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Μη διαθέσιμο πλέον
S1333/41
Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως
Λεπίδες PowerCut
Άνοιγμα με το πάτημα ενός κουμπιού
Χρήση με και χωρίς καλώδιο
Ξυριστική μηχανή Philips για καθαρό και εύκολο φινίρισμα. Οι 27 λεπίδες PowerCut κόβουν κάθε τρίχα ακριβώς πάνω από το επίπεδο του δέρματος, προσφέροντας απαλό και ομοιόμορφο ξύρισμα, κάθε φορά.
Η ξυριστική μηχανή έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί την ομοιόμορφη επαφή με το δέρμα σας χωρίς να το γδέρνει. Οι κεφαλές 4D Flex λυγίζουν και περιστρέφονται σε 4 κατευθύνσεις για καθαρό ξύρισμα κάθε φορά.
Καθαρίστε την ξυριστική μηχανή με το πάτημα ενός κουμπιού. Η ξυριστική κεφαλή ανοίγει με το πάτημα ενός κουμπιού και ξεπλένεται με νερό.
4.0
από 5
1059
Κριτικές
φιλς
29/12/2024
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
πολυ καλη ξυριστικη
ξυριζει καλα, πολυ καλη ξυριστικη μηχανη με βαθυ ξυρισμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver 3000X Series X3003/00 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver 3000X Series X3003/00 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
Lorengo
17/07/2024
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Καλό πιάσιμο και καλό αποτέλεσμα
Πολύ καλό πιάσιμο στο χέρι. Η μπαταρία αντέχει αρκετά.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver 3000X Series X3003/00 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver 3000X Series X3003/00 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
Andremak
24/08/2023
Ελλάδα
Αυτό τό προϊόν εχει εξαιρετική ποιότητα κατασκευής
Η παράδοση τής PHILIPS στίς ξυριστικές μηχανές προσώπου. Τίς χρησιμοποιώ από τά πρώτα της μοντέλα από τό 1970.
Πλεονεκτήματα
Βαθύ ξύρισμα χωρίς ερεθισμούς.
Μειονεκτήματα
Κανένα.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 1000 S1333/41 Ηλεκτρική ξυριστική Series 1000, στεγνή χρήση
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 1000 S1333/41 Ηλεκτρική ξυριστική Series 1000, στεγνή χρήση