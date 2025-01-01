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Μη διαθέσιμο πλέον
Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως
Λεπίδες ComfortTech
Κεφαλές που ακολουθούν το πρόσωπο
Εξελιγμένη οθόνη
Τρίμερ ακριβείας SmartClick
Οι αυτοακονιζόμενες λεπίδες ComfortTech προσφέρουν αποδοτικό και βαθύ ξύρισμα, με σεβασμό στην άνεση της επιδερμίδας σας. Τα καμπυλωτά καλύμματα των λεπίδων έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν το δέρμα, καθώς οι λεπίδες κόβουν τις τρίχες λίγο πιο πάνω από το επίπεδο του δέρματος, για ένα λείο και άνετο αποτέλεσμα.
Οι πλήρως εύκαμπτες κεφαλές περιστρέφονται 360° και ακολουθούν το περίγραμμα του προσώπου σας. Έτσι διατηρείται σταθερή επαφή με το δέρμα για ένα βαθύ και άνετο ξύρισμα, ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία.
Προσαρμόστε το φιλικό προς το δέρμα τρίμερ ακριβείας για να δώσετε τις τελευταίες πινελιές στην εμφάνισή σας. Είναι ιδανικό για την περιποίηση του μουστακιού και για προσεγμένο τριμάρισμα των φαβοριτών, με έλεγχο και ακρίβεια.
4.1
από 5
453
Κριτικές
82%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
John38!!!!
01/01/2025
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Useful προϊόν
Τρομερη κατασκευή. Με μια φορτιση κρατα περιπου 3 μηνες με ξυρισμα 4 φορες την βδομάδα...αξιζει η αγορα του
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 S5466/17 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 S5466/17 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
Σκληρά γενιά
13/12/2024
Ελλάδα
Ενθουσιασμένος με αυτό το προϊόν
Είναι η πρώτη μου μηχανή και στο μισό χρόνο από το ξυραφάκι είμαι πολύ ενθουσιασμένος
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 S5467/17 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 S5467/17 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
alexarho
17/08/2024
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
άριστη αποδοση
Παρά πολύ εύκολο καθάρισμα ,πολύ καλό ξύρισμα ,εύκολη στην χρήση εγώ την χρησιμοποιώ και για να γυρίζω το κεφάλι μου με άριστα αποτελέσματα είμαι πολύ ευχαριστημένος . Πριν είχα την σειρά 3000και ήμουν πολύ ευχαριστημένος με αυτήν είμαι ενθουσιασμενος
Πλεονεκτήματα
εύκολο καθάρισμα,βαθύ ξύρισμα ,μεγάλη διάρκεια μπαταριας
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 S5466/17 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 S5466/17 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα