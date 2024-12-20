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  • Άνετο, βαθύ ξύρισμα. Ακόμα και σε ευαίσθητο δέρμα
  • Άνετο, βαθύ ξύρισμα. Ακόμα και σε ευαίσθητο δέρμα
  • Άνετο, βαθύ ξύρισμα. Ακόμα και σε ευαίσθητο δέρμα
  • Άνετο, βαθύ ξύρισμα. Ακόμα και σε ευαίσθητο δέρμα
  • Άνετο, βαθύ ξύρισμα. Ακόμα και σε ευαίσθητο δέρμα
  • Άνετο, βαθύ ξύρισμα. Ακόμα και σε ευαίσθητο δέρμα
  • Άνετο, βαθύ ξύρισμα. Ακόμα και σε ευαίσθητο δέρμα
  • Άνετο, βαθύ ξύρισμα. Ακόμα και σε ευαίσθητο δέρμα
  • Άνετο, βαθύ ξύρισμα. Ακόμα και σε ευαίσθητο δέρμα
  • Άνετο, βαθύ ξύρισμα. Ακόμα και σε ευαίσθητο δέρμα
  • Άνετο, βαθύ ξύρισμα. Ακόμα και σε ευαίσθητο δέρμα
  • Άνετο, βαθύ ξύρισμα. Ακόμα και σε ευαίσθητο δέρμα
  • Άνετο, βαθύ ξύρισμα. Ακόμα και σε ευαίσθητο δέρμα
  • Άνετο, βαθύ ξύρισμα. Ακόμα και σε ευαίσθητο δέρμα
  • Άνετο, βαθύ ξύρισμα. Ακόμα και σε ευαίσθητο δέρμα
  • Άνετο, βαθύ ξύρισμα. Ακόμα και σε ευαίσθητο δέρμα
  • Άνετο, βαθύ ξύρισμα. Ακόμα και σε ευαίσθητο δέρμα
  • Άνετο, βαθύ ξύρισμα. Ακόμα και σε ευαίσθητο δέρμα
  • Άνετο, βαθύ ξύρισμα. Ακόμα και σε ευαίσθητο δέρμα
  • Άνετο, βαθύ ξύρισμα. Ακόμα και σε ευαίσθητο δέρμα

Shaver 3000 SeriesΗλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

S3244/12

4.2
| (2047) Κριτικές | 82% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Άνετο, βαθύ ξύρισμα. Ακόμα και σε ευαίσθητο δέρμα
Η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή σειράς 3000 της Philips για υγρό και στεγνό ξύρισμα σας προσφέρει άνετο, βαθύ ξύρισμα, ακόμα και σε ευαίσθητο δέρμα. Οι κεφαλές 5D Pivot & Flex, οι 27 αυτοακονιζόμενες λεπίδες PowerCut και η δυνατότητα χρήσης σε υγρό και στεγνό δέρμα εξασφαλίζουν εξαιρετικά, αξιόπιστα αποτελέσματα κάθε φορά.
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Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως

Με τεχνολογία SkinProtect

Άνετο, βαθύ ξύρισμα. Ακόμα και σε ευαίσθητο δέρμα

  • Κεφαλές 5D Pivot & Flex

  • Λεπίδες PowerCut

  • Αντιδιαβρωτικό σύστημα ξυρίσματος

  • Υγρό και στεγνό ξύρισμα

Κεφαλές 5D Pivot & Flex που ακολουθούν το περίγραμμα κάθε γωνίας και καμπύλης

Κεφαλές 5D Pivot & Flex που ακολουθούν το περίγραμμα κάθε γωνίας και καμπύλης

Χάρη στην ικανότητα κίνησης και περιστροφής προς πέντε κατευθύνσεις, η κεφαλή ακολουθεί κάθε καμπύλη του προσώπου κόβοντας τις τρίχες ακριβώς πάνω από την επιφάνεια του δέρματος για βαθύ, άνετο ξύρισμα ακόμα και σε ευαίσθητο δέρμα.

Λεπίδες PowerCut για άψογο, καθαρό ξύρισμα

Λεπίδες PowerCut για άψογο, καθαρό ξύρισμα

Οι 27 αυτοακονιζόμενες λεπίδες κόβουν κάθε τρίχα ακριβώς πάνω από το επίπεδο του δέρματος για απαλό, ομοιόμορφο αποτέλεσμα κάθε φορά. Οι αυτοακονιζόμενες λεπίδες μας διατηρούνται σαν καινούριες για 2 χρόνια.

Υγρό και στεγνό ξύρισμα στον νιπτήρα ή στο ντους

Υγρό και στεγνό ξύρισμα στον νιπτήρα ή στο ντους

Επιλέξτε ένα άνετο στεγνό ξύρισμα ή συνδυάστε τη χρήση της μηχανής με τον αγαπημένο σας αφρό ή τζελ για αναζωογονητικό υγρό ξύρισμα, ακόμα και στο ντους.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.2

από 5

2047

Κριτικές

82%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

20/12/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Πολύ καλό για την αξία αγοράς. Vslue for money.

Αξιόπιστη ξυριστικη μηχανή, έχει καλό χρόνο αυτονομίας πάνω από 15 μέρες. Στο μέλλον θα δοκιμάσω κάποια ξυριστική από την επόμενη σειρά

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver 3000 Series S3143/00 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver 3000 Series S3143/00 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

19/03/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Ξυρίζει πιάνοντας όλες τις γωνίες

Καθαρίζει το πρόσωπο διότι έχει την ικανότητα να ξυρίζει πιάνοντας όλα τα δύσκολα σημεία.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 S3134/51 Ηλεκτρική ξυριστική Series 3000, υγρή ή στεγνή χρήση

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 S3134/51 Ηλεκτρική ξυριστική Series 3000, υγρή ή στεγνή χρήση

11/03/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Just Perfect

Εξαιρετικό προϊόν . Η μπαταρία κρατάει για πολλά ξυρίσματα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 S3233/52 Ηλεκτρική ξυριστική Series 3000, υγρή ή στεγνή χρήση

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 S3233/52 Ηλεκτρική ξυριστική Series 3000, υγρή ή στεγνή χρήση

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.