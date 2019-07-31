2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως
Σύστημα λεπίδων ComfortCut
Ευέλικτες κεφαλές 4 κατευθύνσεων
Απολαύστε άνετο στεγνό ξύρισμα. Το σύστημα λεπίδων ComfortCut με τις στρογγυλεμένες κεφαλές γλιστράει απαλά πάνω στο δέρμα, ενώ το προστατεύει από σημάδια και κοψίματα.
Οι ευέλικτες κεφαλές με 4 ανεξάρτητες κινήσεις προσαρμόζονται σε κάθε καμπύλη του προσώπου σας, για εύκολο ξύρισμα ακόμα και στο λαιμό αλλά και το πηγούνι.
Ξυριστείτε περισσότερο με κάθε φόρτιση. Η ξυριστική σας μηχανή θα συνεχίσει να λειτουργεί με την ίδια εκπληκτική απόδοση για πολλά χρόνια, χάρη στην ισχυρή και αποδοτική μπαταρία ιόντων λιθίου.
4.1
από 5
1249
Κριτικές
85%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Juan
31/07/2019
Ελλάδα
Το προϊόν έχει καλά χαρακτηριστικά
Ήθελα μια ξυριστική που να με ξυρίζει χωρίς να χρειάζομαι σαπούνια και ξυραφάκια ,άλλα κυρίως να μην έχω κοψίματα . Αυτό ακριβώς κάνει.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 S3120/06 Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή στεγνού ξυρίσματος
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 S3120/06 Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή στεγνού ξυρίσματος
Revtrev
25/04/2022
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
surprisingly good
As my eyesight is getting difficult my wife bought this for me. I wa a little sceptical as I had a foil type many ears ago and did not like it. This has been a joy to use. So convenient. Easy to handle, gives a good shave and after 10 days there is still plenty of charge left
Πλεονεκτήματα
Easy to use. Lightweight. Holds charge fir long time. Cleans under the tap
Μειονεκτήματα
Nothing yet
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 S3560/11 Wet and dry electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 S3560/11 Wet and dry electric shaver
Popsie
17/04/2021
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Excellent no frills shaver
This is a very good shaver giving great results either when used dry or wet
Πλεονεκτήματα
good battery life, clean and close shave
Μειονεκτήματα
None
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 S3560/11 Wet and dry electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 S3560/11 Wet and dry electric shaver