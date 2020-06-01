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Μη διαθέσιμο πλέον
Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως
Σύστημα λεπίδων MultiPrecision
45 λεπτά αυτονομίας/φόρτιση 1 ώρας
Τρίμερ ακριβείας SmartClick
Βαθύ ξύρισμα χωρίς σημάδια και κοψίματα. Το σύστημα λεπίδων MultiPrecision με στρογγυλεμένες κεφαλές γλιστράει απαλά, ενώ παράλληλα προστατεύει την επιδερμίδα σας.
Επιλέξτε το ξύρισμα που προτιμάτε. Με το κάλυμμα Aquatec για υγρό και στεγνό ξύρισμα, μπορείτε να επιλέξετε ένα γρήγορο, άνετο στεγνό ξύρισμα. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε το υγρό ξύρισμα, με τζελ ή αφρό, ακόμη και στο ντους.
Απολαύστε γρήγορο και βαθύ ξύρισμα. Το σύστημα λεπίδων MultiPrecision ανασηκώνει και κόβει όλες τις τρίχες, ακόμη και τις πιο κοντές, με λίγες κινήσεις.
Βραβεία
4.2
από 5
2259
Κριτικές
85%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Damian Pes
01/06/2020
Ελλάδα
Value for money
Αξίζει και με το παραπάνω τα χρήματά της. Τη χρησιμοποιώ κάθε μέρα εδώ και 3 χρόνια και είμαι απόλυτα ικανοποιηξμένος.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 S5420/06 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 S5420/06 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
Old Man
22/01/2020
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Καταπληκτικη αγορα
Ειναι προιον φτιαγμενο ειδικα για ανθρωπους που ξυριζονται συχνα. Πολυ γρηγορη μηχανη. Εξαιρετικα ευκολο στη χρηση. Καθαριζει απλα με νερο και η φορτιση κραταει για ενα μηνα με χρηση 2 φορες τη βδομαδα.
Πλεονεκτήματα
Πανευκολο στη χρηση. Τελειο αποτελεσμα για λιγων ημερων γενια.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 S5420/06 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 S5420/06 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
ΠΑΡΗΣ
10/10/2019
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
εύχρηστο, αξιόλογο
απο την έναρξη ξυρίσματος με ηλεκτρική μηχανή, σταθερός στη philips
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 S5420/06 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 S5420/06 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
Προστατεύει την επιδερμίδα 10 φορές περισσότερο από τις συμβατικές λεπίδες - η δοκιμή πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία το 2015, μετά από 21 ημέρες προσαρμογής