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Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως
Κεφαλές 5D Pivot & Flex
Λεπίδες PowerCut
Αντιδιαβρωτικό σύστημα ξυρίσματος
Υγρό και στεγνό ξύρισμα
Χάρη στην ικανότητα κίνησης και περιστροφής προς πέντε κατευθύνσεις, η κεφαλή ακολουθεί κάθε καμπύλη του προσώπου κόβοντας τις τρίχες ακριβώς πάνω από την επιφάνεια του δέρματος για βαθύ, άνετο ξύρισμα ακόμα και σε ευαίσθητο δέρμα.
Οι 27 αυτοακονιζόμενες λεπίδες κόβουν κάθε τρίχα ακριβώς πάνω από το επίπεδο του δέρματος για απαλό, ομοιόμορφο αποτέλεσμα κάθε φορά. Οι αυτοακονιζόμενες λεπίδες μας διατηρούνται σαν καινούριες για 2 χρόνια.
Η ξυριστική μηχανή έχει σχεδιαστεί για να αποτελεί μια ευέλικτη λύση που σας επιτρέπει να ξυρίζετε με σιγουριά το πρόσωπο και το κεφάλι σας
4.2
από 5
2047
Κριτικές
82%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Stefkap
20/12/2024
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Πολύ καλό για την αξία αγοράς. Vslue for money.
Αξιόπιστη ξυριστικη μηχανή, έχει καλό χρόνο αυτονομίας πάνω από 15 μέρες. Στο μέλλον θα δοκιμάσω κάποια ξυριστική από την επόμενη σειρά
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver 3000 Series S3143/00 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver 3000 Series S3143/00 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
Dimitri d'Athènes
19/03/2023
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Ξυρίζει πιάνοντας όλες τις γωνίες
Καθαρίζει το πρόσωπο διότι έχει την ικανότητα να ξυρίζει πιάνοντας όλα τα δύσκολα σημεία.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 S3134/51 Ηλεκτρική ξυριστική Series 3000, υγρή ή στεγνή χρήση
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 S3134/51 Ηλεκτρική ξυριστική Series 3000, υγρή ή στεγνή χρήση
Alexis68otenet
11/03/2023
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Just Perfect
Εξαιρετικό προϊόν . Η μπαταρία κρατάει για πολλά ξυρίσματα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 S3233/52 Ηλεκτρική ξυριστική Series 3000, υγρή ή στεγνή χρήση
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 S3233/52 Ηλεκτρική ξυριστική Series 3000, υγρή ή στεγνή χρήση