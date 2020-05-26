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Μη διαθέσιμο πλέον
Σύστημα λεπίδων MultiPrecision
Κεφαλές Flex 5 κατευθύνσεων
Τρίμερ ακριβείας SmartClick
Βαθύ ξύρισμα χωρίς σημάδια και κοψίματα. Το σύστημα λεπίδων MultiPrecision με στρογγυλεμένες κεφαλές γλιστράει απαλά, ενώ παράλληλα προστατεύει την επιδερμίδα σας.
Επιλέξτε το ξύρισμα που προτιμάτε. Με το κάλυμμα Aquatec για υγρό και στεγνό ξύρισμα, μπορείτε να επιλέξετε ένα γρήγορο, άνετο στεγνό ξύρισμα. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε το υγρό ξύρισμα, με τζελ ή αφρό, ακόμη και στο ντους.
Ξυρίστε τα πυκνά γένια ακόμη πιο γρήγορα, με την 20% επιπλέον ενίσχυση ισχύος της λειτουργίας Turbo+.
Βραβεία
4.2
από 5
2967
Κριτικές
86%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
26/05/2020
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Πολύ καλο
Μου άρεσαν τα χαρακτηριστικά του σε σχέση με την τιμή
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 S5572/06 Wet and dry electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 S5572/06 Wet and dry electric shaver
bigband1
30/11/2019
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΞΥΡΙΖΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ. ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΕΡΜΑ
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 S5130/06 Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή στεγνού ξυρίσματος
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 S5130/06 Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή στεγνού ξυρίσματος
bigband1
30/11/2019
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΞΥΡΙΖΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ. ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΕΡΜΑ
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 S5130/06 Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή στεγνού ξυρίσματος
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 S5130/06 Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή στεγνού ξυρίσματος
Προστατεύει την επιδερμίδα 10 φορές περισσότερο από τις συμβατικές λεπίδες - η δοκιμή πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία το 2015, μετά από 21 ημέρες προσαρμογής
20% περισσότερη ισχύς - σε σύγκριση με ξύρισμα που δεν χρησιμοποιείται η λειτουργία Turbo+