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Μη διαθέσιμο πλέον
Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως
Λεπίδες MultiPrecision
Επίστρωση κατά της τριβής
Κεφαλές MultiFlex
Guard Mode
Απολαύστε γρήγορο και βαθύ ξύρισμα. Οι λεπίδες MultiPrecision ανασηκώνουν και κόβουν τόσο τις μακριές όσο και τις πιο κοντές τρίχες - ακόμη και αυτές που έχουν ίσως ξεφύγει - με λίγες μόνο κινήσεις.
Η ειδική επίστρωση που διαθέτουν οι δακτύλιοι ξυρίσματος, έχει σχεδιαστεί για να μειώνει την τριβή με το δέρμα σας και να προσφέρει ένα εύκολο, απαλό ξύρισμα ελαχιστοποιώντας τους ερεθισμούς.
Οι κεφαλές Flex 5 κατευθύνσεων με 5 ανεξάρτητες κινήσεις ακολουθούν το περίγραμμα του προσώπου σας, ενώ η ξυριστική μηχανή γλιστράει στο απαλά στο δέρμα σας με ελάχιστη αντίσταση.
4.3
από 5
760
Κριτικές
89%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
dimdimmim
15/03/2021
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
εργαλείο
Εξαιρετικό ξύρισμα, ποιοτικό εργαλείο! Μου αρέσει να ξυρίζομαι συνεχώς. Καταπληκτική αίσθηση και σε υγρό και στεγνό ξύρισμα!
Πλεονεκτήματα
ποιότητα, ευχρησία
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 6000 S6650/48 Wet and dry electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 6000 S6650/48 Wet and dry electric shaver
ΤΑΚ2
17/11/2020
Ελλάδα
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ
ΑΠΛΟ ΕΥΧΡΗΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΒΑΘΥ ΞΥΡΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥΣ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 6000 S6650/48 Wet and dry electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 6000 S6650/48 Wet and dry electric shaver
Bumblejug
28/10/2022
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Reliability
I have used Philips shavers for many, many years and wouldn't change to another manufacturer
Πλεονεκτήματα
Reliability and a comfortable shave
Μειονεκτήματα
Can't think of anything
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 6000 S6650/48 Wet and dry electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 6000 S6650/48 Wet and dry electric shaver