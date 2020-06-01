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  • Υγρό ή στεγνό ξύρισμα με προστασία
  • Υγρό ή στεγνό ξύρισμα με προστασία
  • Υγρό ή στεγνό ξύρισμα με προστασία
  • Υγρό ή στεγνό ξύρισμα με προστασία
  • Υγρό ή στεγνό ξύρισμα με προστασία
  • Υγρό ή στεγνό ξύρισμα με προστασία
  • Υγρό ή στεγνό ξύρισμα με προστασία
  • Υγρό ή στεγνό ξύρισμα με προστασία
  • Υγρό ή στεγνό ξύρισμα με προστασία
  • Υγρό ή στεγνό ξύρισμα με προστασία
  • Υγρό ή στεγνό ξύρισμα με προστασία
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  • Υγρό ή στεγνό ξύρισμα με προστασία
  • Υγρό ή στεγνό ξύρισμα με προστασία
  • Υγρό ή στεγνό ξύρισμα με προστασία
  • Υγρό ή στεγνό ξύρισμα με προστασία
  • Υγρό ή στεγνό ξύρισμα με προστασία
  • Υγρό ή στεγνό ξύρισμα με προστασία
  • Υγρό ή στεγνό ξύρισμα με προστασία
  • Υγρό ή στεγνό ξύρισμα με προστασία
  • Υγρό ή στεγνό ξύρισμα με προστασία
  • Υγρό ή στεγνό ξύρισμα με προστασία

Μη διαθέσιμο πλέον

Shaver series 5000Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

S5420/06

4.2
| (2259) Κριτικές | 85% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2 Βραβεία

Υγρό ή στεγνό ξύρισμα με προστασία
Η ξυριστική μηχανή AquaTouch προστατεύει την επιδερμίδα και σας προσφέρει άψογα αποτελέσματα. Το σύστημα λεπίδων MultiPrecision με τις στρογγυλεμένες κεφαλές γλιστράει ομαλά πάνω στο δέρμα, ενώ έχει σχεδιαστεί για μεγαλύτερη προστασία.
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Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως

Προστατεύει την επιδερμίδα 10 φορές περισσότερο από τις συμβατικές λεπίδες

Υγρό ή στεγνό ξύρισμα με προστασία

  • Σύστημα λεπίδων MultiPrecision

  • 45 λεπτά αυτονομίας/φόρτιση 1 ώρας

  • Τρίμερ ακριβείας SmartClick

Οι στρογγυλεμένες κεφαλές γλιστρούν απαλά προστατεύοντας την επιδερμίδα σας

Οι στρογγυλεμένες κεφαλές γλιστρούν απαλά προστατεύοντας την επιδερμίδα σας

Βαθύ ξύρισμα χωρίς σημάδια και κοψίματα. Το σύστημα λεπίδων MultiPrecision με στρογγυλεμένες κεφαλές γλιστράει απαλά, ενώ παράλληλα προστατεύει την επιδερμίδα σας.

Εύκολο στεγνό ή υγρό ξύρισμα με το Aquatec

Εύκολο στεγνό ή υγρό ξύρισμα με το Aquatec

Επιλέξτε το ξύρισμα που προτιμάτε. Με το κάλυμμα Aquatec για υγρό και στεγνό ξύρισμα, μπορείτε να επιλέξετε ένα γρήγορο, άνετο στεγνό ξύρισμα. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε το υγρό ξύρισμα, με τζελ ή αφρό, ακόμη και στο ντους.

Οι λεπίδες ανασηκώνονται και στη συνέχεια κόβουν κοντές και μακριές τρίχες, για γρήγορο ξύρισμα

Οι λεπίδες ανασηκώνονται και στη συνέχεια κόβουν κοντές και μακριές τρίχες, για γρήγορο ξύρισμα

Απολαύστε γρήγορο και βαθύ ξύρισμα. Το σύστημα λεπίδων MultiPrecision ανασηκώνει και κόβει όλες τις τρίχες, ακόμη και τις πιο κοντές, με λίγες κινήσεις.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.2

από 5

2259

Κριτικές

85%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

01/06/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Value for money

Αξίζει και με το παραπάνω τα χρήματά της. Τη χρησιμοποιώ κάθε μέρα εδώ και 3 χρόνια και είμαι απόλυτα ικανοποιηξμένος.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 S5420/06 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 S5420/06 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

22/01/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Καταπληκτικη αγορα

Ειναι προιον φτιαγμενο ειδικα για ανθρωπους που ξυριζονται συχνα. Πολυ γρηγορη μηχανη. Εξαιρετικα ευκολο στη χρηση. Καθαριζει απλα με νερο και η φορτιση κραταει για ενα μηνα με χρηση 2 φορες τη βδομαδα.

Πλεονεκτήματα

Πανευκολο στη χρηση. Τελειο αποτελεσμα για λιγων ημερων γενια.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 S5420/06 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 S5420/06 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

10/10/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

εύχρηστο, αξιόλογο

απο την έναρξη ξυρίσματος με ηλεκτρική μηχανή, σταθερός στη philips

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 S5420/06 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 S5420/06 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Προστατεύει την επιδερμίδα 10 φορές περισσότερο από τις συμβατικές λεπίδες - η δοκιμή πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία το 2015, μετά από 21 ημέρες προσαρμογής