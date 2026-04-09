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  • Ισχυρό ξύρισμα, απαλό με το δέρμα
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  • Ισχυρό ξύρισμα, απαλό με το δέρμα
  • Ισχυρό ξύρισμα, απαλό με το δέρμα
  • Ισχυρό ξύρισμα, απαλό με το δέρμα
  • Ισχυρό ξύρισμα, απαλό με το δέρμα
  • Ισχυρό ξύρισμα, απαλό με το δέρμα
  • Ισχυρό ξύρισμα, απαλό με το δέρμα
  • Ισχυρό ξύρισμα, απαλό με το δέρμα
  • Ισχυρό ξύρισμα, απαλό με το δέρμα
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  • Ισχυρό ξύρισμα, απαλό με το δέρμα
  • Ισχυρό ξύρισμα, απαλό με το δέρμα
  • Ισχυρό ξύρισμα, απαλό με το δέρμα
  • Ισχυρό ξύρισμα, απαλό με το δέρμα
  • Ισχυρό ξύρισμα, απαλό με το δέρμα
  • Ισχυρό ξύρισμα, απαλό με το δέρμα
  • Ισχυρό ξύρισμα, απαλό με το δέρμα

Μη διαθέσιμο πλέον

Shaver series 5000Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

S5589/38

4.3
| (3606) Κριτικές | 86% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Ισχυρό ξύρισμα, απαλό με το δέρμα
Η μηχανή Philips Series 5000 προσφέρει πανίσχυρο ξύρισμα, κόβοντας τώρα ακόμα περισσότερες τρίχες σε κάθε πέρασμα*. Εξοπλισμένη με εξελιγμένη τεχνολογία SkinIQ, η μηχανή ανιχνεύει την πυκνότητα των τριχών και προσαρμόζεται σε αυτή, για βελτιωμένη άνεση στο δέρμα.
Δείτε όλα τα οφέλη
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Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως

με την τεχνολογία SkinIQ

Ισχυρό ξύρισμα, απαλό με το δέρμα

  • Λεπίδες SteelPrecision

  • Αισθητήρας προσαρμογής ισχύος

  • Καμπτόμενες κεφαλές 360-D

  • Ενσωματωμένο πτυσσόμενο τρίμερ

Μεγαλύτερη απόδοση κοπής σε κάθε κίνηση

Μεγαλύτερη απόδοση κοπής σε κάθε κίνηση

Πανίσχυρες αλλά παράλληλα μαλακές, οι 45 αυτοακονιζόμενες λεπίδες SteelPrecision σε αυτήν την ξυριστική μηχανή της Philips ολοκληρώνουν έως και 90.000 εργασίες κοπής το λεπτό, κόβοντας περισσότερες τρίχες ανά κίνηση** για καθαρό και εύκολο φινίρισμα.

Μια ξυριστική μηχανή με την ισχύ που χρειάζεστε για να τιθασεύσετε τα γένια σας

Μια ξυριστική μηχανή με την ισχύ που χρειάζεστε για να τιθασεύσετε τα γένια σας

Η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή διαθέτει έξυπνο αισθητήρα τριχών του προσώπου, που διαβάζει την πυκνότητα των τριχών 125 φορές ανά δευτερόλεπτο. Η τεχνολογία προσαρμόζει αυτόματα την ισχύ κοπής για εύκολο και απαλό ξύρισμα.

Ακολουθεί το περίγραμμα του προσώπου σας

Ακολουθεί το περίγραμμα του προσώπου σας

Σχεδιασμένη για να ακολουθεί το περίγραμμα του προσώπου σας, αυτή η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή Philips διαθέτει πλήρως εύκαμπτες κεφαλές που περιστρέφονται κατά 360° για βαθύ και άνετο ξύρισμα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.3

από 5

3606

Κριτικές

86%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

09/04/2026

Ελλάδα

Ελλάδα

πολύ καλό ξύρισμα σε όλα τα σημεία του προσώπου και ελαφριά

Η αξιολογηση έγινε για Shaver Series 5000 S5887/50 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

Η αξιολογηση έγινε για Shaver Series 5000 S5887/50 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

06/03/2026

Ελλάδα

Ελλάδα

S5000

Εντυπωσιακό ξύρισμα από την πρώτη κιόλας χρήση. Είναι η πρώτη συσκευή π είχα ποτέ μου κ πραγματικά έχω κατενθουσιαστει με την αγορά π έκανα. Την συστήνω ανεπιφύλακτα κ ας μην είναι το κορυφαίο μοντέλο της σειράς.

Πλεονεκτήματα

Εύκολο ξύρισμα χωρίς κοψίματα και τραυματισμους ακόμα και χωρίς αφρό.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver Series 5000 S5887/50 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver Series 5000 S5887/50 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

13/04/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εξαιρετική μηχανή

Η μηχανή είναι super. Αξίζει τα χρήματά της!!!!!!!

Η αξιολογηση έγινε για Shaver Series 5000 S5898/35 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

Η αξιολογηση έγινε για Shaver Series 5000 S5898/35 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
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  1. Δοκιμασμένο έναντι της σειράς 3000 της Philips.