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Philips FidelioΑκουστικά με μικρόφωνο

S2WT/00

3.7
| (6) Κριτικές

3 Βραβεία

Υψηλή πιστότητα, κορυφαία ποιότητα
Τα ακουστικά Philips Fidelio S2 είναι κατασκευασμένα με ακρίβεια για να παράγουν φυσικό, ισορροπημένο ήχο, αποκαλύπτοντας τις λεπτομέρειες όπως ακριβώς θα το ήθελε ο καλλιτέχνης. Εκπληκτικός ήχος σε ελαφριά και ανθεκτική σχεδίαση, για πραγματική άνεση κατά τις μετακινήσεις σας.
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  • Ήχος υψηλής ανάλυσης

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Ο ήχος υψηλής ανάλυσης αναπαράγει τη μουσική στην καθαρότερη μορφή της

Ο ήχος υψηλής ανάλυσης αναπαράγει τη μουσική στην καθαρότερη μορφή της

Ο ήχος υψηλής ανάλυσης παρέχει τη βέλτιστη απόδοση ήχου, αναπαράγοντας πρωτότυπες ηχογραφήσεις από κύρια αντίγραφα του στούντιο με μεγαλύτερη πιστότητα από τα φορμά CD 16 bit/44,1 kHz. Αυτή η ασυμβίβαστη ποιότητα καθιστά τον ήχο υψηλής ανάλυσης τον καλύτερο σύντροφο για τους λάτρεις της μουσικής. Τα ακουστικά Fidelio ικανοποιούν τα πιο αυστηρά πρότυπα που απαιτούνται για τη σφραγίδα ποιότητας ήχου υψηλής ανάλυσης. Είτε απολαμβάνετε τη συλλογή σας σε ήχο υψηλής ανάλυσης είτε μια πιο συμβατική μουσική πηγή, οι εξομαλυμένες εκτεταμένες υψηλές συχνότητες της σειράς ακουστικών Fidelio σάς βοηθούν να απολαμβάνετε ακόμη περισσότερο τη μουσική σας.

Οδηγοί νεοδυμίου 13,5 χιλ. υψηλής ισχύος, για εξαιρετικό ήχο

Οδηγοί νεοδυμίου 13,5 χιλ. υψηλής ισχύος, για εξαιρετικό ήχο

Κάθε οδηγός ηχείου επιλέγεται, συντονίζεται και ελέγχεται με ιδιαίτερη προσοχή πριν από τη φάση της σύζευξης, ώστε να διασφαλίζεται ο κατά το δυνατόν πιο ισορροπημένος και φυσικός ήχος. Οι οδηγοί 13,5 χιλ. χρησιμοποιούν μαγνήτες νεοδυμίου υψηλής ισχύος για να αποδίδουν βαθιά μπάσα, διαπερατές μεσαίες συχνότητες και ευκρινείς υψηλές συχνότητες.

Σχεδίαση ημι-κλειστού τύπου, για ισορροπία ήχου και επέκταση μπάσων

Η αρχιτεκτονική ημι-κλειστού τύπου, σε συνδυασμό με τους μεγάλους οδηγούς κορυφαίας ποιότητας, εξασφαλίζει μεγαλύτερη επέκταση μπάσων και μικρότερη διαρροή ήχου. Τα μπροστινά κανάλια ισοστάθμισης πίεσης παρέχουν πιο λεπτομερή και ισορροπημένο ήχο, περιορίζοντας έτσι το φαινόμενο της έμφραξης και προσφέροντας μια πιο φυσική εμπειρία ακρόασης.

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Κριτικές

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3.7

από 5

6

Κριτικές

4
2

15/04/2015

Danmark

Danmark

Fantastisk kvalitet!

Disse Fidelio S2 er perfekte! Det 90 graders vinklede mini-jack kombineret med "flat cord" fungerer fantastisk, jeg har ALDRIG oplevet at ledningen har fået viklet sig sammen. Designet er gennemført og man kan virkelig fornemme kvaliteten. Taget i betragtning af at produktets ear-speakers er fremstillet i en form for metal, er disse earphones virkelig lette! Fantastisk lyd, både i de lave toner, mellemliggende toner samt høje toner! Fidelio S2 er suveræn hvad end man lytter til; Hip-hop, Rock, Trance, House, - you name it!

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02/07/2013

Deutschland

Deutschland

Atemberaubender Klang trifft auf zeitloses Design

Die In-Ear Kopfhörer sind in einem sehr schlichten, leuchtenden Klavierlack-Weiß gehalten. Das Gold setzt tolle Akzente. Dank dem Klavierlack gibt es aber keine lästigen Fingerabdrücke bzw. Kratzer auf den Kopfhörern. Bei dem Kabel handelt es sich um ein sogenanntes Flachbandkabel - Vorteil: Kabelgewirr wird reduziert bzw. komplett vermieden. Außen hat das Kabel die Farbe weiß, innen dagegen ist es leicht beige, was hervorragend zu den goldenen Akzenten passt. Insgesamt wirkt es dadurch noch hochwertiger. Der Klang ist sehr ausgewogen - von kräftigen Bässen, über klare Mitten, bis hin zu den klaren hohen Tönen. Besonders hervorheben möchte ich aber die hohen Töne! Es ist schwer zu beschreiben, aber die Musik ist wirklich besonders Glasklar! Hier zeigt sich die Stärke dieses InEar Systems. Von Pop, über Rock bis hin zu bekannten Musical-Titel habe ich alles getestet. Umgebungsgeräusche (egal ob im Zug, an einer befahrenen Straße, etc.) können den Musikgenuss nicht trüben, auch nicht bei kleiner Lautstärke. Allerdings stört es mich ein wenig, dass ich am integrierten Regler keine Möglichkeit habe die Lautstärke zu variieren. Ich kann das InEar System jedem empfehlen, der Wert auf klare Musikwiedergabe legt, aber keine Abstriche beim Design in Kauf nehmen will.

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28/06/2013

Deutschland

Deutschland

Qualitativ hochwertiges Headset - excellenter Sound

Auf der Suche nach einem höherwertigen kabelgebunden Headset bin ich auf das „Philips Fidelio S2 In-Ear Headset“ gestoßen. Die Lieferung erfolgt in einer stabilen Box mit Magnetverschluß. Darin befinden sich neben dem Headset eine große Anzahl von Ersatzpads – in verschiedenen Ausführungen und Größen – sowie die Bedienungsanleitung und ein rundes Ledercase mit Reißverschluss zur Aufbewahrung. Das Design des Headsets besticht – alles in weiß gehalten – durch eine hochwertige Verarbeitung. In den als Flachbandkabel ausgeführten Leitungen befindet sich ein Schalter zur Bedienung. Die Kabellänge ist ausreichend dimensioniert. Der 3,5 mm – Klinkenstecker ist stabil, abgewinkelt und findet gut Kontakt im Smartphone oder MP3-Player. Das Headset lässt sich gut tragen und ist auch nach längerer Tragezeit nicht unangenehm in den Ohren. Der Sound ist ausgewogen, wobei die Höhen kristallklar wiedergegeben werden. Im Bassbereich lassen sich die ohnehin guten Wiedergabeeigenschaften noch durch mögliche Equalizereinstellung am Smartphone oder anderen Signalquellen individuell einstellen. Der Schallpegel ist bereits bei gering eingestellter Lautstärke in Ordnung und neigt auch bei höheren Pegeln nicht zum Übersteuern oder Verzerren. Fazit: Wer auf der Suche nach einem hochwertigen Headset ist – ideal für, den, der neben den Telefonaten auch Musik in guter Qualität geniessen möchte – dem kann ich das „Philips Fidelio S2 In-Ear Headset“ empfehlen.

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