά γένια

Αυτή η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή συνοδεύεται από έναν αισθητήρα BeardAdapt, ο οποίος διαβάζει την πυκνότητα των γενιών σας. Στη συνέχεια, ρυθμίζει αυτόματα την ισχύ ανάλογα με τις ανάγκες σας. Πανεύκολο!

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.3

από 5

621

Κριτικές

86%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

28/02/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Είναι εξαίσιας αποτελεσματικότητας προϊόν

Θεωρώ το προϊόν αυτό πάρα πολύ καλά μελετημένο και σχεδιασμένο για την συγκεκριμένη εργασία. Πάντα θεωρούσα τις ξυριστικες μηχανές Philips εξαιρετικής ποιότητας γι'αυτό άλλωστε και την επελεξα

Πλεονεκτήματα

Αποτελεσματικότητα,συνδυασμός χρήσης με bluetoothh για καλύτερη αντιμετώπιση των ερεθισμών,γρήγορη φόρτιση,μεγάλη αυτονομία.

Μειονεκτήματα

Μυρίζουν οι λεπίδες σαν μούχλα μέρα από κάθε χρήση(πως μπορεί να αποφευχθεί αυτό;)Μικρή θήκη αποθήκευσης. θήκη

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 S7940/16 Wet and dry electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 S7940/16 Wet and dry electric shaver

29/12/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Πάρα πολύ καλή ξυριστηκή μηχανή

Πολύ καλό προϊόν όσο αφορά σε σχέση τιμής και ποιότητας τη μηχανής

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 S7940/16 Wet and dry electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 S7940/16 Wet and dry electric shaver

27/06/2021

United Kingdom

United Kingdom

This product is fantastic i get a very close shave

The ease to use it and change settings on the app through my phone

Πλεονεκτήματα

10 months

Μειονεκτήματα

None

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 S7930/16 Wet and dry electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 S7930/16 Wet and dry electric shaver

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.