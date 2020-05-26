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  • Γρήγορο ξύρισμα, καθαρά και με ακρίβεια
  • Γρήγορο ξύρισμα, καθαρά και με ακρίβεια
  • Γρήγορο ξύρισμα, καθαρά και με ακρίβεια
  • Γρήγορο ξύρισμα, καθαρά και με ακρίβεια
  • Γρήγορο ξύρισμα, καθαρά και με ακρίβεια
  • Γρήγορο ξύρισμα, καθαρά και με ακρίβεια
  • Γρήγορο ξύρισμα, καθαρά και με ακρίβεια
  • Γρήγορο ξύρισμα, καθαρά και με ακρίβεια
  • Γρήγορο ξύρισμα, καθαρά και με ακρίβεια
  • Γρήγορο ξύρισμα, καθαρά και με ακρίβεια
  • Γρήγορο ξύρισμα, καθαρά και με ακρίβεια
  • Γρήγορο ξύρισμα, καθαρά και με ακρίβεια
  • Γρήγορο ξύρισμα, καθαρά και με ακρίβεια
  • Γρήγορο ξύρισμα, καθαρά και με ακρίβεια
  • Γρήγορο ξύρισμα, καθαρά και με ακρίβεια
  • Γρήγορο ξύρισμα, καθαρά και με ακρίβεια

Μη διαθέσιμο πλέον

Shaver series 5000Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

S5530/06

4.2
| (2967) Κριτικές | 86% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2 Βραβεία

Γρήγορο ξύρισμα, καθαρά και με ακρίβεια
Η ξυριστική μηχανή Shaver Series 5000 κάνει πιο γρήγορη την πρωινή σας ετοιμασία, χάρη στο γρήγορο σύστημα λεπίδων MultiPrecision και τις πλήρως πλενόμενες κεφαλές.
Δείτε όλα τα οφέλη

Προστατεύει την επιδερμίδα 10 φορές περισσότερο από μια συμβατική λεπίδα*

Γρήγορο ξύρισμα, καθαρά και με ακρίβεια

  • Σύστημα λεπίδων MultiPrecision

  • Κεφαλές Flex 5 κατευθύνσεων

  • Τρίμερ ακριβείας SmartClick

Οι στρογγυλεμένες κεφαλές γλιστρούν απαλά προστατεύοντας την επιδερμίδα σας

Οι στρογγυλεμένες κεφαλές γλιστρούν απαλά προστατεύοντας την επιδερμίδα σας

Βαθύ ξύρισμα χωρίς σημάδια και κοψίματα. Το σύστημα λεπίδων MultiPrecision με στρογγυλεμένες κεφαλές γλιστράει απαλά, ενώ παράλληλα προστατεύει την επιδερμίδα σας.

Εύκολο στεγνό ή υγρό ξύρισμα με το Aquatec

Εύκολο στεγνό ή υγρό ξύρισμα με το Aquatec

Επιλέξτε το ξύρισμα που προτιμάτε. Με το κάλυμμα Aquatec για υγρό και στεγνό ξύρισμα, μπορείτε να επιλέξετε ένα γρήγορο, άνετο στεγνό ξύρισμα. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε το υγρό ξύρισμα, με τζελ ή αφρό, ακόμη και στο ντους.

Γρήγορο ξύρισμα σε πυκνά γένια με 20% περισσότερη ισχύ

Γρήγορο ξύρισμα σε πυκνά γένια με 20% περισσότερη ισχύ

Ξυρίστε τα πυκνά γένια ακόμη πιο γρήγορα, με την 20% επιπλέον ενίσχυση ισχύος της λειτουργίας Turbo+.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.2

από 5

2967

Κριτικές

86%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

26/05/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Πολύ καλο

Μου άρεσαν τα χαρακτηριστικά του σε σχέση με την τιμή

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 S5572/06 Wet and dry electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 S5572/06 Wet and dry electric shaver

30/11/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

ΞΥΡΙΖΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ. ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΕΡΜΑ

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 S5130/06 Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή στεγνού ξυρίσματος

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 S5130/06 Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή στεγνού ξυρίσματος

30/11/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

ΞΥΡΙΖΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ. ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΕΡΜΑ

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 S5130/06 Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή στεγνού ξυρίσματος

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 S5130/06 Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή στεγνού ξυρίσματος

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Προστατεύει την επιδερμίδα 10 φορές περισσότερο από τις συμβατικές λεπίδες - η δοκιμή πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία το 2015, μετά από 21 ημέρες προσαρμογής

  2. 20% περισσότερη ισχύς - σε σύγκριση με ξύρισμα που δεν χρησιμοποιείται η λειτουργία Turbo+