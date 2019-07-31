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  • Άνετο και εύκολο ξύρισμα
  • Άνετο και εύκολο ξύρισμα
  • Άνετο και εύκολο ξύρισμα
  • Άνετο και εύκολο ξύρισμα
  • Άνετο και εύκολο ξύρισμα
  • Άνετο και εύκολο ξύρισμα
  • Άνετο και εύκολο ξύρισμα
  • Άνετο και εύκολο ξύρισμα
  • Άνετο και εύκολο ξύρισμα
  • Άνετο και εύκολο ξύρισμα
  • Άνετο και εύκολο ξύρισμα
  • Άνετο και εύκολο ξύρισμα
  • Άνετο και εύκολο ξύρισμα
  • Άνετο και εύκολο ξύρισμα
  • Άνετο και εύκολο ξύρισμα
  • Άνετο και εύκολο ξύρισμα
  • Άνετο και εύκολο ξύρισμα
  • Άνετο και εύκολο ξύρισμα
  • Άνετο και εύκολο ξύρισμα
  • Άνετο και εύκολο ξύρισμα
  • Άνετο και εύκολο ξύρισμα
  • Άνετο και εύκολο ξύρισμα

Μη διαθέσιμο πλέον

Shaver series 3000Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή στεγνού ξυρίσματος

S3120/06

4.1
| (1249) Κριτικές | 85% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Άνετο και εύκολο ξύρισμα
Με την ξυριστική Shaver Series 3000 απολαμβάνετε εύκολο και άνετο ξύρισμα σε προσιτή τιμή. Οι ευέλικτες κεφαλές 4 κατευθύνσεων συνδυάζονται με το σύστημα λεπίδων ComfortCut για ομοιόμορφο αποτέλεσμα.
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Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως

Άνετο και βαθύ ξύρισμα

Άνετο και εύκολο ξύρισμα

  • Σύστημα λεπίδων ComfortCut

  • Ευέλικτες κεφαλές 4 κατευθύνσεων

Οι στρογγυλεμένες άκρες κινούνται απαλά πάνω στην επιδερμίδα

Οι στρογγυλεμένες άκρες κινούνται απαλά πάνω στην επιδερμίδα

Απολαύστε άνετο στεγνό ξύρισμα. Το σύστημα λεπίδων ComfortCut με τις στρογγυλεμένες κεφαλές γλιστράει απαλά πάνω στο δέρμα, ενώ το προστατεύει από σημάδια και κοψίματα.

Ευέλικτες κεφαλές 4 κατευθύνσεων για εύκολο ξύρισμα σε κάθε καμπύλη

Ευέλικτες κεφαλές 4 κατευθύνσεων για εύκολο ξύρισμα σε κάθε καμπύλη

Οι ευέλικτες κεφαλές με 4 ανεξάρτητες κινήσεις προσαρμόζονται σε κάθε καμπύλη του προσώπου σας, για εύκολο ξύρισμα ακόμα και στο λαιμό αλλά και το πηγούνι.

Σταθερή μέγιστη ισχύς κάθε χρόνο

Σταθερή μέγιστη ισχύς κάθε χρόνο

Ξυριστείτε περισσότερο με κάθε φόρτιση. Η ξυριστική σας μηχανή θα συνεχίσει να λειτουργεί με την ίδια εκπληκτική απόδοση για πολλά χρόνια, χάρη στην ισχυρή και αποδοτική μπαταρία ιόντων λιθίου.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.1

από 5

1249

Κριτικές

85%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

31/07/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Το προϊόν έχει καλά χαρακτηριστικά

Ήθελα μια ξυριστική που να με ξυρίζει χωρίς να χρειάζομαι σαπούνια και ξυραφάκια ,άλλα κυρίως να μην έχω κοψίματα . Αυτό ακριβώς κάνει.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 S3120/06 Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή στεγνού ξυρίσματος

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 S3120/06 Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή στεγνού ξυρίσματος

25/04/2022

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

surprisingly good

As my eyesight is getting difficult my wife bought this for me. I wa a little sceptical as I had a foil type many ears ago and did not like it. This has been a joy to use. So convenient. Easy to handle, gives a good shave and after 10 days there is still plenty of charge left

Πλεονεκτήματα

Easy to use. Lightweight. Holds charge fir long time. Cleans under the tap

Μειονεκτήματα

Nothing yet

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 S3560/11 Wet and dry electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 S3560/11 Wet and dry electric shaver

17/04/2021

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Excellent no frills shaver

This is a very good shaver giving great results either when used dry or wet

Πλεονεκτήματα

good battery life, clean and close shave

Μειονεκτήματα

None

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 S3560/11 Wet and dry electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 S3560/11 Wet and dry electric shaver

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.