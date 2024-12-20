2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως
Κεφαλές 5D Pivot & Flex
Λεπίδες PowerCut
60 λεπτά αυτονομία, 1 ώρα φόρτιση
Η ξυριστική μηχανή Philips 3000 διαθέτει περιστροφή 5 κατευθύνσεων που καλύπτει κάθε γωνία και καμπύλη του προσώπου και του λαιμού. Αυτή η ξυριστική μηχανή για γένια κόβει κάθε τρίχα ακριβώς πάνω από το επίπεδο του δέρματος, προσφέροντάς σας απαλό και ομοιόμορφο αποτέλεσμα.
Ξυριστική μηχανή Philips για καθαρό και εύκολο φινίρισμα. Οι 27 λεπίδες PowerCut κόβουν κάθε τρίχα ακριβώς πάνω από το επίπεδο του δέρματος, προσφέροντας απαλό και ομοιόμορφο ξύρισμα, κάθε φορά.
Η ξυριστική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Επιλέξτε άνετο, στεγνό ξύρισμα ή συνδυάστε τη με τον αγαπημένο σας αφρό ή τζελ για αναζωογονητικό υγρό ξύρισμα.
4.2
από 5
2047
Κριτικές
82%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Stefkap
20/12/2024
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Πολύ καλό για την αξία αγοράς. Vslue for money.
Αξιόπιστη ξυριστικη μηχανή, έχει καλό χρόνο αυτονομίας πάνω από 15 μέρες. Στο μέλλον θα δοκιμάσω κάποια ξυριστική από την επόμενη σειρά
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver 3000 Series S3143/00 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver 3000 Series S3143/00 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
Dimitri d'Athènes
19/03/2023
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Ξυρίζει πιάνοντας όλες τις γωνίες
Καθαρίζει το πρόσωπο διότι έχει την ικανότητα να ξυρίζει πιάνοντας όλα τα δύσκολα σημεία.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 S3134/51 Ηλεκτρική ξυριστική Series 3000, υγρή ή στεγνή χρήση
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 S3134/51 Ηλεκτρική ξυριστική Series 3000, υγρή ή στεγνή χρήση
Alexis68otenet
11/03/2023
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Just Perfect
Εξαιρετικό προϊόν . Η μπαταρία κρατάει για πολλά ξυρίσματα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 S3233/52 Ηλεκτρική ξυριστική Series 3000, υγρή ή στεγνή χρήση
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 S3233/52 Ηλεκτρική ξυριστική Series 3000, υγρή ή στεγνή χρήση