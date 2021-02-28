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Μη διαθέσιμο πλέον
Δακτύλιοι SkinGlide
Λεπίδες GentlePrecision
Αισθητήρας BeardAdapt
Προσωπικό πρόγραμμα ξυρίσματος
Απολαύστε την απαλή ολίσθηση της προηγμένης τεχνολογίας μικροσφαιριδίων της Philips. Εμπνευσμένη από τις αρχές ολίσθησης στην αεροδυναμική, οι δακτύλιοι της ξυριστικής μηχανής διαθέτουν μία επίστρωση από χιλιάδες μικροσκοπικά, σαν γυάλινα, σφαιρίδια για απόλυτη άνεση στο δέρμα.
Η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή για ευαίσθητο δέρμα διαθέτει λεπίδες GentlePrecision για την ελαχιστοποίηση των τραβηγμάτων ή των επαναλαμβανόμενων περασμάτων στο δέρμα σας – ακόμα και όταν τη χρησιμοποιείτε σε γένια 3 ημερών.
Αυτή η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή συνοδεύεται από έναν αισθητήρα BeardAdapt, ο οποίος διαβάζει την πυκνότητα των γενιών σας. Στη συνέχεια, ρυθμίζει αυτόματα την ισχύ ανάλογα με τις ανάγκες σας. Πανεύκολο!
4.3
από 5
621
Κριτικές
86%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Tonykab
28/02/2021
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Είναι εξαίσιας αποτελεσματικότητας προϊόν
Θεωρώ το προϊόν αυτό πάρα πολύ καλά μελετημένο και σχεδιασμένο για την συγκεκριμένη εργασία. Πάντα θεωρούσα τις ξυριστικες μηχανές Philips εξαιρετικής ποιότητας γι'αυτό άλλωστε και την επελεξα
Πλεονεκτήματα
Αποτελεσματικότητα,συνδυασμός χρήσης με bluetoothh για καλύτερη αντιμετώπιση των ερεθισμών,γρήγορη φόρτιση,μεγάλη αυτονομία.
Μειονεκτήματα
Μυρίζουν οι λεπίδες σαν μούχλα μέρα από κάθε χρήση(πως μπορεί να αποφευχθεί αυτό;)Μικρή θήκη αποθήκευσης. θήκη
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 S7940/16 Wet and dry electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 S7940/16 Wet and dry electric shaver
georalex6
29/12/2019
Ελλάδα
Πάρα πολύ καλή ξυριστηκή μηχανή
Πολύ καλό προϊόν όσο αφορά σε σχέση τιμής και ποιότητας τη μηχανής
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 S7940/16 Wet and dry electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 S7940/16 Wet and dry electric shaver
Orenoco
27/06/2021
United Kingdom
This product is fantastic i get a very close shave
The ease to use it and change settings on the app through my phone
Πλεονεκτήματα
10 months
Μειονεκτήματα
None
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 S7930/16 Wet and dry electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 S7930/16 Wet and dry electric shaver