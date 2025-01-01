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  • Εύκολο, καθαρό και άνετο ξύρισμα
  • Εύκολο, καθαρό και άνετο ξύρισμα
  • Εύκολο, καθαρό και άνετο ξύρισμα
  • Εύκολο, καθαρό και άνετο ξύρισμα
  • Εύκολο, καθαρό και άνετο ξύρισμα
  • Εύκολο, καθαρό και άνετο ξύρισμα
  • Εύκολο, καθαρό και άνετο ξύρισμα
  • Εύκολο, καθαρό και άνετο ξύρισμα
  • Εύκολο, καθαρό και άνετο ξύρισμα
  • Εύκολο, καθαρό και άνετο ξύρισμα
  • Εύκολο, καθαρό και άνετο ξύρισμα
  • Εύκολο, καθαρό και άνετο ξύρισμα
  • Εύκολο, καθαρό και άνετο ξύρισμα
  • Εύκολο, καθαρό και άνετο ξύρισμα
  • Εύκολο, καθαρό και άνετο ξύρισμα
  • Εύκολο, καθαρό και άνετο ξύρισμα

Μη διαθέσιμο πλέον

Shaver series 5000Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

S5466/17

4.1
| (453) Κριτικές | 82% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Εύκολο, καθαρό και άνετο ξύρισμα
Η ξυριστική μηχανή Philips της σειράς 5000 κάνει το καθημερινό σας ξύρισμα εύκολο και άνετο. Οι λεπίδες ComfortTech και οι κεφαλές 360° που ακολουθούν το πρόσωπο, προσφέρουν βαθύ ξύρισμα, ενώ η εργονομική λαβή εξασφαλίζει απόλυτο έλεγχο. Με το άνοιγμα με το πάτημα ενός κουμπιού, ο καθαρισμός γίνεται γρήγορα και απλά.
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Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως

Εύκολο, καθαρό και άνετο ξύρισμα

  • Λεπίδες ComfortTech

  • Κεφαλές που ακολουθούν το πρόσωπο

  • Εξελιγμένη οθόνη

  • Τρίμερ ακριβείας SmartClick

Αποτελεσματικό ξύρισμα με έμφαση στην άνεση της επιδερμίδας

Αποτελεσματικό ξύρισμα με έμφαση στην άνεση της επιδερμίδας

Οι αυτοακονιζόμενες λεπίδες ComfortTech προσφέρουν αποδοτικό και βαθύ ξύρισμα, με σεβασμό στην άνεση της επιδερμίδας σας. Τα καμπυλωτά καλύμματα των λεπίδων έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν το δέρμα, καθώς οι λεπίδες κόβουν τις τρίχες λίγο πιο πάνω από το επίπεδο του δέρματος, για ένα λείο και άνετο αποτέλεσμα.

Ακολουθεί το περίγραμμα του προσώπου, για ομαλό και άνετο ξύρισμα

Ακολουθεί το περίγραμμα του προσώπου, για ομαλό και άνετο ξύρισμα

Οι πλήρως εύκαμπτες κεφαλές περιστρέφονται 360° και ακολουθούν το περίγραμμα του προσώπου σας. Έτσι διατηρείται σταθερή επαφή με το δέρμα για ένα βαθύ και άνετο ξύρισμα, ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία.

Κουμπωτό τρίμερ για φορμάρισμα σε μουστάκι και φαβορίτες

Κουμπωτό τρίμερ για φορμάρισμα σε μουστάκι και φαβορίτες

Προσαρμόστε το φιλικό προς το δέρμα τρίμερ ακριβείας για να δώσετε τις τελευταίες πινελιές στην εμφάνισή σας. Είναι ιδανικό για την περιποίηση του μουστακιού και για προσεγμένο τριμάρισμα των φαβοριτών, με έλεγχο και ακρίβεια.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.1

από 5

453

Κριτικές

82%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

01/01/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Useful προϊόν

Τρομερη κατασκευή. Με μια φορτιση κρατα περιπου 3 μηνες με ξυρισμα 4 φορες την βδομάδα...αξιζει η αγορα του

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 S5466/17 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 S5466/17 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

13/12/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Ενθουσιασμένος με αυτό το προϊόν

Είναι η πρώτη μου μηχανή και στο μισό χρόνο από το ξυραφάκι είμαι πολύ ενθουσιασμένος

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 S5467/17 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 S5467/17 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

17/08/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

άριστη αποδοση

Παρά πολύ εύκολο καθάρισμα ,πολύ καλό ξύρισμα ,εύκολη στην χρήση εγώ την χρησιμοποιώ και για να γυρίζω το κεφάλι μου με άριστα αποτελέσματα είμαι πολύ ευχαριστημένος . Πριν είχα την σειρά 3000και ήμουν πολύ ευχαριστημένος με αυτήν είμαι ενθουσιασμενος

Πλεονεκτήματα

εύκολο καθάρισμα,βαθύ ξύρισμα ,μεγάλη διάρκεια μπαταριας

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 S5466/17 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 S5466/17 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.