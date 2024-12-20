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  • Καθαρό ξύρισμα, Μεγαλύτερη άνεση
  • Καθαρό ξύρισμα, Μεγαλύτερη άνεση
  • Καθαρό ξύρισμα, Μεγαλύτερη άνεση
  • Καθαρό ξύρισμα, Μεγαλύτερη άνεση
  • Καθαρό ξύρισμα, Μεγαλύτερη άνεση
  • Καθαρό ξύρισμα, Μεγαλύτερη άνεση
  • Καθαρό ξύρισμα, Μεγαλύτερη άνεση
  • Καθαρό ξύρισμα, Μεγαλύτερη άνεση
  • Καθαρό ξύρισμα, Μεγαλύτερη άνεση
  • Καθαρό ξύρισμα, Μεγαλύτερη άνεση
  • Καθαρό ξύρισμα, Μεγαλύτερη άνεση
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  • Καθαρό ξύρισμα, Μεγαλύτερη άνεση
  • Καθαρό ξύρισμα, Μεγαλύτερη άνεση
  • Καθαρό ξύρισμα, Μεγαλύτερη άνεση
  • Καθαρό ξύρισμα, Μεγαλύτερη άνεση
  • Καθαρό ξύρισμα, Μεγαλύτερη άνεση
  • Καθαρό ξύρισμα, Μεγαλύτερη άνεση
  • Καθαρό ξύρισμα, Μεγαλύτερη άνεση
  • Καθαρό ξύρισμα, Μεγαλύτερη άνεση
  • Καθαρό ξύρισμα, Μεγαλύτερη άνεση
  • Καθαρό ξύρισμα, Μεγαλύτερη άνεση

Μη διαθέσιμο πλέον

Shaver series 3000Ηλεκτρική ξυριστική Series 3000, υγρή ή στεγνή χρήση

S3133/51

4.2
| (2047) Κριτικές | 82% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Καθαρό ξύρισμα, Μεγαλύτερη άνεση
Η ξυριστική μηχανή Philips της Σειράς 3000 προσφέρει εύκολο και άνετο ξύρισμα. Χάρη στις κεφαλές 5D Pivot & Flex, το σύστημα λεπίδων PowerCut και την υγρή ή στεγνή λειτουργία, μπορείτε να έχετε ένα καθαρό και άνετο αποτέλεσμα.
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Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως

Καθαρό ξύρισμα, Μεγαλύτερη άνεση

  • Κεφαλές 5D Pivot & Flex

  • Λεπίδες PowerCut

  • 60 λεπτά αυτονομία, 1 ώρα φόρτιση

Προσαρμόζεται στις καμπύλες του προσώπου εξασφαλίζοντας άνετο ξύρισμα

Προσαρμόζεται στις καμπύλες του προσώπου εξασφαλίζοντας άνετο ξύρισμα

Η ξυριστική μηχανή Philips 3000 διαθέτει περιστροφή 5 κατευθύνσεων που καλύπτει κάθε γωνία και καμπύλη του προσώπου και του λαιμού. Αυτή η ξυριστική μηχανή για γένια κόβει κάθε τρίχα ακριβώς πάνω από το επίπεδο του δέρματος, προσφέροντάς σας απαλό και ομοιόμορφο αποτέλεσμα.

Γλιστράει εύκολα στο δέρμα σας για λείο και ομοιόμορφο φινίρισμα

Γλιστράει εύκολα στο δέρμα σας για λείο και ομοιόμορφο φινίρισμα

Ξυριστική μηχανή Philips για καθαρό και εύκολο φινίρισμα. Οι 27 λεπίδες PowerCut κόβουν κάθε τρίχα ακριβώς πάνω από το επίπεδο του δέρματος, προσφέροντας απαλό και ομοιόμορφο ξύρισμα, κάθε φορά. 

Επιλέξτε εύκολο στεγνό ή αναζωογονητικό υγρό ξύρισμα

Επιλέξτε εύκολο στεγνό ή αναζωογονητικό υγρό ξύρισμα

Η ξυριστική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Επιλέξτε άνετο, στεγνό ξύρισμα ή συνδυάστε τη με τον αγαπημένο σας αφρό ή τζελ για αναζωογονητικό υγρό ξύρισμα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.2

από 5

2047

Κριτικές

82%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

20/12/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Πολύ καλό για την αξία αγοράς. Vslue for money.

Αξιόπιστη ξυριστικη μηχανή, έχει καλό χρόνο αυτονομίας πάνω από 15 μέρες. Στο μέλλον θα δοκιμάσω κάποια ξυριστική από την επόμενη σειρά

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver 3000 Series S3143/00 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver 3000 Series S3143/00 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

19/03/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Ξυρίζει πιάνοντας όλες τις γωνίες

Καθαρίζει το πρόσωπο διότι έχει την ικανότητα να ξυρίζει πιάνοντας όλα τα δύσκολα σημεία.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 S3134/51 Ηλεκτρική ξυριστική Series 3000, υγρή ή στεγνή χρήση

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 S3134/51 Ηλεκτρική ξυριστική Series 3000, υγρή ή στεγνή χρήση

11/03/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Just Perfect

Εξαιρετικό προϊόν . Η μπαταρία κρατάει για πολλά ξυρίσματα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 S3233/52 Ηλεκτρική ξυριστική Series 3000, υγρή ή στεγνή χρήση

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 S3233/52 Ηλεκτρική ξυριστική Series 3000, υγρή ή στεγνή χρήση

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.